Football Talk. Vier Standard-fans opgepakt na match tegen Frankfürt - Manchester City moet nu ook Zinchenko missen

25 oktober 2019

Standard-fans misdragen zich na EL-match tegen Frankfürt: vier supporters opgepakt

Enkele fans van Standard Luik hebben donderdag na het 2-1 verlies op bezoek bij Eintracht Frankfurt op de derde speeldag van de Europa League keet geschopt. Volgens politiebronnen bekogelden Luikse supporters de ordediensten met stenen en sloegen ze om zich heen met vlaggenstokken. Vier agenten raakten lichtgewond.

Toen de ordediensten de ongeveer 2.500 bezoekende fans na de partij van het stadion naar de bussen begeleidden, liep het mis. Enkele supporters lieten zich van hun slechtste kant zien en bestookten de agenten. Vier relschoppers werden opgepakt.

Standard verloor gisteren in Frankfürt met 2-1 en staat zo pas derde in Groep F met drie punten. Arsenal leidt met 9 punten, Frankfürt is tweede met 6 punten.

Manchester City moet Zinchenko poos missen

Manchester City zal een tijd niet kunnen rekenen op Oleksandr Zinchenko. De 22-jarige Oekraïner maakte vandaag bekend dat hij onder het mes is gegaan aan de knie.

Zinchenko plaatste een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed in Barcelona op Instagram. “Op mijn weg terug”, schreef de vleugelverdediger erbij.

Landskampioen City staat na negen speeldagen tweede in de Premier League, maar het team van Kevin De Bruyne telt al zes punten minder dan leider Liverpool. Trainer Pep Guardiola kan in zijn jacht op The Reds ook al niet rekenen op Aymeric Laporte, die eveneens voor lange tijd uit is met een blessure. Andere verdedigers als John Stones en Nicolas Otamendi misten eerder dit seizoen ook al wedstrijden door fysieke ongemakken.

Luca Oyen verlengt contract bij Racing Genk

Luca Oyen, de zoon van drievoudig Rode Duivel Davy Oyen, heeft zijn contract bij Racing Genk tot medio 2022 verlengd, met optie op nog twee bijkomende seizoenen, zo maakte de landskampioen bekend.

De jeugdinternational speelt al tien jaar bij Genk en ondertekende er vorig jaar zijn eerste contract. “De snelle ontwikkeling van Luca bij KRC Genk en in de nationale jeugdselecties wekte ook grote belangstelling van meerdere buitenlandse topclubs”, klinkt het in de mededeling. “De club is dan ook heel blij dat Luca en zijn familie, ondanks die interesse, voluit kiezen voor een langer verblijf bij KRC Genk.”

Sandler nog out

Er hangt een zweem van mysterie over Philippe Sandler. Anderlecht-trainer Frank Vercauteren zei na STVV dat de knieblessure die Sandler op training opgelopen had leek mee te vallen, maar toch is de Nederlander out voor Eupen. Sterker nog: deze week zat hij in Spanje om er specialisten te bezoeken. “Het is moeilijk voorspellingen te maken over een terugkeer”, aldus Vercauteren. Het is bijgevolg zeer de vraag of Sandler de midweekwedstrijd tegen AA Gent haalt. De verwachting is dat Vercauteren in Eupen Luckassen op rechtsback zet. Hij keert terug uit schorsing en vervangt wellicht Sardella. (PJC)

Heupblessure voor Owusu

Elisha Owusu werd na een uur vervangen door Roman Bezus. Jess Thorup legde daarmee een offensievere klemtoon, maar de Fransman kampte ook met een heupblessure. Onderzoek moet vandaag duidelijk maken of AA Gent hem kan recupereren voor de uitwedstrijd van zondag op het veld van Sint-Truiden. (RN)