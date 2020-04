Football Talk. Ultra’s KV Kortrijk zijn tegen fusie en vragen om meer inspraak - Zweedse Gouden Schoen speelt niet meer voor STVV - Slachtoffers huiselijk geweld ondergebracht in oefencomplex Marseille Redactie

19 april 2020

20u48 0

Sfeergroep KV Kortrijk kant zich tegen fusie en vraagt inspraak en transparantie

United 19, de sfeergroep van KV Kortrijk, heeft zondag in een post op Facebook negatief gereageerd op mogelijke fusieplannen van Kortrijk met Excel Moeskroen en 1B-club KSV Roeselare. De sfeergroep wil graag meer inspraak in het beleid en transparantie bij het reilen en zeilen binnen de club.

“KV Kortrijk is de club van ons hart, een traditieclub die sinds jaar en dag een eigen visie heeft, die met eigen middelen telkens goed weet te presteren”, begon supportersgroep United 19 haar bericht op Facebook. “Die traditie en eigenheid is de reden waarom wij verliefd werden op KVK. Afgelopen vrijdag moesten wij tot onze verrassing via de pers vernemen dat er sprake is van een fusie met Moeskroen en mogelijks Roeselare, dit scenario brengt onze eigenheid en traditie in het gedrang.”

“Daarom roepen wij graag op om inspraak en transparantie voor de supporters”, vervolgden de fans. “Inspraak zodat wij constructief kunnen meedenken in het groeiproces van onze club mét behoud van onze traditie en eigenheid. Transparantie zodat wij ons betrokken voelen bij het reilen en zeilen binnen onze club. Een mogelijke schaalvergroting kan en mag geen vrijgeleide zijn om bijvoorbeeld een naamswijziging te rechtvaardigen. Wij nodigen het clubbestuur uit om met ons rond te tafel te zitten zodat wij onze visie op dit recente nieuws kunnen toelichten.”

Zweedse Gouden Schoen speelt niet meer voor STVV

Ondanks een nog lopend contract tot medio 2021 zal spits Mohamed Buya Turay niet meer voor STVV spelen. Dat maakten speler en manager intussen duidelijk. Na een conflict onder Marc Brys verhuurde de Truiense club de de speler uit Sierra Leone aan het Zweedse Djugardens. Met die club werd hij landskampioen. Hij werd er ook nationaal topscorer. En zelfs de Gouden Schoen was voor hem. Dat er interesse is van heel wat ploegen in het buitenland, onder meer in Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is logisch. Meest concreet is wel de interesse van het Schotse Rangers. Maar bij STVV is er nog geen bod binnen. De kanaries zullen alleszins de transferprijs willen recuperen die ze destijds betaalde aan Dalkurd FF, ook een Zweedse club. Die bedroeg toen bijna 2 miljoen euro. (FKS)

Slachtoffers huiselijk geweld ondergebracht in oefencomplex Marseille

Achttien vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld zijn ondergebracht in La Commanderie, het oefencomplex van Olympique Marseille. Dat maakte de Ligue 1-club bekend. Op 4 april stelde l’OM zijn Stade Vélodrome en zijn oefencomplex ter beschikking van de autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. Twee weken later wordt daar dus effectief gebruik van gemaakt. De club aanvaardde het voorstel van de prefectuur van Bouches-du-Rhône om vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld onder te brengen in het hotel op het trainingscentrum. Achttien vrouwen, enkelen met kinderen, maakten hier al gebruik van. Het hotel telt 46 kamers, waar normaal de jonge spelers van het opleidingscentrum vertoeven. Sinds het begin van de lockdown is er een toename van huiselijk geweld.