Frank De Bleeckere en deze drie andere gezichten moeten Belgische arbitrage naar hoger niveau tillen Redactie

22 mei 2019

15u30

Bron: KBVB 0 Scheidsrechters KBVB-CEO Peter Bossaert en ex-topscheidsrechter David Elleray hebben vandaag hun meerjarenplan voor de Belgische arbitrage van het profvoetbal voorgesteld. Daarmee willen ze de Belgische arbitrage opnieuw laten aansluiten bij de internationale standaarden.

Elleray heeft de voorbije vijf maanden de werking van de arbitrage uitgebreid geanalyseerd en meer dan 160 werkpunten geïdentificeerd. Daaruit heeft hij een ambitieus meerjarenplan gedistilleerd om de organisatie van de arbitrage volledig te moderniseren en te professionaliseren, gebaseerd op deze 4 pijlers:

1. Een nieuwe organisatie voor de Belgische professionele arbitrage

Het Belgische Departement voor Arbitrage van het Profvoetbal krijgt een tweekoppige dagelijkse leiding. De Franse ex-topref Bertrand Layec wordt aangesteld als Technical Director en Stephanie Forde, vandaag lid van het VAR-team en Referee Development Officer bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen, wordt Operational Director.

Het nieuwe duo zal rapporteren aan de nieuwe ‘Professional Referee Board’, met David Elleray als voorzitter en bondscoach Roberto Martinez en Peter Bossaert als vaste leden.

Frank De Bleeckere wordt – naast zijn nieuwe rol als deputy technical director – woordvoerder en het gezicht van de scheidsrechters. Hij zal ook het nieuwe Royal Belgian FA Referee Committee voorzitten. Dat heeft als voornaamste taak de link te vormen tussen de arbitrage in het professionele voetbal en bij de amateurs.

Het is verder essentieel dat de Belgische professionele arbitrage totaal onafhankelijk werkt, zoals trouwens bepaald wordt door de UEFA en FIFA. Anderzijds is goed overleg met de belangrijkste stakeholder, de Pro League, van het grootste belang. Dat overleg zal plaatsvinden in het nieuwe ‘Pro League Liaison Comité’.

2. Hogere kwaliteit van training en opvolging

Naast de nieuwe structuur zijn de voorbereiding, training en evaluatie van onze scheidsrechters een tweede speerpunt van het meerjarenplan van Elleray. De Belgische scheidsrechters krijgen voortaan een professionele omkadering zoals echte atleten. Ze zullen als topsporters op wetenschappelijke basis ook getraind en geëvalueerd worden en zullen moeten vechten voor hun plaats aan de top.

3. Aandacht voor detectie en ontwikkeling van jonge talenten

De Belgische arbitrage heeft bovendien nood aan vers bloed. Daarom gaat de KBVB heel actief nieuw talent scouten. De KBVB inspireert zich daarvoor op het UEFA CORE (Centre of Refereeing Excellence) programma met als voornaamste objectief om jonge talenten technisch en fysiek voor te bereiden voor de top. Semiprofessionele scheidsrechters zullen de opkomende talenten bijstaan als coach en mentor.

4. Veel aandacht voor een heldere communicatie

Ten slotte zal er veel aandacht gaan naar een heldere communicatie met alle betrokkenen. Er zal een actief communicatiebeleid gevoerd worden naar clubs, spelers, supporters en media over alle aspecten van de arbitrage voor het professionele voetbal. Er zal niet alleen reactief gecommuniceerd worden over beslissingen van scheidsrechters of VAR, maar ook proactief over de toepassing van spelregels, over de prioriteiten van het arbitragedepartement, over veiligheid in de stadions, enz.

Lees hieronder verder voor een kennismaking met deze vier gezichten

David Elleray, de architect van het masterplan

Ex-FIFA scheidsrechter David Elleray (64) is de architect van het meerjarenplan van de voetbalbond dat onze Belgische scheidsrechters opnieuw moet laten aansluiten bij de internationale top. De Brit leidde tijdens zijn carrière in totaal 199 duels in de Premier League, maar ook internationale topmatchen zoals de UEFA Super Cup en de finale van de FIFA Club World Cup. Na zijn actieve carrière legde hij zich toe op de organisatie van arbitrage en opleiding van scheidsrechters. Hij is voorzitter van het Engelse FA Referee Committee (sinds 2009), lid van het UEFA Referee Committee en instructeur bij FIFA. Daarnaast is hij technisch directeur van het International FA Board (IFAB), het orgaan dat instaat voor de regels van het voetbal en het VAR-protocol over de hele wereld. Elleray komt aan het hoofd van het Professional Referee Board. Daaraan zal het nieuwe Belgian Referee Committee, onder leiding van het trio Layec, Forde en De Bleeckere, verantwoording afleggen.

Bertrand Layec, de nieuwe technische directeur

De Fransman Bertrand Layec (53) is de technisch directeur van de Belgische arbitrage. Tussen 2007 en 2010 hoorde de Bretoen bij de beste twintig scheidsrechters van Europa. Hij floot in 2007 de kwartfinale tussen PSV en Liverpool in de Champions League en de halve finale in de UEFA Cup tussen Werder Bremen en Espanyol Barcelona. Van 2009 tot eind 2018 was hij verantwoordelijk voor de arbitrage bij de Franse voetbalbond FFF. Hij is de laatste 10 jaar ook waarnemer van de UEFA. In die functie neemt hij regelmatig deel aan coachingtrajecten bij de UEFA.

Stéphanie Forde, vrouw onder de scheidsrechters

Stephanie Forde (33) heeft de leiding over het operationele luik van de Belgische arbitrage. Tot vandaag was de Sint-Niklase Referee Development Officer bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen en was ze als lid van het VAR-team regelmatig te bewonderen in het VAR-busje tijdens Play-Off 1. Forde begon haar scheidsrechterscarrière in 2000. Dat België vandaag een opmars kent van vrouwelijke scheidsrechters hebben we vooral te danken aan haar.

Frank De Bleeckere, Belgiës bekendste ref

Frank De Bleeckere (52) is ongetwijfeld de bekendste voetbalscheidsrechter van België. De Oost-Vlaming kreeg het scheidsrechtersvirus mee van zijn vader en grootvader en groeide tijdens zijn 27-jarige carrière uit tot wereldklasse. Hij werd zeven keer uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar in België en behoorde tot de vier beste scheidsrechters ter wereld. Hij floot op het WK 2006 en 2010 en leidde de halve finale op het EK 2008 tussen Spanje en Rusland. De Bleeckere is de laatste Belg die een voetbalmatch leidde op een groot internationaal toernooi. Dat was de 1/8ste finale Japan-Paraguay op het WK in Zuid-Afrika in 2010.