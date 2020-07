Football Talk. Sheffield Wednesday start volgend seizoen met 12 strafpunten - STVV en Eupen spelen gelijk, Charleroi wint Redactie

31 juli 2020

Aanvoerder succesvolle voetbalploeg Kameroen overleden

Kameroen rouwt om de dood van oud-voetballer Stephen Tataw, aanvoerder van de ploeg die in 1990 de kwartfinales van het WK haalde. Tataw overleed op 57-jarige leeftijd in Yaoundé. Volgens de voetbalbond van Kameroen was hij ziek. “De voetbalwereld is bedroefd”, reageerde wereldvoetbalbond FIFA.

De verdediger speelde het grootste deel van zijn carrière voor clubs uit Kameroen. Zijn loopbaan sloot hij af in Japan. In 63 interlands voor de ‘Ontembare Leeuwen’ maakte hij drie doelpunten. Als aanvoerder van de ploeg bereikte hij op het WK van 1990 met Kameroen als eerste Afrikaanse land de kwartfinales. Dankzij twee doelpunten van Roger Milla versloeg de Afrikaanse ploeg Colombia in de 1/8ste finales, maar een ronde verder bleek Engeland in de verlengingen te sterk (3-2). Gary Lineker maakte met twee benutte penalty’s een einde aan de opmars van Kameroen. Vier jaar later bleef Tataw met zijn land op het WK 1994 steken in de groepsfase.

Sheffield Wednesday krijgt twaalf strafpunten

Sheffield Wednesday begint het nieuwe voetbalseizoen met twaalf strafpunten. De Engelse club, die uitkomt in het Championship, heeft de regels rond Financial Fair Play overtreden. Dat meldt de English Football League (EFL) vrijdag.

Sheffield werd schuldig bevonden op basis van het feit dat het de winst uit de verkoop van het stadion Hillsborough niet had mogen opnemen in haar jaarrekening voor de periode eindigend op juli 2018.

Sheffield Wednesday eindigde afgelopen seizoen als zestiende in het Championship.

Blatter vindt dat FIFA Infantino moet schorsen

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter, zelf jarenlang omstreden, heeft opgeroepen om zijn opvolger Gianni Infantino te schorsen. Tegen Infantino werd donderdag in Zwitserland een strafrechtelijke procedure gestart. Het gaat over geheime ontmoetingen tussen Infantino en voormalig hoofdaanklager Michael Lauber, maakte het Openbaar Ministerie bekend.

“Voor mij is duidelijk dat de ethische commissie van de FIFA een zaak tegen de heer Infantino moet openen en hem dus moet schorsen”, zei Blatter in een verklaring tegenover persbureau Reuters.

De ontmoetingen tussen Infantino en Lauber zijn niet verboden, maar als ze plaatsvinden, moet dat echter gebeuren bij justitie. De verzwegen ontmoeting tussen Infantino en Lauber zou echter hebben plaatsgevonden in een hotel in Bern. Volgens de ‘Süddeutsche Zeitung’ zou er tijdens de geheime afspraak zijn gesproken over een televisiecontract met een Argentijnse partij die Infantino in zijn vorige baan, als secretaris-generaal van de UEFA, zou hebben ondertekend.

“Ik ontken stellig dat ik heb gelogen. Maar als u mij als federale aanklager niet gelooft, dan schaadt dat het Openbaar Ministerie. Daarom bied ik mijn ontslag aan”, zei Lauber vorige week, toen hij opstapte. Infantino gaf al te kennen dat er niets illegaals is aan zijn ontmoetingen met Lauber.

KV Oostende speelt komend seizoen z’n thuismatchen in de Diaz Arena

Noem de thuishaven van KV Oostende niet langer de Versluys Arena, wel de Diaz Arena. Voor komend seizoen heeft de kustploeg daarvoor een akkoord bereikt met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. “Na de turbulente tijden die we kenden vóór de overname is dit gegeven niet louter commercieel, maar evenzeer symbolisch van waarde”, zegt COO Thorsten Theys van KVO. “Frank zorgde ervoor dat KVO in 2019 de licentie behaalde en een jaar later raakte onder meer dankzij hem de overname door PMG in orde. Dat hij nu via zijn firma Diaz nog meer verbonden blijft aan de club is dan ook erg mooi.”

