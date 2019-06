Football Talk. Succes voor KV Mechelen: voorzitter BAS wordt vervangen - Staf Genk compleet Voetbalredactie

18 juni 2019

22u21 2

Frankrijk wint ondanks twee strafschopmissers van Engeland op EK U21

Frankrijk heeft op de eerste speeldag in groep C van het EK voetbal voor beloften (U21) in Italië met 1-2 gewonnen van Engeland. Nog in groep C won Roemenië met 4-1 van Kroatië.

De Fransen kregen na 25 minuten een strafschop, maar Moussa Dembélé (Lyon) wrong die de nek om. Na de rust maakte Manchester City-middenvelder Phil Foden (54.) er na een heerlijke dribbel, waarbij hij vijf Fransen in de wind zette, 1-0 van. Hamza Choudhury (Leicester) bracht zes minuten later opnieuw spanning in de wedstrijd door rood te pakken. De Fransen leken de manmeersituatie niet te benutten toen Houssem Aouar (Lyon) 24 minuten voor tijd een tweede Franse penalty miste, maar Jonathan Ikone (Lille) maakte in de 89e minuut gelijk. Diep in de blessuretijd schonk Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace, 95.) de Fransen alsnog de zege.

Een Engelse overwinning had goed nieuws kunnen betekenen voor de Belgen. In principe plaatsen de vier halvefinalisten zich voor de Spelen, maar als Engeland, geen lid van het IOC, de halve finales haalt, komt er een extra barrage tussen de twee slechtste tweedes om het laatste olympisch ticket te verdelen.

In de andere wedstrijd in Groep C brachten George Puscas (11.) en voormalig Genk-doelwit Ianis Hagi (14.) de Roemenen al vroeg 2-0 voor, Nikola Vlasic (18.) verzorgde de Kroatische aansluitingstreffer. Veel zoden bracht die niet aan de dijk, want in de tweede helft werd het nog 4-1 na doelpunten van Tudor Baluta (66.) en Adrian Petre (90+3.). Voor Kroatië speelde Standard-middenvelder Alen Halilovic.

Roemenië is voorlopig leider in groep C, Frankrijk is tweede met eveneens drie punten. Engeland en Kroatië zijn respectievelijk derde en vierde met ieder nul punten. Op de tweede speeldag, vrijdag, treft Frankrijk Kroatië en Engeland Roemenië.

Marta bezorgt Brazilië met historische treffer op WK vrouwenvoetbal de zege tegen Italië

Italië, Australië en Brazilië hebben zich vanavond op de slotspeeldag in groep C geplaatst voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk.

Italië verloor in Valenciennes met het kleinste verschil van Brazilië (0-1), na een strafschopdoelpunt van levende legende Marta een kwartier voor affluiten. Voor de Braziliaanse aanvalster was het al de zeventiende treffer in vijf WK-edities en daarmee is de 33-jarige Marta WK-topschutter aller tijden. Het vorige record stond op naam van Miroslav Klose, die op het WK van 2014 in Brazilië zijn zestiende en laatste WK-doelpunt liet noteren.

Ondanks de nederlaag zijn de Italianen met zes punten toch groepswinnaar dankzij een beter doelsaldo. Australië, dat op de slotspeeldag in Grenoble met 4-1 won van Jamaica, eindigt met evenveel punten op de tweede plaats. Brazilië telt eveneens zes punten en heeft hetzelfde doelsaldo als Australië, maar de Australiërs scoorden twee doelpunten meer en eindigden zo op de tweede plaats. Daardoor kennen ze hun tegenstander in de achtste finales al. Dat wordt Noorwegen. Jamaica eindigt puntenloos laatste in de groep en is uitgeschakeld.

Gewraakte voorzitter van matchfixingproces bij BAS wordt vervangen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal een nieuwe voorzitter aanduiden in de matchfixingzaak tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden. Dat heeft de Belgische bond bevestigd. “De opgelegde kalender met zitting op 25 juni blijft behouden.”

Herman Huygens, die werd aangesteld als voorzitter van de drie arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) die zich over de vermeende competitievervalsing in KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 moeten buigen, zal worden vervangen. Wie zijn plaats inneemt, is niet duidelijk. Dat is nu een taak voor BAS-voorzitter Frédéric Carpentier. De eerder aangestelde arbiters, Jacques Richelle en Marinus Vromans, blijven wel behouden.

