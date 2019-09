Football Talk. Vormer out voor Cercle? - Pro League volgt KBVB dan toch naar Tubeke Voetbalredactie

12 september 2019

18u42 2

Pro League volgt KBVB dan toch naar Tubeke

De Pro League zal zijn maatschappelijke zetel dan toch verhuizen naar Tubeke. Dat heeft Pierre François bevestigd op een persconferentie in Brussel. Aanvankelijk wilde de vereniging van de profclubs in Brussel blijven, maar de Pro League zwichtte alsnog voor het Belgian Football Center. De verhuis zal gebeuren in 2021.

De hoofdzetel van de Pro League bevindt zich momenteel in het bondsgebouw in Laken, maar dat verdwijnt straks. Terwijl de Belgische voetbalbond (KBVB) vanaf volgend jaar stilaan zijn intrek zal nemen in het Belgian Football Center in Tubeke, was het nog niet duidelijk waar de Pro League zich zal vestigen. Pierre François liet eerder verstaan in de hoofdstad te willen blijven, maar keert daar op terug. “We zullen in 2021 onze intrek nemen in een gebouw vlak naast het hotel”, aldus François. “Het voordeel is dat we dat gebouw, dat nu betrokken wordt door de KBVB, helemaal voor ons zullen hebben. Dat is goed voor onze onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is er de nabijheid van de voetbalbond, met wie we vaak moeten samenwerken.”

Trossard zes weken out

Brute pech voor Leandro Trossard. De aanvallende middenvelder van Brighton, die de dubbele interland met de Rode Duivels ook al aan zich moest laten voorbijgaan, is zes weken out met een scheurtje in de lies. Coach Graham Potter licht toe: “Het is nog vroeg, maar Leandro voelde iets in zijn lies. Het zal waarschijnlijk tot na de volgende international break (op 10 oktober spelen de Rode Duivels thuis tegen San Marino, op 13 oktober in Kazachstan, red.) duren vooraleer hij opnieuw fit is.”

Samatta in Genkse kern voor Charleroi

Felice Mazzu heeft Ally Samatta opgenomen in de selectie voor de verplaatsing naar Charleroi morgenavond. Samatta kwam met een knieblessure terug van zijn dubbele interland met Tanzania, maar lijkt nu toch speelklaar te geraken. Een mri-onderzoek dinsdag bracht geen ernstige schade aan het licht en de Genkse topschutter kon gisteren voluit gaan op training. Als hij daar morgen geen hinder van ondervindt dat staat hij gewoon aan de aftrap tegen de Carolo’s. Paul Onuachu keerde gisteren terug van zijn interlands met Nigeria en zit ook in de selectie. Stephen Odey verscheen vandaag pas terug in Genk en zit niet in de kern. Jhon Lucumi is nog niet terug van zijn vriendschappelijke interland met Colombia tegen Venezuela. Daardoor verschijnt zijn landgenoot Carlos Cuesta waarschijnlijk aan de aftrap. (KDZ)

Genk verkoopt stadion helemaal uit voor thuisduels tegen Napoli, Liverpool en Salzburg

Racing Genk heeft laten weten dat het stadion voor de drie groepswedstrijden van de Champions League helemaal uitverkocht zal zijn. Deze morgen gingen de laatste duizend Champions League-abonnementen in vrije verkoop de deur uit. Eerder werden circa 14.000 plaatsen verkocht aan bestaande abonnees.

Verder namen tweeduizend bestaande business seathouders hun plaatsen over voor het kampioenenbal. Van de overige 3.000 plaatsen gaan er 1.000 naar de tegenstander en 2.000 naar UEFA en haar partners.

De Luminus Arena zal voor de komst van Napoli (2 oktober), Liverpool (23 oktober) en RB Salzburg (27 november) dus helemaal vol zitten. Europees is de Genkse capaciteit beperkt tot 20.000 plaatsen. In de Jupiler Pro League biedt het stadion plaats aan 24.956 personen.

Luka Modric (Real Madrid) sukkelt met spierblessure

Luka Modric heeft een spierblessure opgelopen in de adductoren van het rechterbeen. Dat maakte zijn club Real Madrid bekend. Het is afwachten hoelang de 34-jarige Kroatische middenvelder buiten strijd is. Maandagavond scoorde de Gouden Bal van 2018 nog van op de stip in de EK-kwalificatiematch in Bakoe tegen Azerbeidzjan, waarin de vicewereldkampioen slechts 1-1 gelijkspeelde.

Zaterdagmiddag ontvangt Real Madrid op de vierde speeldag in La Liga Levante. In die wedstrijd zal Eden Hazard in principe zijn competitiedebuut maken voor de Koninklijke. De aanvoerder van de Rode Duivels miste de eerste drie duels door een dijblessure.

Toronto, met bankzitter Laurent Ciman, speelt gelijk in New York

Toronto FC heeft in de Amerikaanse Major League Soccer 1-1 gelijkgespeeld bij New York City. Laurent Ciman bleef de hele match op de bank bij de bezoekers. Voormalig Genkspeler Alejandro Pozuelo maakte van op de stip gelijk (40.) voor Toronto nadat Alexandru Mitrita (6.) de score had gelopend. Pozuelo miste in de 78e minuut een tweede strafschop. Toronto staat vierde in de Eastern Conference met 42 punten (30 matchen) en is daarmee op weg naar de play-offs.

Vormer out voor derby tegen Cercle?

De kans is reëel dat Club Brugge overmorgen in de Brugse stadsderby geen beroep kan doen op aanvoerder Ruud Vormer. De Nederlander ontbreekt al de hele week op training wegens ziekte en is hoogst twijfelachtig voor de match tegen Cercle. Zelfs wanneer Vormer vandaag of morgen de training kan hervatten, dan nog is het aannemelijk dat Club de sterkhouder aan de kant houdt voor de Champions League-match van volgende woensdag tegen Galatasaray. En dan vormt nieuwkomer Eder Balanta mogelijk samen met Rits en Vanaken het middenveld in de stadsderby. Club recupereerde de voorbije dagen met uitzondering van Dennis alle internationals, wat maakt dat ook de Nigeriaan zaterdag mogelijk aan de kant zal worden gehouden. (TTV)

Jordan Lukaku weer op het oefenveld

Geef maar toe: u was Jordan Lukaku (25) helemaal vergeten. De flankaanvaller staat sinds 20 januari aan de kant bij Lazio met knieproblemen. Daarvoor onderging hij enkele maanden later zelfs een operatie aan beide knieën. Nu lijkt er evenwel licht aan het einde van de tunnel te zijn voor de achtvoudig Rode Duivel. Sinds vorige week traint de jongste Lukaku opnieuw mee met de groep. Gisteren deelde hij zelfs fier een filmpje van een knap doelpunt tijdens een onderling wedstrijdje. Naar verluidt droomt Jordan ervan om terug te keren voor het duel tegen Inter, met broer Romelu, op 25 september. Al zou Lazio, gezien zijn lange inactiviteit, zeer behoedzaam met Lukaku omspringen. (VDVJ)