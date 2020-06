Football Talk. Spelers en staf van KV Mechelen testen negatief - Opare tekent bij Zulte Waregem - Eerste samenkomst bij Standard Voetbalredactie

12 juni 2020

Standard komt eerste keer samen, coach Montanier richt zich tot groep

Standard kwam vandaag een eerste keer samen. Kersvers coach Philippe Montanier richtte zich eveneens voor de eerste keer tot zijn groep. Onder anderen Zinho Vanheusden, Samuel Bastien, Obbi Oulare en Selim Amallah tekenden present. Foto’s hieronder.

🗣 Philippe Montanier s'adresse pour la première fois à son groupe 👥



🗣 Philippe Montanier richt zich voor de eerste keer tot zijn groep 👥#RSCL

Seizoen zo goed als afgelopen voor Bayern-middenvelder Thiago

De Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München kan de komende weken geen beroep doen op middenvelder Thiago Alcantara. De 29-jarige Spanjaard heeft opnieuw af te rekenen met problemen aan de adductoren en moet onder het mes. De sterkhouder op het middenveld was nog maar net iets meer dan een week teruggekeerd bij Bayern, nadat hij door een eerdere blessure aan de adductoren drie competitiewedstrijden had gemist. De Rekordmeister hoopt hem nu nog klaar te stomen voor de Bekerfinale, op 4 juli tegen Bayer Leverkusen.

Het elftal van Hansi Flick kan dit weekend al de titel pakken in Duitsland, maar dan moet eerste achtervolger Borussia Dortmund zaterdagmiddag wel verliezen van Fortuna Düsseldorf en Bayern later op de dag de drie punten pakken tegen in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Naast Thiago zullen ook sterkhouders Robert Lewandowski en Thomas Müller er dan niet bij zijn en staan er nog vraagtekens achter de naam van goudhaantje Serge Gnabry. Zo krijgt het negentienjarige Nederlandse toptalent Joshua Zirkzee waarschijnlijk zijn kans. “Hij is op de goede weg en zeker een volwaardig alternatief”, bekende Flick. “Joshua speelt momenteel met vertrouwen.”

Spelers en staf KV Mechelen testen negatief

KV Mechelen kan zonder coronazorgen aan de voorbereiding beginnen. Woensdag voerde de club coronatesten uit op alle spelers, enkele dagen voordien werden ook de stafleden al onderzocht. Vandaag kregen ze de resultaten binnen en die blijken allemaal negatief. Op maandag 15 en dinsdag 16 juni staan de fysieke testen op het programma. Donderdag 18 juni hervat Malinwa de training. Bij Antwerp testte het volledige personeel én de sportieve staf negatief, zo laat de ‘Great Old’ weten. (ABD)

Virgil van Dijk staat dicht bij monstercontract bij Liverpool

Virgil van Dijk tekent binnenkort een nieuw contract voor vijf jaar bij Liverpool. Dit melden diverse Engelse media. De Nederlandse verdediger, voor wie Paris Saint-Germain belangstelling zou hebben, wordt daarmee de best betaalde speler ooit van de club van onze landgenoot Divock Origi. Hij zou zo’n 245.000 euro per week gaan verdienen.

De verwachting is dat Liverpool het nieuws officieel naar buiten brengt als het kampioenschap in de Premier League is behaald. Daarvoor heeft de club nog twee overwinningen nodig. Liverpool hervat het wegens de coronacrisis stopgezette seizoen volgend weekend met de Merseyside derby tegen stadgenoot Everton.

Van Dijk speelde eerder bij FC Groningen, Celtic en Southampton.

