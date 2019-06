Football Talk. Sylla naar Afrika Cup - Hasi niet naar Cercle - Voormalig Anderlecht-target straks bondscoach Denemarken De voetbalredactie

Idrissa Sylla maakt deel uit van selectie Guinee voor Afrika Cup

Idrissa Sylla, aanvaller van Zulte Waregem, maakt deel uit van de selectie van 23 namen van Guinee voor de Africa Cup 2019 in Egypte.

De selectie werd bekend gemaakt in Marrakech (Marokko), waar de nationale ploeg, onder leiding van Paul Put, bezig is aan haar voorbereiding sinds het begin van de maand. Het team zal zich op 14 juni verplaatsen naar Egypte, waar het op 16 juni nog een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen het gastland.

Guinee maakt deel uit van groep B, samen met Nigeria, Madagaskar en Burundi. De Africa Cup vindt plaats van 24 juni tot 19 juli.

Lijst van de 23 geselecteerden

Doelmannen: Aly Keita (Östersund/Zwe), Ibrahim Koné (Pau/Fra), Naby Moussa Yattara (Excelsior/Réunion).

Verdedigers: Ousmane Sidibé (Béziers/Fra), Mikael Dyrestam (AO Xanthi/Gri), Ernest Séka (Nancy/Fra), Simon Falette (Frankfurt/Dui), Fodé Camara (Ajaccio/Fra), Issiaga Sylla (Toulouse/Fra), Baissama Sankoh (Caen/Fra), Julian Jeanvier (Brentford/Eng).

Middenvelders: Naby Keita (Liverpool/Eng), Amadou Diawara (Napoli/Ita), Ibrahima Cissé (Fulham/Eng), Mohamed Mady Camara (Olympiakos/Gri), Boubacar Fofana (Gaz Metan Medias/Roe).

Aanvallers: Mohamed Yattara (Auxerre/Fra), Ibrahima Traoré (Mönchengladbach/Dui), François Kamano (Bordeaux/Fra), Fodé Bangali Koita (Kasimpasa/Tur), Idrissa Sylla (Zulte Waregem/BEL), Sory Kaba (Dijon/Fra), José Martinez Kanté (Tarragona/Spa).

Hasi zegt ‘nee’ tegen Cercle

Besnik Hasi (47) zal Laurent Guyot niet opvolgen als coach van Cercle Brugge. Hasi is momenteel trainer van Al-Raed in Saoedi-Arabië, waar ook Kanu, Mboyo en El Ghanassy actief zijn. Hasi werd met Anderlecht landskampioen, maar daarna waren zijn avonturen in Legia Warschau en Olympiakos niet zo’n succes. Kunnen terugkeren naar België had voor Hasi sportief en familiaal een uitstekende carrièrewending kunnen betekenen, maar zo ver komt het dus niet. Het verschil in voorwaarden tussen Hasi en de Vereniging bleek te groot.

Kasper Hjulmand neemt na EURO 2020 over bij Denemarken

De Deen Kasper Hjulmand gaat vanaf 1 augustus 2020 aan de slag als bondscoach van Denemarken, zo maakte de Deense voetbalfederatie DFU bekend. Hij ondertekende er een overeenkomst tot na het EK van 2024. Morten Wieghorst wordt zijn assistent.

De 47-jarige Hjulmand wordt na EURO 2020 de opvolger van huidig bondscoach Age Hareide, wiens aflopende contract niet verlengd wordt. De 65-jarige Noor Hareide is sinds 2015 bondscoach van Denemarken, toen was hij de opvolger van Morten Olsen. Kwalificatie voor EURO 2016 zat er niet meer in, maar op het WK van vorig jaar in Rusland waren de Denen er wel bij. In de achtste finales volgde de uitschakeling na strafschoppen tegen Kroatië, de latere vicewereldkampioen. In de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar staat Denemarken tweede in de groep achter Zwitserland. Het versloeg maandag Georgië met 5-1.

Hjulmand was afgelopen winter nadrukkelijk in beeld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck bij RSC Anderlecht. Zijn club Nordsjaelland hield hem echter tegen, waarop paars-wit Fred Rutten aanstelde. Eind maart stapte Hjulmand dan maar zelf op bij zijn club, waardoor hij vrije baan leek te hebben richting het Astridpark. Bij Anderlecht werd er op het einde van het seizoen echter gekozen voor een terugkeer van Vincent Kompany.

Frankrijk krabbelt recht, Italië behaalt maximum van de punten

In de kwalificaties voor het EK 2020 heeft Frankrijk zich bij Andorra enigszins herpakt na de nederlaag van zaterdag tegen Turkije. In de dwergstaat werd het 0-4. De Turkse ploeg kon de stunt op de wereldkampioen geen vervolg geven. Het team van bondscoach Senol Günes verloor in IJsland met 2-1. Met negen punten delen Frankrijk, Turkije en IJsland nu de leiding in groep H.

In groep J heeft Italië na vier wedstrijden nog het maximum van twaalf punten. Tegen Bosnië-Herzegovina zag het er nochtans lang slecht uit. Edin Dzeko zette de bezoekers in de 32e minuut op voorsprong. Lorenzo Insigne maakte net na rust met een fraaie volley gelijk en pas vier minuten voor tijd zorgde Marco Verratti, op assist van Insigne, voor de Italiaanse zege.

Finland volgt na een 0-2-zege in Liechtenstein nog altijd op drie punten van de Italianen. Armenië verraste Griekenland in Athene door met 2-3 te winnen en is op zes punten derde. Griekenland heeft nog maar vier punten en moet op de vierde plaats Bosnië naast zich dulden.

Tunesië met Msakni en Bronn naar Africa Cup

Youssef Msakni (Eupen) en Dylan Bronn (AA Gent) zijn door de Tunesische bondscoach Alain Giresse opgenomen in de 23-koppige selectie voor de Africa Cup, die volgende week vrijdag van start gaat, zo maakte de Tunesische voetbalbond vandaag bekend. Ook aanvaller Anice Badri (ex-Moeskroen) zit in de selectie.

De 28-jarige Msakni, afgelopen seizoen sinds de winterstop door Eupen gehuurd van Al Duhail, miste vorige zomer nog het WK door een zware blessure. In Rusland werden de Tunesiërs in een groep met de Rode Duivels, Engeland en Panama in de eerste ronde uitgeschakeld. Het groepsduel tegen de Duivels verloren ze in Moskou met 5-2. Dylan Bronn scoorde toen de eerste Tunesische treffer in het stadion van Spartak.

Op de Africa Cup nemen de Tunesiërs het in groep E op tegen Angola, Mauritanië en Mali. Hun openingswedstrijd spelen de Adelaars van Carthago op 24 juni tegen Angola.