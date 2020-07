Football Talk. Nieuwe investeerder voor Beerschot - Thorgan Hazard volgend jaar met nummer 10 bij Dortmund Redactie

02 juli 2020

Thorgan Hazard krijgt komend seizoen rugnummer 10 bij Borussia Dortmund

Thorgan Hazard zal komend seizoen met het rugnummer 10 aantreden bij Borussia Dortmund. Dat heeft de Bundesliga-club bekendgemaakt. De Rode Duivel neemt het rugnummer over van Mario Götze. De Duitser, die dit seizoen onder Lucien Favre weinig aan spelen toe kwam, verlaat de club.

Afgelopen seizoen speelde de 27-jarige Hazard met rugnummer 23, dat overgenomen wordt door Emre Can.

Finale van Portugese beker verhuist van Lissabon naar Coimbra

De finale van de Portugese beker zal dit seizoen in Coimbra en niet in Lissabon gespeeld worden. Dat maakte de Portugese voetbalbond (FPF) donderdag bekend. De beslissing zou los staan van de nieuwe coronamaatregelen in de Portugese hoofdstad. De Supercup, die voor begin volgend seizoen gepland stond, wordt afgelast om plaats te maken op de kalender.

De bekerfinale, waarin Porto en Benfica elkaar partij zullen geven, zou oorspronkelijk op 24 mei gespeeld worden, maar werd uitgesteld door de coronacrisis. Donderdag maakte de FPF de nieuwe datum, 1 augustus, en nieuwe locatie, Coimbra, bekend.

Valencia moet Rodrigo missen met scheur in de ligamenten van de rechterknie

Valencia zal het enkele weken zonder haar sterspeler Rodrigo moeten doen. De 29-jarige aanvaller liep tijdens de wedstrijd van gisteravond, thuis tegen Athletic Bilbao (0-2 nederlaag) een scheur op in de ligamenten van zijn rechterknie. Het is nog onduidelijk hoe lang Rodrigo juist aan de zijlijn staat. Volgens Spaanse media zou hij anderhalve maand out zijn en zo de rest van het seizoen missen.

De 22-voudig Spaans international (8 goals) miste begin dit jaar ook al acht matchen door knieproblemen. Hij bleef dit seizoen echter ook belangrijk voor Los Che met vier goals en negen assists in 27 competitiewedstrijden. In de Champions League was hij goed voor twee goals en twee assists in zes duels. Valencia ging er in de achtste finales kansloos uit tegen Atalanta Bergamo.

Valencia ontsloeg maandag nog haar coach Albert Celades. Zijn vervanger is Salvador Gonzalez Marco, bijgenaamd “Voro”. Het zakte in de tussenstand van La Liga van de zevende naar de tiende plaats sinds de herstart van het Spaans kampioenschap op 11 juni. Woensdag tegen Bilbao leed Valencia haar derde nederlaag op rij, haar vierde in zes matchen sinds de hervatting na de coronacrisis.

PARTE MÉDICO | RODRIGO MORENO



🔗 https://t.co/Pk0XHD9vcy

Nieuwe investeerder voor Beerschot

1B-finalist Beerschot stelde vanmiddag zijn nieuwe aandelenstructuur voor. Zoals eerder aangekondigd koopt Philippe Verellen van smeerolieproducent Wolf Oil zich in. Verellen neemt de helft van de aandelen van voorzitter Francis Vrancken over.

Beerschot had twee hoofdaandeelhouders: Francis Vrancken (met zijn bouwbedrijf DCA) en de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad hadden allebei vijftig procent van de aandelen in handen. Die twee aandeelhouders zijn er nu drie geworden. Philippe Verellen – een persoonlijke vriend van Vrancken en sinds twee jaar cosponsor bij Beerschot – komt er bij. Verellen en Vrancken hebben voortaan allebei een kwart van de club in handen.

“Francis en ik leerden mekaar elf jaar geleden kennen op een strand aan de Indische Oceaan”, vertelt Philippe Verellen, die overigens geen voetbalachtergrond heeft. “Achteraf werden we vrienden en zakenpartners. Zes maanden terug kwam dan de vraag om ook mee in Beerschot te gaan investeren. Ik heb niet veel kans gehad om nee te zeggen, want Francis’ enthousiasme werkt aanstekelijk (lacht).”

