Fotoboek ‘1895' viert 125 jaar Belgisch voetbal, win hier een exemplaar



Redactie

07 december 2019

05u00 0

De KBVB viert volgend jaar zijn 125ste verjaardag en dat moet gevierd worden met ‘1895 – 125 jaar Ontroerend Erfgoed’. Een feestelijk fotoboek gewijd aan het rijke erfgoed van het Belgisch voetbal. Het boek is van de hand van Stefan Van Loock, persverantwoordelijke van de Rode Duivels en de Red Flames, en zijn broer, fotograaf Filip Van Loock. De twee doorkruisten het afgelopen jaar ons land op zoek naar historische figuren, trofeeën, wimpels en vergeten voetbalstadions. Alles is gebundeld in 125 ontroerende voetbalmonumenten. Geniet hieronder alvast van het voorsmaakje.

U kunt het boek ook winnen. HLN geeft 3 exemplaren weg, het enige wat u hoeft te doen is deelnemen aan onderstaande quiz. Dat kan tot 13/12 om 10 uur.

Vijftien straffe beelden uit het boek, met bijschriften van de hand van auteur Stefan Van Loock: