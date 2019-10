Football Talk. Rust voor David bij AA Gent? - Blessure Limbombe lijkt mee te vallen Voetbalredactie

19 oktober 2019

08u28 0

Rust voor David bij AA Gent?

Jonathan David speelde slechts 60 minuten voor Canada, maar hij vloog wel 12.000 km, komt uit een andere tijdszone én hij trainde enkel gisterochtend met de groep. David is nog maar 19, kende door een druk programma geen ideale voorbereiding en toonde de voorbije weken wat verval. De kans lijkt reëel dat Thorup hem wat rust gunt met het oog op Wolfsburg. “Jonathan is fit”, zegt Thorup. “Hij is veel vlieguren gewend en lijkt klaar voor de belangrijke periode die eraan komt. Maar er zullen momenten komen waarop we moeten wisselen. Ik zag ook dat het niveau van Jonathan wat zakte in de laatste matchen. Maar ik luister ook naar hem, niemand kent zijn lichaam zo goed als hij.” (RN)

Blessure Limbombe lijkt mee te vallen

Michel Preud’homme gaf een update over de blessure die Anthony Limbombe vorige week opliep in een oefenduel tegen STVV. “We waren even bang dat het erg zou zijn, maar het lijkt erop dat hij snel opnieuw gaat kunnen spelen. Die blessure is wel jammer, want hij leverde forse inspanningen de laatste weken.” Hoelang hij effectief out is, weten ze niet in Luik. Elke week wordt zijn blessure geëvalueerd.

Over de wedstrijd van vanavond, dan. MPH hoopt om straks tegen Genk beter te doen dan vorig seizoen. “We wonnen toen geen enkele keer tegen hen. Het is en blijft een moeilijk te bespelen ploeg, ook al krijgen ze misschien wat minder publiciteit. Ik houd zeker rekening met Genk. Na een titeljaar is het altijd moeilijk om in het juiste ritme te geraken. Ze haalden een nieuwe coach, moesten andere spelers inpassen... Maar ze zijn aan het groeien.” (FDZ)