Football Talk. Opnieuw geen Neymar bij PSG - Sels en Straatsburg onderuit - Januzaj wint met Sociedad Redactie

25 augustus 2019

20u20 4

Wolfsburg behoudt tegen Hertha van Lukebakio perfect rapport

Wolfsburg heeft zondag op de tweede speeldag in de Bundesliga zijn tweede competitiezege geboekt. Op het veld van Hertha Berlijn ging de ploeg van Koen Casteels met 0-3 winnen. Bij de thuisploeg, die met 1 op 6 achterblijft, maakte recordaankoop Dodi Lukebakio de match vol.

De doelpunten in het Olympiastadion werden gemaakt door Weghorst (9., penalty), Brekalo (82.) en Roussillon (90.+1). Voor Casteels was het ook zijn eerste clean sheet van het seizoen. Wolfsburg behoudt net als Dortmund, Freiburg, Leipzig en Leverkusen het maximum van zes punten.

Rizespor en Nill De Pauw foutloos

Ook Rizespor blijft foutloos in de Turkse Super Lig. Op de tweede speeldag hield de ploeg van Nill De Pauw, die in de blessuretijd werd gewisseld, de drie punten thuis tegen Sivasspor. Het werd 2-1, mede dankzij een assist van De Pauw op het uur voor Boldrin. Rizespor vervoegt Fenerbahce en Alanyaspor bovenaan het klassement.

Straatsburg gaat voor het eerst onderuit

Straatsburg heeft op de derde speeldag in de Franse Ligue 1 zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van Matz Sels ging met 0-2 onderuit tegen Rennes, dat met 9 op 9 verrassend koploper is in Frankrijk. Adnan Januzaj mocht met Real Sociedad op de tweede speeldag in La Liga wel zijn eerste overwinning vieren.

Sels moest al na een kwartier vloeken, omdat Grenier (16.) zijn defensie aftroefde en de 0-1 door de benen van de Belgische doelman in doel trapte. Op slag van rust kreeg Straatsburg wel een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Martin stuitte op de vuisten van de keeper. Na de pauze verschalkte Niang (54.) de Rode Duivel nog een tweede keer met een schuiver in de verre hoek. Het kalf voor Straatsburg was helemaal verdronken toen Ndour tien minuten voor tijd met rood van het veld moest. Met 2 op 9 kent Straatsburg een teleurstellende competitiestart, Rennes voert met een perfect rapport de stand aan.

Sociedad en Januzaj winnen

Na de draw tegen Valencia (1-1) op de openingsspeeldag mocht Real Sociedad op bezoek gaan bij Mallorca. De ploeg van Adnan Januzaj, die 63 minuten meespeelde bij Sociedad, behaalde een zuinige zege dankzij Martin Odegaard (83.). De huurling van Real Madrid scoorde het enige doelpunt van de partij. Sociedad is met 4 op 6 vierde in de stand.

Timo Werner blijft RB Leipzig trouw

De Duitse international Timo Werner heeft ondanks concrete interesse van Bayern München zijn contract bij RC Leipzig verlengd, zo maakte de Bundesligaclub bekend. De 23-jarige aanvaller ligt nu tot medio 2023 onder contract bij het ambitieuze Leipzig. Volgens Kicker zou er in de nieuwe overeenkomst wel een vertrekclausule van dertig miljoen euro staan, geen onoverkomelijke som.

Werner sprak in het tussenseizoen zijn wens om voor Bayern te spelen openlijk uit, maar na de komst van Ivan Perisic en Philippe Coutinho lijkt een vertrek naar de Rekordmeister niet meer voor dit seizoen te zijn.

Opnieuw geen Neymar bij PSG

Neymar zit niet in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain voor de competitiewedstrijd tegen Toulouse, op de derde speeldag in de Franse Ligue 1, zo maakte de club bekend.

De vedette trainde na zijn enkelblessure de hele week mee bij de club van Rode Duivel Thomas Meunier, maar de sportieve directie houdt hem aan de kant totdat er duidelijkheid is omtrent een mogelijke transfer. Het is geen geheim dat de Braziliaanse international aanstuurt op een terugkeer naar FC Barcelona, terwijl ook Real Madrid op de loer ligt.

“Neymar is speelklaar, maar kan pas opnieuw in de selectie opgenomen worden als er duidelijkheid is omtrent zijn toekomst”, bekende PSG-coach Thomas Tuchel eerder al. Tegen Toulouse kan de Duitser eveneens geen beroep doen op Julian Draxler, Ander Herrera, Thilo Kehrer en Layvin Kurzawa. Zij zijn onbeschikbaar door blessures. Presnel Kimpembe is dan weer fit geraakt. De Franse international sukkelde maanden met pubalgie en ging daarvoor ook onder het mes.

Neymar werd in de zomer van 2017 de duurste speler op aarde door zijn transfer van 222 miljoen euro van FC Barcelona naar PSG. De Parijzenaars wonnen de voorbije twee seizoenen weliswaar twee Franse titels, een beker en een ligabeker, maar in de Champions League - het grote doel van het Parijse bestuur - bleef glorie uit. Daarnaast raakte de relatie tussen het clubbestuur en Neymar het laatste jaar steeds meer verzuurd, door tal van incidenten.