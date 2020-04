Francky Dury weigerde technische werkloosheid bij Zulte Waregem: “In moeilijke tijden niet bij maatschappij aankloppen” CPG

27 april 2020

22u57

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal Vanuit zijn kot volgt Zulte Waregem-coach Francky Dury de individuele trainingssessies van zijn spelers op. Geen evidentie. Dury ziet daar binnenkort dan ook graag verandering in komen, al haalt hij ook aan dat “de gezondheid momenteel het allerbelangrijkste is.”

Als het van Francky Dury afhangt, zou hij - indien de omstandigheden het toelaten - volgende maand de training willen hervatten. “We zouden graag in mei een week of drie willen trainen”, klinkt het bij de coach van Zulte Waregem tijdens een gesprek met Play Sports Kot. “Spelers trainen ondertussen al zes weken individueel thuis, maar dat is toch niet hetzelfde. Een keer op doel trappen, het balgevoel,... dat is allemaal niet aan de orde. Als we opnieuw willen starten met de trainingen, zal het niet gemakkelijk zijn om jongens die nu in het buitenland zitten naar hier te krijgen. In quarantaine plaatsen zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.”

Of en wanneer er dit seizoen opnieuw gevoetbald zal worden, is ook voor Dury één groot raadsel. “Ik heb er eerlijk waar geen idee van. Er is geen kat in België die weet wanneer er terug tegen een bal getrapt zal worden. Ook voor volgend seizoen is er nog geen duidelijkheid met hoeveel ploegen we van start zullen gaan. Ik ben geen fan om wedstrijden achter gesloten deuren te spelen, maar als er geen andere manier is, zal het toch zo moeten gebeuren. We zien wel wat komt. Voetbal is momenteel niet het belangrijkste, de gezondheid wel.”

Solidariteit

Zulte Waregem stelde haar trainer in deze coronatijden technische werkloosheid voor, maar daar ging Dury niet op in. “Het voetbal in het algemeen heeft jaar en dag geprofiteerd van de maatschappij, met onder andere een lagere RSZ-bijdragen. Ik vind niet dat je nu in moeilijkere tijden bij diezelfde maatschappij moet gaan aankloppen. Ik heb die technische werkloosheid dan ook geweigerd, omdat ik vond dat er naar een andere oplossing gezocht moest worden. We hadden beter met de Pro League en alle ploegen samen een voorstel uitgewerkt, met een solidariteitsbijdragen aan de verschillende clubs enerzijds en een bijdragen die geleverd zou worden aan het zorgpersoneel anderzijds.”

Stapsgewijs

Ondertussen heeft Dury met Timmy Simons en Davy De fauw er twee nieuwe assistenten bij. Een goede zaak, maar hijzelf had het toch anders aangepakt. “Onze T1, T2 en T3 waren zestigers. De club vond - en ik kan hun in die visie volgen - dat er nood was aan verjonging en vernieuwing. Ik zou het weliswaar stapsgewijs hebben gedaan. Ik zou niet beide assistenten meteen vervangen hebben. Eerst de ene en volgend jaar of binnen twee jaar de andere, maar goed dat is nu anders uitgedraaid. Desalniettemin twijfel ik er niet aan dat de visie en de inbreng van beide heren de club ten goede zal komen”, aldus de trainer van Essevee.

Lees ook: Schuilt er een topcoach in Timmy Simons, de nieuwe assistent van Zulte Waregem? (+)

Francky en Timmy krijgen gezelschap van Davy: De fauw wordt assistent bij Essevee