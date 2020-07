Football Talk. KV Oostende speelt komend seizoen z’n thuismatchen in de Diaz Arena Redactie

31 juli 2020

KV Oostende speelt komend seizoen z’n thuismatchen in de Diaz Arena

Noem de thuishaven van KV Oostende niet langer de Versluys Arena, wel de Diaz Arena. Voor komend seizoen heeft de kustploeg daarvoor een akkoord bereikt met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. “Na de turbulente tijden die we kenden vóór de overname is dit gegeven niet louter commercieel, maar evenzeer symbolisch van waarde”, zegt COO Thorsten Theys van KVO. “Frank zorgde ervoor dat KVO in 2019 de licentie behaalde en een jaar later raakte onder meer dankzij hem de overname door PMG in orde. Dat hij nu via zijn firma Diaz nog meer verbonden blijft aan de club is dan ook erg mooi.”

KVO speelt morgen zijn eerste (oefen)wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen @cercleofficial in de ... Diaz Arena ! KVO bereikte hierover een overeenkomst van één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. 💚❤️💛

👉 https://t.co/SLsRcZieHc pic.twitter.com/yyU1chzo7U KV Oostende(@ kvoostende) link