KVO speelt morgen zijn eerste (oefen)wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen @cercleofficial in de ... Diaz Arena ! KVO bereikte hierover een overeenkomst van één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. 💚❤️💛

Eupen en Sint-Truiden spelen 2-2 gelijk, Charleroi klopt amateurclub

Bal aan de voet was STVV-doelman Vanmarsenille al een paar keer onder druk gezet door een aandringende tegenstander toen hij bij zwak terugspelen van De Ridder een duel met Musona verloor, waardoor de Zimbabwaan de bal simpelweg in doel kon deponeren.

STVV dus zoals op Zulte Waregem op achtervolgen aangewezen. En net als toen zetten de Kanaries hun achterstand om in voorsprong. Eerst via Keito, die midden een bos van spelers doorzette en afrondde. Daarna met een afgeweken vrije trap van Colidio, na een overtreding van Heris, die eerder al fors was tussengekomen met wat — voor de spelers van STVV — een strafschop had moeten opleveren. Heris begon op rechtsback en speelde de tweede helft centraal in de defensie. Die positie ligt hem beter.

Na de rust trad Colidio nog op het voorplan met een paar raids, maar onder impuls van Schouterden, Cools en Peeters kwam de jonge garde van Eupen opzetten. N’Dri maakte gelijk en Cools trof op vrijschop van Peeters de paal.

Schouterden is de nieuwe aanvoerder van de Panda’s. Zijn visie: «Het klopt dat de jonge gasten balvaardig zijn en er vol voor gaan, maar het ontbreekt hen nog aan concentratie om de kansen af te ronden. Of er nog versterking komt? Dat moet je de coach en de directie vragen, maar ik denk dat we klaar zijn om de competitie aan te vangen. Door de Corona-toestanden hebben we minder oefenwedstrijden kunnen spelen dan in normale omstandigheden, maar we hebben de voorbije weken hard gewerkt. De nieuwkomers integreren zich vlot en er staat al een blok op het veld.»

Eén van die nieuwkomers, Poulain, werd niet ingezet tegen STVV. «Benoit ondervindt de gevolgen van de geleverde inspanningen op training op zijn achterstand op te halen. Ik heb hem louter uit voorzorg een dagje rust gegund. Volgende week zal hij inzetbaar zijn», aldus coach San José.

Baby en Miangue zullen daarentegen de competitiestart missen. De Senegalees sukkelt met de rechter achillespees en kan in het ergste geval maanden buiten strijd zijn. De ex-jeugdinternational heeft een enkelblessure opgelopen en vreest niet voor september inzetbaar te zijn.

Bij STVV verving de jonge Vanwesemael bij het ingaan van het derde kwartier de geblesseerde Garcia. Hij presteerde niet onaardig op linksback al is hij in de eerste plaats een centrale verdediger. (AR)

Eupen: De Wolf; Heris, Lambert (46’ Beck), Amat, Schouterden; Sowah (76’ Aziz), Cools, Peeters, Nuhu (85’ Gnaka); Musona, N’Dri.

STVV: Vanmarsenille; Sankhon (76’ Van Helden), Teixeira (46’ Buatu), Mmaee, Garcia (31’ Vanwesemael); Durkin, De Ridder, Colombatto; Colidio, Suzuki (46’ Balongo), Keito.

Doelpunten: 12’ Musona (1-0), 38’ Keito (1-1), 44’ Colidio (1-2), 75’ N’Dri (2-2).

Charleroi klopt amateurclub Olympic

Voor de confrontatie met stadgenoot Olympic — in een ver verleden stadsrivaal van de Zebra’s — deed Belhocine een beroep op spelers die niet meteen titularis zullen zijn als straks het serieuze werk begint. In het stationnetje van ‘La Neuville’ — waar de eerste Gouden Schoen, Rik Coppens, ooit actief was — greep Henen de kans om zich in de kijker te spelen, scoorde Niane met een prachtige volley en trof de debuterende Braziliaanse Ribeiro Costa in de slotfase de kruising.

Ribeiro Costa werd transfervrij overgenomen van Virton en dat is niet naar de zin van zijn ex-club die ermee dreigt een rechtszaak aan te spannen om een transferbedrag te bekomen.

Morgen speelt Charleroi in het ‘Stade du Pays’ tegen Ajaccio met wat wel zijn basisopstelling zal zijn.(AR)

Charleroi: Descamps; Marinos, Diagne (46’ Denuit), Zajkov, Lazare; Nkuba (35’ Niane), Hendrickx, Benchaib (86’ Lokembo), Henen (79’ Tchatchoua), Descotte (66’ Ribeiro), Tsadjout (71’ Ferraro).

Doelpunten: 2’ Tsadjout (0-1), 45’ Benchaib (0-2), 49’ Henen (0-3), 69’ Niane (0-4).