Het waren de supporters van KV Mechelen, die als tussenkomende partij mee in de tuchtprocedure zijn gestapt, die Huygens hadden gewraakt. Advocaat Tim De Hertogh legde op 13 juni 2019 een wrakingsverzoek neer, omdat de aangestelde voorzitter in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens’ onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure.

Naar aanleiding van het wrakingsverzoek werd een nieuw arbitraal college samengesteld, om de partijdigheid van Huygens te onderzoeken. Het trio onder leiding van Guy Hermans, rechter in de rechtbank van koophandel in Antwerpen, gaf de Mechelse supporters gelijk. Er zou twijfel kunnen bestaan over Huygens’ partijdigheid, aangezien de KBVB belanghebbend partij is in de zaak.

Huygens werd samen met Jacques Richelle en Marinus Vromans aangeduid om zich te buigen over uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke, en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep. Het BAS buigt zich op 25 en 26 juni over het matchfixingdossier.

Celtic Glasgow-FK Sarajevo is grootste affiche in eerste voorronde

De loting voor de eerste voorronde van de Champions League 2019-2020 in Nyon heeft Celtic Glasgow tegen FK Sarajevo als grootste affiche opgeleverd. Beide ploegen zijn, in respectievelijk Schotland en Bosnië-Herzegovina, kampioen van hun land.

De heenwedstrijden van de eerste voorronde worden op 9 en 10 juli afgewerkt, de terugmatchen op 16 en 17 juli. Behalve Celtic, de ex-club van Rode Duivel Dedryck Boyata, zijn er in de eerste voorronde nog enkele andere ploegen actief die af en toe de groepsfase van de Champions League halen. Zo neemt het Servische Rode Ster Belgrado het op tegen het Litouwse FK Suduva. Voor de winnaars van de eerste voorronde volgen er nog drie hordes alvorens de groepsfase van het kampioenenbal lonkt.

Club Brugge komt in de derde voorronde van de Champions League in actie, met heenwedstrijd op 6 of 7 augustus en terugmatch op 13 augustus. Racing Genk is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de poulefase.

Racing Genk geeft profcontract aan Adriano Bertaccini

Bij landskampioen Racing Genk heeft de achttienjarige Belg Adriano Bertaccini een contract tot medio 2022 ondertekend, zo maakte de club vandaag bekend.

De spits komt uit de jeugdopleiding van de Genkies en start volgende week dinsdag de voorbereiding van het nieuwe seizoen met de A-kern.

Zwitserse procureur-generaal van FIFA-zaak gehaald omwille van contacten met Infantino

De Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber is van de zaak over de corruptie bij de Wereldvoetbalbond FIFA gehaald omwille van zijn contacten met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat liet het Zwitsers federaal strafhof weten.

Bij het strafhof liepen twee klachten binnen van betrokkenen, die vermoedden dat Infantino een voorkeursbehandeling kreeg van zijn landgenoot Lauber, die al sinds 2012 aan het hoofd staat van het Zwitsers parket. Football Leaks had eerder al naar buiten gebracht dat Lauber en Infantino mekaar in 2016 twee keer ontmoetten, Lauber bevestigde. Maar na melding in verschillende media van een derde geheime ontmoeting in 2017, begon de toezichtsautoriteit van het Zwitsers parket een disciplinair onderzoek.

Lauber herinnert zich de ontmoeting naar eigen zeggen niet. De rechters van het federaal strafhof zijn van mening dat “de verklaringen van de betrokkene niet toelaten te begrijpen waarom de ontmoetingen nodig waren voor het onderzoek”. De conclusie luidt dat “de procureur-generaal zich persoonlijk gemengd heeft in het lopende onderzoek”, waaruit zijn schorsing in de zaak volgt.

BAS behandelt antisemitische gezangen van Club-aanhangers op 2 juli

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal zich op dinsdag 2 juli (om 09u30) buigen over de antisemitische gezangen die supporters van Club Brugge lanceerden tegen RSC Anderlecht begin april. De datum werd bevestigd door Caroline Demuynck, administratief directeur bij het BAS. Blauw-zwart werd in eerste aanleg vrijgesproken, maar het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ging onder meer na een vernietigende open brief van de Joodse gemeenschap in beroep.

Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart voor anti-joodse gezangen tijdens de topper op het veld van RSC Anderlecht op 4 april. De Brugse supporters scandeerden “Al wie niet springt, is een jood” en “Alle joden zijn homo’s” in het Astridpark. Hoewel de uittredende landskampioen dit seizoen al vaker in verband werd gebracht met antisemitisme sprak de Geschillencommissie Hoger Beroep de vrijspraak uit.

