Football Talk. W.-Beveren: “Custovic niet de hoofdschuldige van malaise” - Kompany wellicht op de tribune tegen Standard

W.-Beveren: "Custovic niet de hoofdschuldige van malaise" - Kompany wellicht op de tribune tegen Standard

27 augustus 2019

18u15 2

Everton-aanwinst Gbamin is twee maanden out met dijblessure

Everton moet het zeker twee maanden zonder Jean-Philippe Gbamin stellen. De 23-jarige Ivoriaanse international, die deze zomer overkwam van het Duitse Mainz, liep een spierblessure op in de rechterdij. Dat laten The Toffees dinsdag weten.

“Everton kan bevestigen dat Jean-Philippe Gbamin een spierpeesblessure heeft opgelopen in zijn rechterquadriceps. Daardoor zal de middenvelder minstens acht weken buiten strijd zijn”, zo klinkt het op de clubwebsite. Gbamin zette deze zomer zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij Everton, dat ongeveer 28 miljoen euro overmaakte aan Mainz.

Waasland-Beveren: “Custovic niet de hoofdschuldige”

Waasland-Beveren heeft tekst en uitleg gegeven bij het ontslag van Adnan Custovic. De 41-jarige Bosniër werd na de zwakke competitiestart van de fusieploeg gisteren bedankt voor bewezen diensten. Volgens Waasland-Beveren was die beslissing het resultaat van dagenlang beraad. “Het clubbestuur is er zich van bewust dat Adnan Custovic niet de hoofdschuldige is van de huidige malaise. De spelers zijn wakker geschud en aangemaand om zich meer te tonen, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De prestatie tegen Cercle Brugge was helemaal niet slecht, het resultaat was dat echter wel. Jammer genoeg is dat laatste het enige wat telt in voetbal.”

De club laat ook verstaan dat er wel nog wat inkomende transfers zitten aan te komen. “Er zal nog keihard worden doorgewerkt om bepaalde dossiers af te ronden”, beloven de Waaslanders. “Sommige spelers of profielen zijn voor Waasland-Beveren enkel haalbaar op het einde van de mercato. Er zullen nog enkele versterkingen worden aangeworven. Ook Aleksandar Vukotic blijft één van onze sterkhouders.”

Kompany niet in neutrale zone

Het is het risico niet waard. Speler-manager Vincent Kompany (33) zal zondag tegen Standard in principe op de tribune zitten. In theorie kan Kompany op de bank plaatsnemen - als (niet-inzetbare) achttiende speler, verzorger of materiaalman - maar in het reglement staat dat enkel de T1 effectief mag coachen. Bij Anderlecht is dat Simon Davies, die in tegenstelling tot Kompany wel over de juiste diploma's beschikt. Mocht de Rode Duivel die regel aan zijn laars lappen, dan brengt hij de licentie van paars-wit in gevaar, wat maakt dat men op de club verwacht dat het gezond verstand zal zegevieren. En dat Kompany dus niet in de neutrale zone komt tijdens de match. (PJC)

Cantona krijgt UEFA President’s Award

De Fransman Eric Cantona krijgt van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin de UEFA President’s Award, een prijs voor buitengewone prestaties, uitmuntende professionaliteit en bijzondere persoonlijke kwaliteiten. Cantona volgt David Beckham op, die de prijs vorig jaar kreeg. De uitreiking vindt donderdag in Monaco plaats, tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. “Cantona was een topspeler die er nu nog altijd alles aan doet om de goede zaak te steunen. Deze prijs is dan ook niet alleen voor zijn carrière, maar ook voor de mens die hij is”, klinkt het in een mededeling van de UEFA. “Iemand die geen compromis zal aanvaarden, maar juist opkomt voor zijn waarden en zegt wat hij denkt.”

De intussen 53-jarige Cantona beleefde zijn grootste successen in het shirt van Manchester United, waar hij uitgroeide tot een clublegende. In vijf seizoenen (1992-1997) behaalde hij er vier Engelse landstitels en won hij twee keer de FA Cup. Cantona speelde ook 45 interlands voor Frankrijk. Daarin scoorde hij twintig keer. In 1997 stapte hij op amper 30-jarige leeftijd uit het voetbal, na een carrière vol controverse en schorsingen. Zo stond hij in 1995 negen maanden aan de kant nadat hij tijdens de uitwedstrijd bij Crystal Palace een karatetrap had uitgedeeld aan een fan van de thuisclub, die hem in de tribune had uitgedaagd.

Schotse selectie voor Rusland en België

De Schotse bondscoach Steve Clarke heeft zijn 24-koppige selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (6 september) en België (9 september). Beide duels worden in Hampden Park afgewerkt en zijn voor de Schotten cruciaal in de EK-kwalificaties. Nadien vier speeldagen staat Schotland immers pas op de vierde plaats, met zes punten. Enkel de top twee kwalificeert zich voor het EK, dat komend jaar gespeeld wordt. De Rode Duivels staan met het maximum van de punten aan de leiding en trekken voor hun bezoek aan Glasgow eerst nog langs voetbaldwerg San Marino. Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez in Tubeke zijn selectie bekend.

Bij Schotland keren Robert Snodgrass en Steven Naismith terug in de selectie, Scott McKenna is er door een blessure niet bij. Met Portsmouth-doelman Craig MacGillivray zit er ook een debutant in de selectie. In vergelijking met het duel in België (3-0) zal aanvoerder Andy Robertson er deze keer wel bij zijn.

Doelmannen: Craig MacGillivray (Portsmouth), David Marshall (Wigan Athletic), Jon McLaughlin (Sunderland)

Verdedigers: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich City), Charlie Mulgrew (Wigan Athletic), Stephen O’Donnell (Kilmarnock), Liam Palmer (Sheffield Wednesday), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Kilmarnock)

Middenvelders: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Robert Snodgrass (West Ham)

Aanvallers: James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (AFC Bournemouth), Oliver McBurnie (Sheffield United), Steven Naismith (Heart of Midlothian), Matt Phillips (West Bromwich Albion), Johnny Russell (Sporting Kansas City)