Football Talk. Standard haalt doelman en ook transfer van De Sart (Kortrijk) is nabij - Braziliaanse Ronaldo beste aller tijden volgens Mourinho - Michaël Heylen verlaat FC Emmen voor Sparta Rotterdam Voetbalredactie

27 april 2020

José Mourinho vindt Braziliaanse Ronaldo beste aller tijden

Mourinho kreeg in een gesprek met LiveScore de vraag of hij zou kunnen kiezen tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo als beste speler uit de geschiedenis. Daarop antwoordde hij dat zijn voorkeur uitgaat naar de voormalige Braziliaanse topspits Ronaldo. Mourinho zag “El Fenomeno” in 1996 van dichtbij aan het werk in La Liga toen hij als assistent aan de zijde van Bobby Robson bij Barcelona aan de slag was. Ronaldo maakte toen, als 19-jarige, het mooie weer bij Barça. In 49 wedstrijden scoorde hij liefst 47 keer, waarna Inter Milaan hem wegkocht uit Catalonië. Maar op Mourinho had Ronaldo een blijvende indruk nagelaten.

“Cristiano Ronaldo en Leo Messi hebben langere carrières gehad (dan Ronaldo), ze stonden gedurende vijftien jaar elke dag aan de top. Maar, als we het louter over talent en mogelijkheden hebben, dan komt er niemand boven Ronaldo”, meent Mourinho, die vandaag bij Tottenham aan de slag is. “Bij Barcelona realiseerde ik mij dat hij de beste speler was die ik ooit op een veld had gezien. Blessures hebben een carrière genekt die nog ongelofelijker had kunnen zijn. Maar het talent dat de 19-jarige knaap had, was iets onwaarschijnlijk.”

Michaël Heylen verlaat FC Emmen voor Sparta Rotterdam

Onze landgenoot Michaël Heylen verlaat de Nederlandse eersteklasser FC Emmen voor reeksgenoot Sparta Rotterdam. Hij tekent een tweejarig contract bij zijn nieuwe club.

De 26-jarige verdediger vertrekt transfervrij bij FC Emmen, waar hij slechts een jaar speelde. Heylen voetbalde eerder ook voor Anderlecht, Kortrijk, Westerlo en Zulte Waregem.

“We volgden Michaël al langere tijd en ondanks interesse van clubs uit Nederland en een aantal uit het buitenland heeft hij bewust gekozen voor Sparta om zich hier verder te ontwikkelen”, laat technisch directeur Henk van Stee van Sparta weten.

Michaël Heylen tekende zopas een overeenkomst bij @SpartaRotterdam en komt over van @FC_Emmen! Proficiat en veel succes @Micheylen! #SportPlus pic.twitter.com/pkzxYeThLH SportPlus(@ SportPlusFM) link

Henkinet voor drie jaar naar Standard

Laurent Henkinet (27) wordt de doublure van Arnaud Bodart bij Standard. De doelman komt over van OH Leuven en is de vervanger van Vanja Milinkovic-Savic. De Serviër mag terug naar moederclub Torino, hij kon nooit overtuigen op Sclessin. Henkinet tekende een contract van drie seizoenen. Zo ligt de pikorde in principe al vast in Luik. Bodart heeft zich afgelopen seizoen in positieve zin getoond en blijft nummer één, Henkinet nummer twee en ‘good old’ Jean-François Gillet, die in principe zijn contract met een jaar gaat verlengen, moet voor de ervaring zorgen. (FDZ)

...en ook transfer van Julien De Sart is nabij

Julien De Sart heeft nog een contract van één jaar bij KV Kortrijk, maar liet al vaker verstaan dat hij deze zomer hogerop wil. KVK wil de Luikenaar graag langer aan zich binden, maar als de speler dat niet wil, is een transfer de beste oplossing. Blijkt dat Standard inmiddels gesprekken voerde met Jean-François De Sart, de vader en de manager van Julien. Een transfer is nabij. (ESK)