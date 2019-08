Football Talk. Kompany wellicht op de tribune tegen Standard - Cantona krijgt UEFA President’s Award De voetbalredactie

27 augustus 2019

12u35 0

Kompany niet in neutrale zone

Het is het risico niet waard. Speler-manager Vincent Kompany (33) zal zondag tegen Standard in principe op de tribune zitten. In theorie kan Kompany op de bank plaatsnemen - als (niet-inzetbare) achttiende speler, verzorger of materiaalman - maar in het reglement staat dat enkel de T1 effectief mag coachen. Bij Anderlecht is dat Simon Davies, die in tegenstelling tot Kompany wel over de juiste diploma's beschikt. Mocht de Rode Duivel die regel aan zijn laars lappen, dan brengt hij de licentie van paars-wit in gevaar, wat maakt dat men op de club verwacht dat het gezond verstand zal zegevieren. En dat Kompany dus niet in de neutrale zone komt tijdens de match. (PJC)

Cantona krijgt UEFA President’s Award

De Fransman Eric Cantona krijgt van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin de UEFA President’s Award, een prijs voor buitengewone prestaties, uitmuntende professionaliteit en bijzondere persoonlijke kwaliteiten. Cantona volgt David Beckham op, die de prijs vorig jaar kreeg. De uitreiking vindt donderdag in Monaco plaats, tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League. “Cantona was een topspeler die er nu nog altijd alles aan doet om de goede zaak te steunen. Deze prijs is dan ook niet alleen voor zijn carrière, maar ook voor de mens die hij is”, klinkt het in een mededeling van de UEFA. “Iemand die geen compromis zal aanvaarden, maar juist opkomt voor zijn waarden en zegt wat hij denkt.”

De intussen 53-jarige Cantona beleefde zijn grootste successen in het shirt van Manchester United, waar hij uitgroeide tot een clublegende. In vijf seizoenen (1992-1997) behaalde hij er vier Engelse landstitels en won hij twee keer de FA Cup. Cantona speelde ook 45 interlands voor Frankrijk. Daarin scoorde hij twintig keer. In 1997 stapte hij op amper 30-jarige leeftijd uit het voetbal, na een carrière vol controverse en schorsingen. Zo stond hij in 1995 negen maanden aan de kant nadat hij tijdens de uitwedstrijd bij Crystal Palace een karatetrap had uitgedeeld aan een fan van de thuisclub, die hem in de tribune had uitgedaagd.