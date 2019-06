Football Talk. Favre tot 2021 coach van Dortmund - Chili begint met vlotte zege tegen Japan aan Copa América - Coulibaly spitsentrainer bij AA Gent? Voetbalredactie

18 juni 2019

Rafinha (Barcelona) is weer fit na zware knieblessure

De Braziliaan Rafinha is volledig hersteld van zijn zware knieblessure. Eind november viel de middenvelder van FC Barcelona uit in de competitiematch tegen Atletico Madrid. Hij had de voorste kruisbanden van zijn linkerknie gescheurd.

Kort daarna volgde een operatie en kon de 26-jarige Rafinha aan de revalidatie beginnen. Op de teamwebsite laat Barcelona weten dat de Braziliaan groen licht heeft gekregen van de dokters en weer voluit kan gaan.

Door de zware blessure speelde Rafinha afgelopen seizoen slechts acht matchen voor Barça: vijf in La Liga, twee in de Champions League en de Spaanse Supercup.

In het seizoen 2015-2016 was Rafinha al eens zes maanden buiten strijd. Toen scheurde hij in de Champions Leaguematch tegen AS Roma na een tackle van Radja Nainggolan de kruisbanden van zijn rechterknie.

Lucien Favre tot 2021 coach bij Dortmund

Lucien Favre heeft zijn contract als trainer van Borussia Dortmund verlengd tot 2021. Dat bevestigt de ploeg van Axel Witsel en aanwinst Thorgan Hazard op zijn website. De 61-jarige Zwitser stapte vorige zomer van Nice over naar Dortmund. In zijn eerste seizoen was hij met Borussia tot het einde in de running voor de titel, maar uiteindelijk ging die opnieuw naar Bayern München. In de Champions League won Dortmund zijn groep voor Atletico Madrid, Club Brugge en Monaco. In de achtste finales was de latere finalist Tottenham te sterk. “Ik kijk erg uit naar een opnieuw constructieve en succesvolle samenwerking met het hele BVB-team”, zegt Favre in een korte reactie.

Robert Maaskant nieuwe trainer van VVV

Robert Maaskant is de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De 50-jarige Nederlander stopt als technisch directeur bij Almere City FC en gaat bij de club uit de eredivisie weer als coach aan de slag. Maaskant wordt er de sportieve baas van assistent-coach en gewezen Rode Duivel Luc Nilis. Hij volgt bij VVV Maurice Steijn op, die een lucratief contract bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten ondertekende. Maaskant is een goede bekende van Stan Valckx, technisch directeur van VVV. Het duo werkte eerder al samen bij het Poolse Wisla Krakau.

Estse bondscoach Reim stapt op na pandoering tegen Duitsland

Martin Reim heeft zijn ontslag gegeven als coach van het Estse nationale elftal. Hij trok zijn conclusies na de kansloze 8-0-nederlaag vorige week tegen Duitsland in de EK-voorronde. Naast Reim stapten ook assistenten Andres Oper en Hanno Kivisild en keeperstrainer Mart Poom op.

Met 0 op 9 heeft Estland zijn start in de kwalificaties voor het EK 2020 helemaal gemist. De 8-0 in Mainz was de zwaarste nederlaag ooit van Estland in een match met inzet. “Na de recente nederlagen is er geen ruimte voor fouten meer. Die vaststelling hangt als een donkere wolk boven de volgende wedstrijden. Wij zijn als trainers gaan samenzitten en hebben na overleg met de bondstop besloten ons afscheid aan te kondigen”, zegt Reim in een mededeling.

De 48-jarige Est trainde zijn land sinds september 2016. Onder de oud-international (157 caps, 14 goals) won Estland dertien keer, speelde acht keer gelijk en leed vijftien nederlagen. Met een winstpercentage van 36,1 procent is hij de succesvolste Estse bondscoach ooit.

Estland speelt zijn volgende EK-kwalificatiematch op 6 september thuis tegen Wit-Rusland. Ook Noord-Ierland en Nederland zijn tegenstanders in groep C.

