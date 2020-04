Football Talk. Pas na 10 mei beslissing over competitieformat - Burgemeester Tommelein: “Goeie hoop voor KVO” Voetbalredactie

17 april 2020

06u21 0

Pas na 10 mei beslissing over competitieformat

Vóór 10 mei zal er geen beslissing vallen over promotie, degradatie en het competitieformat. Dat is de Raad van Bestuur van de Pro League gisteren overeengekomen. Op die datum spreekt het BAS zich uit over de licentiedossiers van KV Oostende, Moeskroen, Standard, Lokeren, Roeselare, Virton en Lommel. Pas nadien zal de Pro League dus zicht hebben op het aantal profclubs met een licentie, wat een grote impact zal hebben op de manier waarop er volgend seizoen gevoetbald zal worden - met 16, 18 of 20, met of zonder play-offs?

De werkgroep met daarin Croonen (Genk), Louwagie (AA Gent), Allijns (KV Kortrijk), Cordier (Zulte Waregem), Bormans (Union) en François (CEO Pro League) zal zich in eerste instantie (maar na 10 mei) over dat vraagstuk buigen, om dan diverse scenario’s te presenteren aan de Algemene Vergadering. In de marge kwam gisteren trouwens ook nog eens de bevestiging dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering wil voorleggen om niet meer te voetballen na 30 juni en om de huidige stand als definitief te beschouwen. (PJC/SK)

Burgemeester Tommelein: “Goeie hoop voor KVO”

De tijd tikt weg voor KV Oostende, dat straks voor het BAS alsnog een licentie hoopt te verkrijgen. Dat kan enkel als de potentiële overnemer Pacific Media Group een akkoord vindt over de stadionhuur en de schulden aan Marc Coucke en diens investeringsgroep Alychlo. Wat dat betreft, hoopt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) op een snelle doorbraak: “Na maanden toekijken langs de zijlijn, heb ik in het paasweekend hoopgevende gesprekken gevoerd met alle actoren. Het lukt blijkbaar niet om dit als grote jongens op te lossen, en dus voelde ik me genoodzaakt te bemiddelen.”

Tommelein vreest voor het voortbestaan van de kustploeg, die in zijn stad een grote maatschappelijke rol vervult. “Denk maar aan de vele jeugdspelers. En als de club verdwijnt, komt ook het stadion door de erfpachtregeling in onze handen. Maar ik heb goeie hoop dat er een oplossing komt. Iedereen met wie ik sprak, bleek bereid inspanningen te leveren. Een stap vooruit. We hopen dat er snel een akkoord is.” (TTV)