Perbet praat met Union

Dat Felice Mazzu bij Charleroi zou shoppen om de kern van Union aan te vullen, voorspelden we reeds eind mei. We citeerden onder meer Jérémy Perbet, die inderdaad op het verlanglijstje staat van de laureaat van de Trofee Raymond Goethals 2017. ‘Perbut’, van wie het contract bij Charleroi nog loopt tot juni 2021, werd het voorbije seizoen verhuurd aan OH Leuven. Veelal gebruikt als joker, sloot de 35-jarige Fransman de ingekorte campagne in 1B toch af met vijf doelpunten. Perbet en zijn zaakwaarnemer, Mogi Bayat, onderhandelen nu met Union. Wordt de deal afgerond, dan zal Union — na Charleroi, Tubeke, Lokeren, Bergen, Gent, Club Brugge, Kortrijk en OHL — de negende Belgische clubs zijn voor de man die twee keer topschutter werd. In 2012 met Bergen, in 2016 met Charleroi. (AR)

Opare vervangt De fauw bij Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft zijn vervanger voor Davy De fauw beet: Daniel Opare (29) van Antwerp. De Ghanees is gratis, meer dan ooit een belangrijke troefkaart.

Het lijkt een constante te gaan worden deze zomermercato: het gros van de profploegen zal, de dalende inkomsten door corona in het achterhoofd, geen forse bedragen uitgeven op de transfermarkt. Zulte Waregem is geen uitzondering, zo blijkt bij de eerste aanwinst. Daniel Opare, wiens komst zonet officieel werd gemaakt, is namelijk transfervrij. Bij Essevee moet hij Davy De fauw vervangen op de rechtsachter. Opare komt gratis over van Antwerp, waar hij einde contract was. Antwerp had een optie om met de ex-speler van Standard, FC Porto en Besiktas door te gaan, maar deed dat niet. Opare speelde dit seizoen geen minuut op de Bosuil door blessureleed.

Zulte Waregem is volgens onze informatie niet van plan om héél veel versterkingen aan te trekken. “Het huidige klimaat is iets te riskant om forse investeringen te doen”, klinkt het aan de Gaverbeek. Aan uitgaande zijde hoopt Essevee wel afscheid te nemen van wat overbodige jongens, zoals Mühren. Huurling Kyle Larin (25) zal niet blijven, Zulte Waregem houdt ook ernstig rekening met een vertrek van Saido Berahino (26). (PJC)

Niet Brys, maar buitenlandse T1 voor Cercle?

Krijgt de trainerssaga bij Cercle Brugge een onverwachte wending? Omdat de aanstelling van een TD in Jan Breydel al te veel vertraging opliep, heeft CEO Oleg Petrov beslist dat het Paul Mitchell (nieuwe TD van Monaco) zal zijn die in het trainersdossier de knoop moet doorhakken.

Dat ook OH Leuven in de dans is gesprongen voor Marc Brys, kan de koerswijziging vanuit Monaco verklaren. “Wij hebben ook gesproken met een aantal buitenlandse kandidaten uit Portugal, Nederland, Frankrijk en Duitsland”, aldus voorzitter Goemaere. (LUVM)

Streich langer bij Freiburg

Christian Streich heeft zijn contract bij de Duitse eersteklasser Freiburg verlengd, zo maakte de club vrijdag bekend.

De 55-jarige Streich is al sinds december 2011 als hoofdtrainer bij Freiburg aan de slag en is daarmee de langstzittende coach in de Bundesliga. Sinds 1995 werkt hij voor de club.

“De onderhandelingen hebben niet lang geduurd”, bekende Streich. “Onderling hebben wij een speciale manier van werken. Ik zeg niet dat het beter is dan bij andere clubs, maar toch wel anders. Het is echt speciaal. Ik ben dan ook blij dat ik mag voortdoen om de filosofie van de club naar het veld over te brengen.”

Met het seizoenseinde in zicht staat Freiburg op een mooie achtste plaats in de Bundesliga. Komend weekend is er het duel tegen het Wolfsburg van Koen Casteels, een rechtstreekse concurrent voor de plaatsen in de Europa League.

“Champions League-finale in Lissabon, Europa League in Duitsland”

De resterende wedstrijden in de Champions League worden deze zomer in de Portugese hoofdstad Lissabon afgewerkt, zo melden de Duitse krant Bild en Sky Italia vandaag.