Op het Kiel stelt men dat de komst van Verellen, die ook een zitje krijgt in de raad van bestuur, een bredere financiële basis brengt. “We gaan er ook van uit dat Philippe zakelijk-strategisch een grote inbreng kan hebben”, aldus ondervoorzitter Walter Damen. Verellen engageerde zich verder om eventuele operationele verliezen in de toekomst bij te passen. Beerschot is er overtuigd dat men zelfbedruipend kan worden van zodra men er in slaagt door te stoten naar 1A, maar in 1B is de club verlieslatend. (KDC)

Beerschot is trots een nieuwe investeerder te kunnen aankondigen.



- Philippe Verellen, CEO Wolf Oil

- Vlaamse investeerder

- Belangrijk voor de verdere uitbouw van de club



👉https://t.co/EXorJI5nyF#weareready #investeerder

Diallo wordt videoanalist voor Eupen

Eupen heeft de Malinees Ibrahim Diallo, die zijn carrière abrupt ten einde zag komen door een knieblessure, opgenomen in de technische staf. De 23-jarige oud-verdediger wordt videoanalist bij de U21 en de jeugd en zal ook dagelijks samenwerken met de technische staf van de A-ploeg. Diallo liep in 2017 een zware knieblessure op die het einde van zijn carrière inluidde. Hij bleef daarna nog wel onder contract bij de Panda’s maar zou geen enkele wedstrijd meer spelen. Nu krijgt hij dus een functie in de omkadering.

Diallo genoot zijn opleiding bij de ASPIRE Academy in Senegal en belandde in de zomer van 2014 bij Eupen. Begin 2015 tekende hij voor Valencia, waar hij in de B-kern werd geplaatst. De Malinees kreeg er vier keer speelgelegenheid in de Copa del Rey maar niet in La Liga. In de zomer van 2016 keerde Diallo terug naar Eupen. Hij was er dat seizoen onder Jordi Condom een vaste waarde.

Pro League heeft 135.00 euro veil voor lokale projecten

De Pro League heeft voor het vijfde jaar op rij een projectoproep gelanceerd voor lokale projecten van de 24 profclubs. Het budget werd opgetrokken naar 135.000 euro, te verdelen over de goedgekeurde voorstellen. Dat meldde de Pro League vandaag .

De acties die door de Pro League-clubs worden ingediend, worden een voor een voorgelegd aan een jury. Die beoordeelt de inzendingen op kwaliteit, innovatie, betrokkenheid van de club en de mate waarin de mediakanalen worden aangesproken. Ook een score op betrokkenheid bij de lokale acties wordt opgenomen in de totaaluitslag.

Voetbalclubs hebben elk hun eigen Football en Community-beleid waarin ze hun eigen klemtonen leggen. Denk bijvoorbeeld aan een blindentribune, aan projecten met kwetsbare jongeren of aan wandelvoetbal. De 135.000 euro wordt verdeeld op basis van een evaluatie van hun sociaal en lokaal beleid het voorbije seizoen, alsook hun beleidsplan. De ploegen met het beste voorstel krijgen ook het grootste deel van de koek.

“Het profvoetbal heeft naast een luide megafoon ook een krachtige hefboom in handen”, zegt CEO Pierre François van de Pro League. “Het is belangrijk dat elke club die hefboom gebruikt om in hun stadion en in hun stad een maatschappelijk verschil te maken. Ik ben blij dat onze clubs die verantwoordelijkheid opnemen en dat wij hen daarbij kunnen helpen.” Tot en met 2018 was er een budget voor clubondersteuning voorzien van 75.000 euro, in 2019 steeg dit tot 100.000 euro. Voor dit jaar komt er dus opnieuw een som bij.

📄 |



Pro League investeert in Football & Community.



▶️ https://t.co/uTgYDbNqeU



--

La Pro League investit dans le fonctionnement Football & Community.



▶️ https://t.co/9bA4s9hVli#DichterBijVoetbal #PlusProcheDuFoot