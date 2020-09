Football Talk. Goed en slecht nieuws voor KV Kortrijk:

Selemani coronavrij, Derijck geblesseerd - Man City nog minstens een maand zonder Agüero Redactie

19 september 2020

12u48 0

Goed en slecht nieuws voor KV Kortrijk: Selemani coronavrij, Derijck geblesseerd

Faiz Selemani (KV Kortrijk) krijgt groen licht. Bij een derde coronatest was het resultaat gunstig. Eerder bleek Selemani twee keer positief, waardoor hij de wedstrijd tegen Moeskroen miste. Twee weken moest de ex-speler van Union afzonderlijk trainen. Daags voor de wedstrijd kon hij met de groep trainen, al lijkt hij de elf niet te halen. Maar de Comorees kan wel meereizen naar Standard.

Tijdens de laatste training zaterdagvoormiddag blesseerde Timothy Derijck zich aan een knie. Hij moest met een kine meteen naar de kleedkamer. Tijdens de wedstrijdvorm die volgde, nam de Australische nieuwkomer Trent Sainsbury zijn plaats in in het hart van de defensie. De kans is reëel dat hij zondag op Sclessin moet debuteren. (ESK)

Man City nog minstens een maand zonder Agüero

De Engelse vicekampioen Manchester City kan de komende maand nog geen beroep doen op zijn Argentijnse aanvaller Sergio Agüero, die herstelt van een operatie aan de linkerknie, zo bevestigde coach Pep Guardiola. “We wisten dat het een gecompliceerde kwetsuur was. Hij werkt hard aan het herstel. Misschien is hij er over één à twee maanden opnieuw klaar voor.” Het City van Kevin De Bruyne start maandag zijn nieuwe seizoen in de Premier League met een verplaatsing naar het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. De Citizens kregen het eerste weekend vrij omdat ze in augustus nog Champions League speelden.