Advocaat Hannes D’Hoop legde in de zitting van 26 april uit dat Brugse supporters met het woord “joden” enkel de geuzennaam van rivaal RSC Anderlecht in de mond nemen. Volgens D’Hoop waren de gezangen niet discriminerend of kwetsend bedoeld naar joden of homoseksuelen, maar is de perceptie wel negatief.

Tot grote frustratie van het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) volgde de Geschillencommissie Hoger Beroep die verklaring. “De gezangen moeten als neutrale bewoordingen beschouwd worden en hebben geen beledigend karakter. Men gebruikt immers termen die louter wijzen op seksuele geaardheid of een bevolkingsgroep. Het woord ‘jood’ heeft geen minderwaardige of discriminerende connotatie, idem voor wat het woord ‘homo’ betreft”, luidde het vonnis van 3 mei.

Het Bondsparket liet het daar echter niet bij en tekende enkele dagen nadat het CCOJB op 6 mei een vernietigende open brief had uitgestuurd beroep aan bij het BAS. Club Brugge en het Bondsparket zullen op dinsdag 2 juli hun zaak bepleiten. De arbitrale zitting vat aan om 09u30.

Anderlecht oefent tegen Hamburg

RSC Anderlecht speelt op 20 juli een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Hamburg. Dat laat paars-wit vandaag weten. Het duel in het Volksparkstadion begint om 13u30.

De Duitse tweedeklasser Hamburger SV is een ex-club van Vincent Kompany, de nieuwe speler-coach van de Belgische recordkampioen. Afgelopen seizoen speelde Orel Mangala er op huurbasis.

Anderlecht speelt zijn eerste oefenmatch zaterdag (22 juni, 18u) bij de buren van RWDM in het Edmond Machtensstadion.

Toevallig in Hamburg op 20 juli? 😎

Seras-tu le 20 juillet à Hambourg? 🇩🇪 #RSCA #COYM

Tom Van Imschoot en Denis Dessaer worden assistent van Mazzu

Tom Van Imschoot en Denis Dessaer gaan als assistent-trainers aan de slag bij KRC Genk. Ze zullen bij de landskampioen werken onder de nieuwe hoofdcoach Felice Mazzu, zo bevestigen de Limburgers.

De 37-jarige Van Imschoot hing in 2016 zijn voetbalschoenen aan de haak na een profcarrière bij onder meer STVV, Westerlo, Bergen, KV Oostende en FC Eindhoven. In juli 2017 trok hij naar SK Lommel waar hij als technisch directeur en T1 aan de slag was. De 35-jarige Desaer speelde vier seizoenen bij White Star Brussel waar hij aanvoerder was onder Mazzu.

Tom Van Imschoot wordt de nieuwe assistent-coach van @KRCGenkofficial en komt over van @LommelSKOff! Proficiat en veel succes Tom! #SportPlus

Sandro Salamone (36) is de laatste toevoeging aan de staf. Hij zal samen met Peter Persoons instaan voor de videoanalyse. Salamone was eerder vier seizoenen videoanalist bij Moeskroen. Momenteel was hij aan de slag bij de Belgische U19 en deed hij ook scoutingswerk voor de Rode Duivels.

Felice Mazzu werd al eerder voorgesteld als opvolger van Philippe Clement, die naar Club Brugge verhuisde en T2 Johan Van Rumst meenam. Jos Daerden gaat een nieuwe uitdaging aan binnen KRC Genk en verdwijnt dus uit de staff van de A-kern. Daerden zet mee zijn schouders onder het eerder gelanceerde FRZA! Limburg. “Een bijzonder nieuw project van de KRC Genk jeugdacademie waarbij er nauw wordt samengewerkt met enkele Limburgse interprovinciale voetbalclubs”, aldus Genk. “KRC Genk bedankt Johan voor zijn harde werk, en is ook verheugd dat Jos met zijn jarenlange ervaring bij de club blijft. Welkom Tom, Denis en Sandro en tot snel op de oefenvelden van de Luminus Arena!”, besluit het bericht.

Rafinha (Barcelona) is weer fit na zware knieblessure

De Braziliaan Rafinha is volledig hersteld van zijn zware knieblessure. Eind november viel de middenvelder van FC Barcelona uit in de competitiematch tegen Atletico Madrid. Hij had de voorste kruisbanden van zijn linkerknie gescheurd.

