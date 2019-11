Frank De Bleeckere gaat arbitrage bij UEFA ontwikkelen ABD

21 november 2019

Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA heeft Frank De Bleeckere benoemd tot lid van het nieuw gevormde UEFA Referee Development Panel. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag bekend. Ook Belgiës scheidsrechtersbaas David Elleray zetelt in het Europees expertenpanel.

Het UEFA Referee Development Panel zag begin dit seizoen het levenslicht en heeft als voornaamste functie te adviseren over de vorming, begeleiding en ontwikkeling van scheidsrechters. Het expertenforum, waar nu dus ook De Bleeckere deel van uitmaakt, werkt in dat opzicht nauw samen met het hoogste scheidsrechtersorgaan binnen de UEFA, het Referee Committee.

Het panel bestaat uit voormalige toprefs die nog steeds bezig zijn met de ontwikkeling van de arbitrage en zal voornamelijk een ondersteunende rol bieden. Het komt het panel toe om te adviseren over best practices, maar soms ook om opleidingstrajecten in goede banen te leiden. Het UEFA Referee Development Panel waakt tot slot ook over het niveau van de Europese arbitrage en de naleving van de spelregels.

Het UEFA-mandaat van De Bleeckere, die bij het Belgische scheidsrechtersdepartement werkzaam is als adjunct van technisch directeur Bertrand Layec, loopt tot 30 juni 2023. Ook de Brit David Elleray, tot voor kort lid van het UEFA Referee Committee en huidig scheidsrechtersbaas in België, sluit zich aan bij het panel. België, Engeland en Duitsland zijn daardoor de enige landen zijn met een dubbele vertegenwoordiging in het UEFA Referee Development Panel.

De 53-jarige De Bleeckere was tijdens het WK van Zuid-Afrika in 2010 de laatste Belgische arbiter op een groot toernooi.