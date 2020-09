Football Talk. Mbappé gidst PSG bij comeback naar ruime zege - Geen Dennis in selectie Club Brugge Selemani (KV Kortrijk) coronavrij Redactie

20 september 2020

Mbappé gidst PSG bij comeback naar ruime zege

PSG heeft met 0-3 gewonnen bij Nice op de vierde speeldag van de Ligue 1. De pas teruggekeerde Kylian Mbappé eiste een hoofdrol op met een doelpunt en een assist.

De Franse topspits was de laatste die terug aansloot bij de groep nadat zeven PSG-spelers besmet waren geraakt met het coronavirus. Bij zijn eerste wedstrijd van het seizoen was hij meteen bepalend door een zelf uitgelokte strafschop om te zetten in de 38e minuut en de assist te geven voor het tweede doelpunt, dat door Angel Di Maria werd afgewerkt (45+1.). Een kopbal van Marquinhos zette de 3-0 eindscore op het bord.

Neymar was er niet bij voor de Franse kampioen, door de schorsing die hij opliep na het incident op het einde van de wedstrijd tegen Marseille.

Geen Dennis in selectie Club Brugge

Club Brugge doet het morgen tegen Zulte Waregem zonder Emmanuel Bonaventure Dennis (22). De Nigeriaanse aanvaller zit niet in de selectie wegens een blessure aan de enkel. Dennis gaf vandaag nog een interview in deze krant. “Of dit mijn afscheidsinterview kan zijn? Ik hoop het...”, vertelde hij.

Goed en slecht nieuws voor KV Kortrijk: Selemani coronavrij, Derijck geblesseerd

Faiz Selemani (KV Kortrijk) krijgt groen licht. Bij een derde coronatest was het resultaat gunstig. Eerder bleek Selemani twee keer positief, waardoor hij de wedstrijd tegen Moeskroen miste. Twee weken moest de ex-speler van Union afzonderlijk trainen. Daags voor de wedstrijd kon hij met de groep trainen, al lijkt hij de elf niet te halen. Maar de Comorees kan wel meereizen naar Standard.

Tijdens de laatste training zaterdagvoormiddag blesseerde Timothy Derijck zich aan een knie. Hij moest met een kine meteen naar de kleedkamer. Tijdens de wedstrijdvorm die volgde, nam de Australische nieuwkomer Trent Sainsbury zijn plaats in in het hart van de defensie. De kans is reëel dat hij zondag op Sclessin moet debuteren. (ESK)

René Weiler pakt Egyptische landstitel met Al Ahly

Al Ahly, getraind door de Zwitserse ex-Anderlecht-coach René Weiler, is na de 1-0-nederlaag van Zamalek tegen Aswan op de 28e speeldag zeker van de 42e Egyptische landstitel uit zijn geschiedenis, de vijfde op rij.

Al Ahly telt 20 punten voorsprong op Zamalek, dat de achterstand niet meer kan overbruggen in de zes resterende competitiewedstrijden. De troepen van Weiler domineerden het kampioenschap met 23 zeges, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag.

De 47-jarige Weiler kwam in augustus 2019 toe bij de Egyptische club en pakte de tweede landstitel uit zijn carrière na zijn eerste succes in 2017 met Anderlecht. Al Ahly doet nog steeds mee in de Afrikaanse Champions League en moet het in de halve finales opnemen tegen Wydad.

Man City nog minstens een maand zonder Agüero

De Engelse vicekampioen Manchester City kan de komende maand nog geen beroep doen op zijn Argentijnse aanvaller Sergio Agüero, die herstelt van een operatie aan de linkerknie, zo bevestigde coach Pep Guardiola. “We wisten dat het een gecompliceerde kwetsuur was. Hij werkt hard aan het herstel. Misschien is hij er over één à twee maanden opnieuw klaar voor.” Het City van Kevin De Bruyne start maandag zijn nieuwe seizoen in de Premier League met een verplaatsing naar het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. De Citizens kregen het eerste weekend vrij omdat ze in augustus nog Champions League speelden.