Kort daarna volgde een operatie en kon de 26-jarige Rafinha aan de revalidatie beginnen. Op de teamwebsite laat Barcelona weten dat de Braziliaan groen licht heeft gekregen van de dokters en weer voluit kan gaan.

Door de zware blessure speelde Rafinha afgelopen seizoen slechts acht matchen voor Barça: vijf in La Liga, twee in de Champions League en de Spaanse Supercup.

In het seizoen 2015-2016 was Rafinha al eens zes maanden buiten strijd. Toen scheurde hij in de Champions Leaguematch tegen AS Roma na een tackle van Radja Nainggolan de kruisbanden van zijn rechterknie.

❗ LATEST NEWS | @Rafinha given medical all-clear.

All the details 👉 https://t.co/6CtetIgDBt pic.twitter.com/vLChq0XUmU FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Lucien Favre tot 2021 coach bij Dortmund

Lucien Favre heeft zijn contract als trainer van Borussia Dortmund verlengd tot 2021. Dat bevestigt de ploeg van Axel Witsel en aanwinst Thorgan Hazard op zijn website. De 61-jarige Zwitser stapte vorige zomer van Nice over naar Dortmund. In zijn eerste seizoen was hij met Borussia tot het einde in de running voor de titel, maar uiteindelijk ging die opnieuw naar Bayern München. In de Champions League won Dortmund zijn groep voor Atletico Madrid, Club Brugge en Monaco. In de achtste finales was de latere finalist Tottenham te sterk. “Ik kijk erg uit naar een opnieuw constructieve en succesvolle samenwerking met het hele BVB-team”, zegt Favre in een korte reactie.

Robert Maaskant nieuwe trainer van VVV

Robert Maaskant is de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De 50-jarige Nederlander stopt als technisch directeur bij Almere City FC en gaat bij de club uit de eredivisie weer als coach aan de slag. Maaskant wordt er de sportieve baas van assistent-coach en gewezen Rode Duivel Luc Nilis. Hij volgt bij VVV Maurice Steijn op, die een lucratief contract bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten ondertekende. Maaskant is een goede bekende van Stan Valckx, technisch directeur van VVV. Het duo werkte eerder al samen bij het Poolse Wisla Krakau.

Estse bondscoach Reim stapt op na pandoering tegen Duitsland

Martin Reim heeft zijn ontslag gegeven als coach van het Estse nationale elftal. Hij trok zijn conclusies na de kansloze 8-0-nederlaag vorige week tegen Duitsland in de EK-voorronde. Naast Reim stapten ook assistenten Andres Oper en Hanno Kivisild en keeperstrainer Mart Poom op.

Met 0 op 9 heeft Estland zijn start in de kwalificaties voor het EK 2020 helemaal gemist. De 8-0 in Mainz was de zwaarste nederlaag ooit van Estland in een match met inzet. “Na de recente nederlagen is er geen ruimte voor fouten meer. Die vaststelling hangt als een donkere wolk boven de volgende wedstrijden. Wij zijn als trainers gaan samenzitten en hebben na overleg met de bondstop besloten ons afscheid aan te kondigen”, zegt Reim in een mededeling.

De 48-jarige Est trainde zijn land sinds september 2016. Onder de oud-international (157 caps, 14 goals) won Estland dertien keer, speelde acht keer gelijk en leed vijftien nederlagen. Met een winstpercentage van 36,1 procent is hij de succesvolste Estse bondscoach ooit.

Estland speelt zijn volgende EK-kwalificatiematch op 6 september thuis tegen Wit-Rusland. Ook Noord-Ierland en Nederland zijn tegenstanders in groep C.

Club trapt voorbereiding af in nieuw oefencomplex

Ook bij Club Brugge zijn ze begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nieuwbakken trainer Philippe Clement en zijn spelers deden dat in Westkapelle, waar de vicekampioen een gloednieuw oefencentrum - het zogenaamde Belfius Basecamp - bouwde. Eerst op het programma: de medische en fysieke tests. De komende dagen wordt de hele kern gescreend, al zullen een pak afwezigen pas later aan een onderzoek onderworpen worden. Zo werd beslist dat Rode Duivels Hans Vanaken en Brandon Mechele pas begin juli op stage in Garderen zullen aansluiten. De sterkhouders krijgen extra rust.

