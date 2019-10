Football Talk. Zweem van mysterie over geblesseerde Sandler - Genk legt zoon van ex-Rode Duivel langer vast De voetbalredactie

25 oktober 2019

Luca Oyen verlengt contract bij Racing Genk

Luca Oyen, de zoon van drievoudig Rode Duivel Davy Oyen, heeft zijn contract bij Racing Genk tot medio 2022 verlengd, met optie op nog twee bijkomende seizoenen, zo maakte de landskampioen bekend.

De jeugdinternational speelt al tien jaar bij Genk en ondertekende er vorig jaar zijn eerste contract. “De snelle ontwikkeling van Luca bij KRC Genk en in de nationale jeugdselecties wekte ook grote belangstelling van meerdere buitenlandse topclubs”, klinkt het in de mededeling. “De club is dan ook heel blij dat Luca en zijn familie, ondanks die interesse, voluit kiezen voor een langer verblijf bij KRC Genk.”

Sandler nog out

Er hangt een zweem van mysterie over Philippe Sandler. Anderlecht-trainer Frank Vercauteren zei na STVV dat de knieblessure die Sandler op training opgelopen had leek mee te vallen, maar toch is de Nederlander out voor Eupen. Sterker nog: deze week zat hij in Spanje om er specialisten te bezoeken. “Het is moeilijk voorspellingen te maken over een terugkeer”, aldus Vercauteren. Het is bijgevolg zeer de vraag of Sandler de midweekwedstrijd tegen AA Gent haalt. De verwachting is dat Vercauteren in Eupen Luckassen op rechtsback zet. Hij keert terug uit schorsing en vervangt wellicht Sardella. (PJC)

Heupblessure voor Owusu

Elisha Owusu werd na een uur vervangen door Roman Bezus. Jess Thorup legde daarmee een offensievere klemtoon, maar de Fransman kampte ook met een heupblessure. Onderzoek moet vandaag duidelijk maken of AA Gent hem kan recupereren voor de uitwedstrijd van zondag op het veld van Sint-Truiden. (RN)