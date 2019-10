Football Talk. Problemen voor Man U: De Gea én Pogba out voor Liverpool - Vercauteren drukt stempel, Kompany fit voor STVV? De voetbalredactie

16 oktober 2019

De Gea en Pogba missen Liverpool

Dé affiche komend weekend in de Premier League is die tussen Manchester United en Liverpool en in de aanloop naar dat duel heeft United-coach Ole Gunnar Solskjaer wel erg slecht nieuws gekregen. Zowel doelman David De Gea als middenvelder Paul Pogba, twee steunpilaren bij de felgeplaagde Mancunians, moeten verstek geven met blessures.

De Gea liep in de EK-kwalificatiematch van Spanje in Zweden een lies blessure op, hij wordt in doel naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Sergio Romero. Ook voor Jesse Lingard en Paul Pogba, die al vijf van de zeven laatste wedstrijden van United aan zich voorbijmoest laten gaan door een enkelblessure, komt de wedstrijd te vroeg. Anthony Martial, Luke Shaw en Aaron Wan-Bissaka raken mogelijk dan weer wél fit.

Wembley is uitverkocht voor vrouweninterland Engeland - Duitsland

De oefeninterland tussen de vrouwenteams van Engeland en Duitsland op 9 november op Wembley gaat de recordboeken in. Het vriendschappelijke duel in Londen is uitverkocht. Dat betekent dat er circa 90.000 liefhebbers de wedstrijd zullen bijwonen in de Britse voetbaltempel. Indien de tickethouders ook allemaal komen opdagen, wordt het de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Europa.

Het wereldrecord voor de publieke belangstelling bij een vrouwenduel werd in 1999 gevestigd. De WK-finale in Pasadena in Californië tussen Verenigde Staten en China (0-0, 5-4 na strafschoppen) trok 90.185 toeschouwers. Het Europese bezoekersrecord bij een vrouwenwedstrijd werd genoteerd tijdens de olympische finale van 2012 in Londen tussen Verenigde Staten en Japan. Bij dat duel, gewonnen door de Amerikaanse ploeg met 2-1, waren 80.203 toeschouwers aanwezig.

Huurlingen Vanzeir (Mechelen) en Sylla (Oostende) mogen tegen moederclub spelen

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft haar fiat gegeven aan KV Mechelen en KV Oostende om hun respectieve gehuurde spelers Dante Vanzeir en Idrissa Sylla op te stellen tegen hun moederclub. Vanzeir wordt uitgeleend door KRC Genk, Sylla door Zulte Waregem.

Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub alleen in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat KV Mechelen en KV Oostende de integrale loonkost van respectievelijk Vanzeir en Sylla op zich nemen. Na afloop van de huurovereenkomst moeten de betaalbewijzen wel nog doorgestuurd worden naar de Licentiecommissie.

Vanzeir ontbrak in de Supercup en de heenmatch tegen landskampioen Genk, maar KV Mechelen zal in de terugwedstrijd in maart 2020 wel kunnen rekenen op de aanvaller. Voor Sylla komt de eerste confrontatie met zijn moederclub net iets vroeger. KV Oostende maakt op 26 oktober de verplaatsing naar Zulte Waregem.

Kortrijk en Zulte Waregem roepen op tot “gezonde rivaliteit” en hopen op veilige derby

KV Kortrijk en Zulte Waregem hebben op hun respectievelijke websites opgeroepen tot een veilig verloop van de Zuid-West-Vlaamse derby aanstaande zaterdag. “Ja voor de derby, neen tegen geweld”, klonk het in een gezamenlijk statement.

Vorig seizoen kreeg Kortrijk nog een boete van 6.000 euro na een wedstrijd tegen Zulte Waregem in de Croky Cup, omdat supporters een uitgebrande vuurpot naar Zulte-doelman Sammy Bossut gooiden. Dat soort situaties hopen beide clubs komende zaterdag te vermijden. “Een derby moet een hoogdag zijn waar voetbal, beleving en sfeer centraal staan”, valt te lezen in de gezamenlijke mededeling. “Met dit initiatief willen we het goeie voorbeeld geven in de Jupiler Pro League. De trainers en hun teams zorgen wel voor vuurwerk in het stadion.”