Internationals Cools, Schrijvers, Nakamba en Diatta worden eveneens, afhankelijk van de timing van hun uitschakeling, later terug verwacht. Nog afwezig vrijdag op de eerste veldtraining in Westkapelle is Jordi Vanlerberghe, die een ernstige knieblessure opliep in de aanloop van het EK voor beloften. Traditiegetrouw krijgen een handvol beloften hun kans in de voorbereiding. Dit jaar starten Schoonbaert, De Ketelaere, Voet, De Wolf, Van der Brempt, Appiah en De Cuyper aan de oefencampagne. Afwachten wie van hen straks ook mee op stage vertrekt. Nieuw in de A-kern zijn doelman Shinton, de vorig jaar overgehevelde Fadiga en Ngonge en nieuwkomer Kossounou. (TTV)

Welcome to your new home, @ClintonMata19 & Mats Rits! 😍 #BelfiusBasecamp

Belfius Basecamp: ☑️

We gingen daags voor de terugkeer van onze spelers een kijkje nemen in het nieuwe oefencomplex en zagen dat het goed was!

Chili begint met vlotte zege tegen Japan aan Copa América

Chili heeft zijn start op de Copa America in Brazilië niet gemist. De tweevoudige titelverdediger haalde het in Sao Paulo met 4-0 van Japan. Erick Pulgar (41.), Eduardo Vargas (54., 83.) en Alexis Sanchez (82.) zorgden voor de doelpunten in het Estadio do Morumbi.

Bij Japan speelden verdedigers Takehiro Tomiyasu (STVV) en Naomichi Ueda (Cercle Brugge) de volledige wedstrijd. Doelman Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard) zat op de bank. In dezelfde groep won Uruguay eerder ook al met 4-0 van Ecuador. Op de tweede speeldag staan Uruguay-Japan (20 juni) en Ecuador-Chili (21 juni) op het programma.

Chili won de laatste twee edities van de Copa America, in 2015 en 2016, telkens na winst met strafschoppen in de finale tegen Argentinië.

Leon Bailey wint eerste Gold Cup-groepsmatch met Jamaica

Jamaica is foutloos begonnen aan de Gold Cup in eigen land. In Kingston versloeg Jamaica Honduras met 3-2. Dever Orgill, spits bij het Turkse Ankaragücü, zette zijn land in de eerste helft met twee doelpunten (15., 41.) op voorsprong. Anthony Lozano scoorde in 54e minuut de aansluitingstreffer maar twee minuten later stond het alweer 3-1 langs Damion Lowe. In de toegevoegde tijd maakte Rubilio Castillo nog 3-2.

Bij Jamaica speelde Leon Bailey (ex-Genk) de volledige wedstrijd. In dezelfde poule won El Salvador gisteren met 1-0 van Curaçao dankzij een doelpunt net voor de rust van Nelson Bonilla.

De Gold Cup is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Er wordt gespeeld in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten. De VS verdedigen hun titel.

Coulibaly spitsentrainer bij AA Gent?

Jess Thorup krijgt komend seizoen bij AA Gent de hulp van een zo goed als nieuwe, verjongde staf. Alleen T2 Balette en keeperscoach Vandendriessche blijven aan boord. “Mijn twee T3's worden Frédéric Dupré en Gino Caen, die ook het fysieke aspect op zich zal nemen”, aldus de Deen. Daarnaast treden ook Gertjan De Mets (o.a ex-Club en KV Kortrijk) als videoanalist en Thomas Matton als traptechniektrainer - “zo’n drie keer per week” - toe tot de staf. “We gaan op de kleinste details werken”, klinkt het. Thorup zal zich ook opnieuw laten bijstaan door inworpcoach Grønnemark en een andere traptechniektrainer Bartek. En da’s nog niet alles. Gent gaat ook een spitsentrainer aantrekken. Nadrukkelijk in beeld voor die job is... ex-Buffalo Elimane Coulibaly. (NP)

Alle matchen 1ste Amateur live te streamen?

De Nationale VoetbalLiga heeft plannen om alle wedstrijden uit de eerste amateurklasse weldra te livestreamen. Volgens Belga zouden alle matchen vanaf september live en integraal te bekijken zijn, iets wat VoetbalLiga en de KBVB gisteren niet konden bevestigen. Het Duitse bedrijf Sporttotal wil naar verluidt bij alle 16 clubs in eerste amateur volautomatische camera’s hangen die de bal volgen. Supporters zullen de matchen live kunnen bekijken, terwijl na de wedstrijd ook samenvattingen beschikbaar zullen zijn. Noch de VoetbalLiga, noch de clubs dienen hiervoor te betalen. Van de opbrengst, afkomstig van advertenties, zou 20% terugvloeien naar de amateurclubs.