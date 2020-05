Football Talk. Zulj hint naar vertrek bij Anderlecht - Trekt target van Belgische topclubs naar... Oostenrijk?

Voetbalredactie

06 mei 2020

06u23 0

Zulj hint naar vertrek bij Anderlecht

Peter Zulj (26) heeft een interview gegeven aan Oostenrijkse media. Daarin zegt de middenvelder dat Anderlecht “de ideale springplank” is. “Als ik blijf spelen zoals de laatste maanden zullen er wel aanbiedingen komen”, laat Zulj optekenen. Mocht dat effectief gebeuren, dan is Anderlecht bereid mee te werken aan een transfer. Zulj kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. (PJC)

Bundesliga rekent vandaag op groen licht van Merkel

Duitsland houdt zijn adem in. Geeft bondskanselier Angela Merkel vandaag de Bundesliga haar zegen om op 15 mei de competitie te hervatten of niet? Er staan vele miljoenen op het spel.

De tien besmettingen met het coronavirus in de eerste en tweede Bundesliga komen erg ongelegen nu de clubs zich opmaken voor een herstart. Ze voeden de discussie of het wel verantwoord is om een sportcompetitie te hervatten, terwijl het virus nog lang niet het land uit is. Ook de video van Hertha-speler Kalou, die de spot dreef met de richtlijnen, deed de zaak van het voetbal geen goed.

Begrijpelijk dat de Duitse voetballiga (DFL) zijn 36 profclubs gisteren een zwijgplicht oplegde over de resultaten van de verplichte tests. De inzet is te groot. CEO Christian Seifert berekende al dat een stopzetting op een verlies van 750 miljoen euro zou uitdraaien, waarvan 300 miljoen uit tv-rechten en 100 miljoen uit ticketing - dat is nu onvermijdelijk: áls er nog gespeeld wordt, dan zal het zonder publiek zijn.

Volgens Reuters zal Merkel vandaag het licht op groen zetten. Alle partijen en deelstaten zouden zich kunnen vinden in het grondig uitgewerkte plan van de DFL. Duitsland zou zo de eerste grote competitie zijn waar weer gevoetbald wordt. In Engeland, Italië en Spanje is het nog wachten op een beslissing, terwijl Frankrijk al een streep onder het seizoen trok. Morgen zou de DFL met de clubs overleg plegen over de organisatie van de resterende speeldagen. (VH)

Rapid Wenen wil Ciranni (Moeskroen)

Volgens lokale bronnen heeft het Oostenrijkse Rapid Wenen verdediger Alessandro Ciranni (23) van Moeskroen op de radar. Ook bij de Belgische topclubs staat de Limburger, die vorige zomer overkwam van Racing Genk, op de verlanglijst. Mocht Moeskroen zijn licentie niet halen, wordt Ciranni een erg gewild target. De speler houdt de boot af: “Eerst hopen dat Moeskroen het haalt.” (PJC)