Ook de supportersfederaties van beide clubs doen mee aan het initiatief. Ze streven naar een “positieve derby”. “Tijdens deze derby moedigen wij iedereen aan om alle energie in de eigen ploeg te stoppen en hen zo vooruit te stuwen”, laten de supportersverenigingen van Kortrijk en Zulte Waregem samen weten.

Bulgaarse politie arresteert zes supporters

De Bulgaarse politie heeft vandaag zes supporters gearresteerd na de racistische incidenten tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van maandag tussen Bulgarije en Engeland. Het zestal wordt ervan verdacht deel uit te maken van een groep fans die zich misdroeg tijdens de interland. Ze lieten oerwoudgeluiden horen en brachten de nazigroet. Daarnaast gooiden ze objecten op het terrein en verstoorden ze het volkslied van Engeland. Het duel moest daardoor twee keer stilgelegd worden, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6. De Bulgaarse politie verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Het onderzoekt loopt nog, drie personen worden gezocht. In totaal zouden er een vijftiental personen betrokken zijn bij het incident.

De UEFA opende gisteren al een disciplinaire procedure tegen Bulgarije. Even voordien was bondsvoorzitter Borislav Mihailov al opgestapt.

Alexis Sanchez (Inter) onderging enkeloperatie

Alexis Sanchez is vandaag in Barcelona geopereerd aan de linkerenkel. De ingreep gebeurde door de bekende chirurg Ramon Cugat en was een succes, zo laat zijn club Inter Milaan weten. De 30-jarige Chileen blesseerde zich afgelopen weekend tijdens de oefeninterland tegen Colombia (0-0) aan de ligamenten van zijn enkel. De spits zal zo’n drie maanden moeten revalideren.

Sanchez ruilde deze zomer op huurbasis Manchester United voor Inter. Hij volgde daarmee het voorbeeld van Rode Duivel Romelu Lukaku. Die is door de Nerazzurri wel definitief overgenomen van de Mancunians.

FIFA-voorzitter Infantino “teleurgesteld” door lege tribunes in Pyongyang

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is “teleurgesteld” door de afwezigheid van toeschouwers, gisteravond voor het historische WK-kwalificatieduel tussen Noord- en Zuid-Korea, zo laat hij in een door de Wereldvoetbalbond verspreide mededeling weten.

De wedstrijd was ook niet te zien op televisie. In het immense Kim Il Sung-stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang waren supporters en journalisten niet toegelaten. Veel was er blijkbaar ook niet te zien, het eerste duel tussen de buurlanden in 29 jaar eindigde op een scoreloos gelijkspel.

Infantino was op uitnodiging wel in het stadion aanwezig. “Ik had uitgekeken naar een vol stadion voor deze historische ontmoeting”, liet hij weten. “Ik was dus teleurgesteld toen ik zag dat er geen fans zaten in de tribunes. Dat was een verrassing voor ons, net als het feit dat de wedstrijd niet uitgezonden werd en daarnaast waren er vele problemen met visa, ook voor buitenlandse journalisten. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn voor ons essentieel, maar aan de andere kant zou het naïef zijn te denken dat we zomaar even de wereld kunnen veranderen.”

Het was een ontmoeting onder hoogspanning, want beide landen zijn officieel nog altijd in oorlog met elkaar, sinds de Koreaanse Oorlog (1950-53). Zowel Noord- als Zuid-Korea telt 7 op 9 na drie speeldagen in groep H van de tweede Aziatische kwalificatieronde voor Qatar 2022. Daarna volgen Turkmenistan (3 ptn), Libanon (3 ptn uit 2 matchen) en Sri Lanka (0). Alleen de groepswinnaar stoot door naar de volgende kwalificatieronde. Op 4 juni ontmoeten beide Korea’s elkaar opnieuw in Zuid-Korea.

Lazio moet Curva Nord sluiten in Europa League

Lazio moet volgende maand tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Celtic zijn beruchte Curva Nord gesloten houden. De Italiaanse club is door de UEFA bestraft voor racistisch gedrag van zijn fans in het vorige thuisduel in de Europa League, op 3 oktober tegen Stade Rennes. Tevens heeft Lazio de opdracht gekregen om een grote banner te tonen op de tribune met daarop de tekst #EqualGame. De Romeinse club moet ook een boete van 20.000 euro betalen.

Lazio heeft een slechte reputatie op het gebied van racisme. De club is berucht om een groep extreem-rechtse aanhangers. Vorige week kondigde de club al maatregelen aan om racisme uit het stadion te weren. Lazio - Celtic wordt op donderdag 7 november gespeeld.

