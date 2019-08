Football Talk. Waasland-Beveren neemt vandaag nog geen beslissing over Custovic - Opnieuw geen Neymar bij PSG Redactie

25 augustus 2019

Waasland-Beveren neemt vandaag nog geen beslissing over Custovic

Waasland-Beveren neemt vandaag nog geen beslissing over een eventueel ontslag van trainer Adnan Custovic. De 41-jarige Bosniër zit op de wip na de zwakke competitiestart van de fusieploeg. Waasland-Beveren verloor gisteren met 1-0 op bezoek bij Cercle Brugge en is na vijf speeldagen allerlaatste in de Jupiler Pro League met één op vijftien. Bij Waasland-Beveren willen ze echter geen overhaaste beslissing nemen. Morgen komt de Raad van Beheer van de Waaslanders samen en zal de situatie besproken worden.

PSG ook tegen Toulouse zonder Neymar

Neymar zit zondag niet in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor de competitiewedstrijd tegen Toulouse, op de derde speeldag in de Franse Ligue 1, zo maakte de club zondag bekend.

De vedette trainde na zijn enkelblessure de hele week mee bij de club van Rode Duivel Thomas Meunier, maar de sportieve directie houdt hem aan de kant totdat er duidelijkheid is omtrent een mogelijke transfer. Het is geen geheim dat de Braziliaanse international aanstuurt op een terugkeer naar FC Barcelona, terwijl ook Real Madrid op de loer ligt.

“Neymar is speelklaar, maar kan pas opnieuw in de selectie opgenomen worden als er duidelijkheid is omtrent zijn toekomst”, bekende PSG-coach Thomas Tuchel eerder al. Tegen Toulouse kan de Duitser eveneens geen beroep doen op Julian Draxler, Ander Herrera, Thilo Kehrer en Layvin Kurzawa. Zij zijn onbeschikbaar door blessures. Presnel Kimpembe is dan weer fit geraakt. De Franse international sukkelde maanden met pubalgie en ging daarvoor ook onder het mes.

Neymar werd in de zomer van 2017 de duurste speler op aarde door zijn transfer van 222 miljoen euro van FC Barcelona naar PSG. De Parijzenaars wonnen de voorbije twee seizoenen weliswaar twee Franse titels, een beker en een ligabeker, maar in de Champions League - het grote doel van het Parijse bestuur - bleef glorie uit. Daarnaast raakte de relatie tussen het clubbestuur en Neymar het laatste jaar steeds meer verzuurd, door tal van incidenten.