Football Talk. Verschueren: “Op 2 à 3 posities versterken” - Balotelli mag gratis weg - Nigeria volgt Dessers Voetbalredactie

03 december 2019

11u01 0

Balotelli mag beschikken bij Brescia

Brescia-voorzitter Massimo Cellino heeft aangekondigd dat Mario Balotelli Brescia gratis mag verlaten komende transferperiode. De Italiaanse woelwater zou niet geschikt zijn voor de degradatiestrijd. Hij scoorde slechts twee keer voor de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Recent werd hij zelfs uit de A-kern gezet door de voorzitter.

De nieuwe coach, Eugenio Corini, zal niet in de weg staan als Balotelli wilt vertrekken. “Mario is droevig omdat hij zijn spel niet kan spelen. Het is een grote opoffering om te vechten tegen degradatie, hij dacht misschien dat het makkelijker zou gaan.” Tegen Hellas Verona vorige maand werd ‘Super Mario’ racistisch behandeld door de supporters.

Jonge Belgen ontmoeten Oekraïne, Georgië en Litouwen

De Belgische jongens onder 17 jaar zijn tijdens de loting voor het EK U17 in 2021 ondergebracht in groep 4, bij Oekraïne, Georgië en Litouwen. De Belgen, gecoacht door Thierry Siquet, waren reekshoofd. Eén van de vier landen zal in de herfst van 2020 een minikwalificatietoernooi organiseren.

Titelverdediger Nederland, gastland Cyprus en Spanje zijn rechtstreeks gekwalificeerd voor de eliteronde. De 52 andere landen werden dinsdag in Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, ondergebracht in dertien groepen.

De twee eerste landen van elke groep stoten, samen met de vier beste derdes, door naar de eliteronde met dertig teams, in het voorjaar van 2021. Tijdens die eliteronde plaatsen vijftien landen zich voor de eindronde van het EK in Cyprus in mei 2021.

Manchester City trekt deze winter geen nieuwe spelers aan

Manchester City trekt in de winterse transferperiode geen nieuwe spelers aan. Dat zegt coach Pep Guardiola van de Engelse kampioen. “Ik wil er geen nieuwe spelers bij in januari. Na het seizoen wel. Dan zullen er spelers vertrekken en moeten we verjongen”, aldus de Spaanse voetbalcoach. Manchester City heeft dit seizoen moeite om aan te haken bij koploper Liverpool. De ploeg staat derde in de Premier League met al 11 punten achterstand. De defensie lijkt de zwakke schakel. Door het vertrek van Vincent Kompany en de blessure van Aymeric Laporte is Manchester City twee centrale verdedigers kwijt, maar dat lijkt Guardiola niet te deren.

Hij heeft de Braziliaanse oudgediende Fernandinho, die zijn hele leven op het middenveld speelde, naar achteren gehaald. “Ik vind dat hij het goed doet op die positie, dus laat ik hem daar staan.”

Van Basten verwijderd uit FIFA 20

Marco van Basten is voorlopig geschorst als digitale speler in het FIFA 20 Ultimate Team. Dat heeft spelmaker EA Sports dinsdag laten weten. De verwijdering komt er naar aanleiding van zijn nazigroet in het Nederlandse voetbalprogramma De Eretribune bij FOX Sports. Lees er HIER meer over.

Excelsior Virton en coach Dino Toppmöller gaan uit elkaar

1B-club Excelsior Virton heeft laten weten verder te gaan zonder haar T1 Dino Toppmöller. De 39-jarige Duitser was pas sinds deze zomer hoofdcoach van de promovendus in de Proximus League. De club laat weten dat Toppmöller zelf ontslag nam. Onvrede met een deel van de bestuurskamer zou de aanleiding zijn geweest. Beide partijen zullen zich van commentaar onthouden.

Toppmöller kende een uitstekend seizoensbegin bij Virton. Onder leiding van de zoon van voormalig succescoach Klaus Toppmöller, die met Bayer Leverkusen ooit de Champions League-finale haalde, deed Virton tot het einde van de eerste periode mee om de eerste plaats. Uiteindelijk moesten de Luxemburgers in een rechtstreeks duel met OH Leuven de duimen leggen. Vanaf het begin van de tweede periode liep het een stuk minder. Virton kon uit zijn eerste drie duels in de tweede periode slechts twee punten halen.

Het is in 1B al de vijfde trainerswissel - op acht teams - dit seizoen. Eerder moesten ook Stijn Vreven (bij Beerschot), Stefan Gislason (bij Lommel), Glen De Boeck (bij Lokeren) en Arnar Gretarsson (bij Roeselare) al vroegtijdig hun boeltje pakken.

Toppmöller was als speler kort actief bij Manchester City en verder ook bij teams als Bochum, Eintracht Frankfurt en Augsburg. Als coach was hij de voorbije jaren succesvol in Luxemburg. Hij leidde Dudelange, de zusterploeg van Virton, naar drie landstitels op rij.

Nigeria volgt Dessers

11 goals en 5 assists in 15 matchen, beslissend om de 80 minuten. Het gaat hard voor Cyriel Dessers (24). Dat Heracles vijfde staat, heeft het in grote mate te danken aan onze landgenoot, momenteel topschutter in de Eredivisie. Hoewel, landgenoot? Dessers bezit ook de Nigeriaanse nationaliteit, en dat sijpelt stilaan door in West-Afrika. “Ik kreeg een berichtje van één van de assistenten van de bondscoach”, meldde Dessers. “Dat ze me volgen en mijn prestaties met interesse bekijken.” Dessers (ex-OHL en Lokeren) kreeg vlak voor het WK 2018 al eens zo’n bericht, maar tot een eerste selectie voor de Super Eagles leidde dat toen niet. (MVS)

Verschueren: “Op 2 à 3 posities versterken”

Je moet het hem nageven: zelfs als het minder loopt, is Michael Verschueren beschikbaar voor de media (en dus de achterban). De sportief manager van Anderlecht was gisteren te gast bij ‘La Tribune’ en ‘Extra Time’. Daarin zei hij dat Anderlecht in “een uitzonderlijke en diepe crisis” zit. “Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat het project zal slagen. Wat ik evenwel niet meer wil zien, is dat de spelers zich niet voor de volle honderd procent geven, zoals in Oostende. Daar hebben we met Franky, Vincent en de spelers over gepraat.” Verschueren zei ook dat hij volop bezig is met de voorbereiding van de wintermercato. “Het idee is om ons op twee à drie posities te versterken. Ik kan nu nog niet zeggen welke.” (PJC/VH)

Harde Anderlecht kern niet naar fanoverleg

Anderlecht ontvangt vandaag een supportersdelegatie. De Fanboard zal er spreken met Michael Verschueren, Vincent Kompany, Frank Vercauteren en wat spelers. De harde kern zal niet deelnemen aan het overleg, maar wacht de resultaten op Moeskroen af. Het valt niet uit te sluiten dat het in Henegouwen onrustig wordt als Anderlecht niet weet door te stoten in de Beker van België. (PJC)