De finale van de Champions League was dit seizoen aan Istanboel toegewezen, maar de Europese Voetbalconfederatie UEFA zou de voorkeur geven aan een minitoernooi in één speelstad. Op het kampioenenbal staan er nog vier terugwedstrijden in de achtste finales op het programma. Die zouden op 8 en 9 augustus in Lissabon gespeeld worden, vanaf de kwartfinales wordt er gespeeld in toernooimodus met rechtstreekse uitschakeling. De finale zou zo op 22 of 23 augustus plaatsvinden, een week vroeger dan gepland. Die finale zou gespeeld worden in het Estadio da Luz van Benfica, het José Alvaladestadion van Sporting zou ook enkele wedstrijden mogen ontvangen. Op een officiële beslissing van het Uitvoerend Comité van de UEFA is het nog een week wachten.

In de Europa League moeten er nog tien heen- en terugwedstrijden in de achtste finales afgewerkt worden. Volgens Bild zou er ook hier een minitoernooi georganiseerd worden, maar dan in Duitsland, met Keulen, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Duisburg als speelsteden in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Aanvankelijk was de finale aan het Poolse Gdansk toegewezen.

In de Champions League bij de vrouwen zou er een minitoernooi toegewezen worden aan Spanje, aldus Sky Italia. De Supercupfinale bij de mannen zou aansluitend in de Hongaarse hoofdstad Boedapest plaatsvinden.

Westerlo mengt zich weer in promotiedebat

Westerlo stuurde gisteren een brief naar de KBVB en de Pro League om zijn promotiekans te verdedigen. De club vindt dat de return van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot niet meer fair kan verlopen, nadat de FIFA de voetbalbond terugfloot over de reglementswijziging dat beide clubs nieuwe transfers zouden mogen opstellen in die bewuste finale. “OHL houdt amper voldoende spelers over”, luidt het. Westerlo vindt dat het als koploper van het algemene klassement in 1B door het stopzetten van de competitie toegang moet krijgen tot 1A.

Black Lives Matter in plaats van spelersnaam op Engelse shirts

Het is de bedoeling dat de voetballers in de Premier League volgende week met de tekst Black Lives Matter in plaats van hun eigen naam op hun shirt gaan spelen. De twintig clubs uit de Premier League hebben dat unaniem besloten, melden diverse Britse media vandaag. De spelers moeten nog wel akkoord gaan met het voorstel.

Normaal gesproken staat de achternaam van de speler op de achterkant van het shirt, al kiezen sommigen (zoals Virgil van Dijk) voor hun voornaam. Bij de hervatting van de Engelse competitie moet daar Black Lives Matters komen te staan. Een logo van de BLM-beweging krijgt een plekje op de voorkant van de shirts.

Op de voetbalshirts komt ook een hartje te staan, als steunbetuiging aan het zorgpersoneel van de nationale gezondheidszorg (NHS). Voorafgaand aan alle wedstrijden wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan iedereen die is overleden aan het coronavirus. Na een onderbreking van ruim drie maanden gaat de Premier League vanaf woensdag weer verder.

Nog voor herstart competitie meteen twee wedstrijden afgelast in Roemenië

Nog voor de herstart van de Roemeense voetbalcompetitie worden er meteen twee wedstrijden afgelast nadat bij twee clubs besmettingen met het nieuwe coronavirus werden vastgesteld, zo maakte de Roemeense Voetballiga LPF vrijdag bekend.

FC Botosani zou het vrijdagavond opnemen tegen Craiova in wat de eerste wedstrijd na de hervatting van de competitie moest worden. De ploegarts heeft echter positief getest, waardoor alle clubleden getest moeten worden en in afwachting van de resultaten in quarantaine moeten. De wedstrijd van vrijdagavond kan dan ook niet doorgaan.

Ook de wedstrijd tussen Dinamo Boekarest en Chindia Targoviste van zaterdag wordt afgelast, nadat besmettingen bij het personeel werden vastgesteld. De overige wedstrijden in de Roemeense hoogste klasse kunnen wel gespeeld worden, weliswaar achter gesloten deuren.