Football Talk. Zweem van mysterie over geblesseerde Sandler - Heupblessure voor Owusu

25 oktober 2019

Sandler nog out

Er hangt een zweem van mysterie over Philippe Sandler. Anderlecht-trainer Frank Vercauteren zei na STVV dat de knieblessure die Sandler op training opgelopen had leek mee te vallen, maar toch is de Nederlander out voor Eupen. Sterker nog: deze week zat hij in Spanje om er specialisten te bezoeken. “Het is moeilijk voorspellingen te maken over een terugkeer”, aldus Vercauteren. Het is bijgevolg zeer de vraag of Sandler de midweekwedstrijd tegen AA Gent haalt. De verwachting is dat Vercauteren in Eupen Luckassen op rechtsback zet. Hij keert terug uit schorsing en vervangt wellicht Sardella. (PJC)

Heupblessure voor Owusu

Elisha Owusu werd na een uur vervangen door Roman Bezus. Jess Thorup legde daarmee een offensievere klemtoon, maar de Fransman kampte ook met een heupblessure. Onderzoek moet vandaag duidelijk maken of AA Gent hem kan recupereren voor de uitwedstrijd van zondag op het veld van Sint-Truiden. (RN)