Amerikaanse voetballers verliezen voor het eerst sinds 1985 van Canada

Het mannenvoetbalteam van de Verenigde Staten heeft voor het eerst in 34 jaar een interland verloren van de buren uit Canada. In het BMO Field in Toronto trokken de Canadezen in de CONCACAF Nations League met 2-0 (0-0) aan het langste eind.

Beide doelpunten vielen na de pauze. De achttienjarige Alphonso Davies (Bayern) opende na 63 minuten de score, in de toegevoegde tijd maakte de voor AA Gent-sensatie Jonathan David ingevallen Lucas Cavallini er 2-0 van.

Kompany traint met de groep

De kans dat Vincent Kompany speelklaar raakt voor de thuiswedstrijd van zondag tegen STVV, is niet denkbeeldig. Maandag hervatte de speler-manager de groepstraining en ook gisteren stond hij op het oefenveld, weliswaar werkend aan een lager regime om de spieren niet te overbelasten. Het zou Vercauteren goed uitkomen mocht Kompany kunnen spelen, aangezien Luckassen geschorst is.

Dimata is eindelijk terug op Neerpede. Na lange tijd in Parijs gerevalideerd te hebben, slijt hij nu het grootste deel van zijn tijd in de fitnesszaal van Anderlecht. Het is afwachten hoe zijn knie zal reageren wanneer hij de loopoefeningen hervat. Een wederoptreden wordt pas na Nieuwjaar verwacht. Dat geldt ook voor Anthony Vanden Borre, die nog ver verwijderd staat van een competitieniveau.

Intussen drukt Vercauteren steeds nadrukkelijker zijn stempel. Vorige week observeerde hij vooral, deze week wijst hij iedere speler op zijn verantwoordelijkheden en legt hij de nadruk op het spelen in blok. (MJR)

Gecontesteerde Laforge leidt Standard-Genk

Alle ogen op Sclessin dit weekend. Dé topaffiche van het weekend. De Rouches tegen de uittredende landskampioen. Alle ogen op Nicolas Laforge ook. De scheidsrechter maakte twee weken geleden een slechte beurt in Charleroi én in Brugge. Eerst keurde hij als videoref een doelpunt van Nacer Chadli onterecht af, twee dagen later sloot hij als VAR de ogen voor een strafschopfout van Mechele op Yaremchuk.

Maar niet getreurd dus voor Laforge. Onze huisref Tim Pots: “Natuurlijk zijn er mensen die denken dat het Referee Department hem beter in de schaduw had gezet omdat hij het als videoref niet goed gedaan heeft. Maar dat is een heel andere stiel die bovendien nieuw is voor hem. Ik ben blij dat ze hem inzetten waar hij thuishoort. Op het veld in topwedstrijden, genre play-off 1.”

Ook Malinwa voert charter in voor makelaars

Net als Club Brugge voert ook KV Mechelen een gedragscode in voor makelaars. Als zij zaken willen doen met Malinwa, zullen ze een document moeten ondertekenen waarin ze aangeven dat ze zijn geregistreerd, dat ze de regelgeving kennen en fiscaal in orde zijn. “Een bewuste keuze”, aldus hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. De gedragscode kwam er mede onder impuls van nieuw algemeen directeur Frank Lagast, die ook op financieel vlak voorwaarden liet opnemen in het charter.

“Vanuit de club wordt nu een vast percentage vastgelegd voor de makelaarsvergoedingen”, legt hij uit. “We willen transparanter zijn over transfers.” En voor die transfers zal KV Mechelen “nooit” meer een beroep doen op Dejan Veljkovic, spilfiguur in de zaak Propere Handen. “Áls Veljkovic ooit weer makelaar wordt, is hij niet welkom bij KV”, is Penninckx duidelijk. En Mogi Bayat? “Met Tainmont heeft hij nog een speler bij ons - we kunnen dus niet om hem heen. Maar we zullen niet speciaal bij hem aankloppen.”

Verder kondigden Penninckx en Lagast ook aan dat Malinwa op een termijn van twee à drie jaar het budget van 14,5 naar 20 miljoen euro wil optrekken en dat ze willen investeren in de uitbreiding van het stadion en een nieuw jeugdcomplex. (ABD)