Frank Boeckx maakt commentaardebuut bij Eleven Sports

12u14 0 Eleven Sports Belgisch Voetbal Vanavond maakt Frank Boeckx zijn debuut als co-commentator op Eleven Sports. Samen met commentator Joeri Devuyst zal hij vanaf 20u45 te horen zijn op Eleven Sports 2.

Boeckx krijgt bij zijn vuurdoop de Italiaanse topper tussen AS Roma en Napoli voorgeschoteld. De doelman van Anderlecht is samen met Jeremy Perbet en Mogi Bayat één van de nieuwe gezichten in het analistenteam van Eleven Sports, waar verder ook Franky Van der Elst, Gilles De Bilde, Stéphane Demol, Walter Baseggio, Nordin Jbari en José Riga deel van uitmaken. Eerder maakten ook al Silvio Proto, Gaby Mudingayi en Felice Mazzu hun debuut als co-commentator op Eleven Sports.