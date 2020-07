Football Talk. Herstart MLS uitgesteld wegens coronagevallen - STVV oefent in Geel met Zweedse Gouden Schoen Redactie

08 juli 2020

10u30 3

Amerikaans voetbal uitgesteld door corona

Voorlopig geen voetbal in de Verenigde Staten. De start van de nieuwe jaargang in de MLS is uitgesteld door een aantal positieve coronatests. Normaal zouden Nashville en Chicago Fire vandaag het nieuwe seizoen op gang trappen in het ‘MLS is Back Tournament’. Het voorbereidingstoernooi vindt net als de NBA-finals plaats in Disney World. Door vijf positieve tests bij spelers van Nashville gaat de wedstrijd niet door. Het is onzeker wanneer en of het toernooi nog doorgaat. De meeste wedstrijden zijn met minstens twee weken uitgesteld.

STVV oefent in Geel zonder nieuwkomer, maar wel met Zweedse Gouden Schoen

Sint-Truiden speelt vanavond om 19 uur zijn eerste oefenmatch in en tegen Geel, intussen door licentieperikelen teruggevallen naar eerste provinciale. Opmerkelijk toch. De voorbereiding is in volle gang, maar STVV kan geen enkele nieuwkomer presenteren. Want de Japanner Nakamura is wegens visumproblemen nog niet speelgerechtigd. Wie er wel bij is, is Buya Turay. STVV leende de spits uit Sierra Leone vorig seizoen nog uit aan het Zweedse Djugardens uit Stockholm. Daar speelde hij zich in de kijker en pakte hij drie prijzen. Hij werd namelijk met zijn club kampioen, topschutter van de competitie en, last but not least, won hij ook nog eens de Gouden Schoen. Eerst gaf Buya nog te kennen dat hij niet meer voor STVV zou spelen en op een transfer aasde. Nu ziet het er toch naar uit dat hij blijft. (FKS)