Club trapt voorbereiding af in nieuw oefencomplex

Ook bij Club Brugge zijn ze begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nieuwbakken trainer Philippe Clement en zijn spelers deden dat in Westkapelle, waar de vicekampioen een gloednieuw oefencentrum - het zogenaamde Belfius Basecamp - bouwde. Eerst op het programma: de medische en fysieke tests. De komende dagen wordt de hele kern gescreend, al zullen een pak afwezigen pas later aan een onderzoek onderworpen worden. Zo werd beslist dat Rode Duivels Hans Vanaken en Brandon Mechele pas begin juli op stage in Garderen zullen aansluiten. De sterkhouders krijgen extra rust.

Internationals Cools, Schrijvers, Nakamba en Diatta worden eveneens, afhankelijk van de timing van hun uitschakeling, later terug verwacht. Nog afwezig vrijdag op de eerste veldtraining in Westkapelle is Jordi Vanlerberghe, die een ernstige knieblessure opliep in de aanloop van het EK voor beloften. Traditiegetrouw krijgen een handvol beloften hun kans in de voorbereiding. Dit jaar starten Schoonbaert, De Ketelaere, Voet, De Wolf, Van der Brempt, Appiah en De Cuyper aan de oefencampagne. Afwachten wie van hen straks ook mee op stage vertrekt. Nieuw in de A-kern zijn doelman Shinton, de vorig jaar overgehevelde Fadiga en Ngonge en nieuwkomer Kossounou. (TTV)

Chili begint met vlotte zege tegen Japan aan Copa América

Chili heeft zijn start op de Copa America in Brazilië niet gemist. De tweevoudige titelverdediger haalde het in Sao Paulo met 4-0 van Japan. Erick Pulgar (41.), Eduardo Vargas (54., 83.) en Alexis Sanchez (82.) zorgden voor de doelpunten in het Estadio do Morumbi.

Bij Japan speelden verdedigers Takehiro Tomiyasu (STVV) en Naomichi Ueda (Cercle Brugge) de volledige wedstrijd. Doelman Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard) zat op de bank. In dezelfde groep won Uruguay eerder ook al met 4-0 van Ecuador. Op de tweede speeldag staan Uruguay-Japan (20 juni) en Ecuador-Chili (21 juni) op het programma.

Chili won de laatste twee edities van de Copa America, in 2015 en 2016, telkens na winst met strafschoppen in de finale tegen Argentinië.

Leon Bailey wint eerste Gold Cup-groepsmatch met Jamaica

Jamaica is foutloos begonnen aan de Gold Cup in eigen land. In Kingston versloeg Jamaica Honduras met 3-2. Dever Orgill, spits bij het Turkse Ankaragücü, zette zijn land in de eerste helft met twee doelpunten (15., 41.) op voorsprong. Anthony Lozano scoorde in 54e minuut de aansluitingstreffer maar twee minuten later stond het alweer 3-1 langs Damion Lowe. In de toegevoegde tijd maakte Rubilio Castillo nog 3-2.

Bij Jamaica speelde Leon Bailey (ex-Genk) de volledige wedstrijd. In dezelfde poule won El Salvador gisteren met 1-0 van Curaçao dankzij een doelpunt net voor de rust van Nelson Bonilla.

De Gold Cup is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Er wordt gespeeld in Jamaica, Costa Rica en de Verenigde Staten. De VS verdedigen hun titel.

Coulibaly spitsentrainer bij AA Gent?

Jess Thorup krijgt komend seizoen bij AA Gent de hulp van een zo goed als nieuwe, verjongde staf. Alleen T2 Balette en keeperscoach Vandendriessche blijven aan boord. “Mijn twee T3's worden Frédéric Dupré en Gino Caen, die ook het fysieke aspect op zich zal nemen”, aldus de Deen. Daarnaast treden ook Gertjan De Mets (o.a ex-Club en KV Kortrijk) als videoanalist en Thomas Matton als traptechniektrainer - “zo’n drie keer per week” - toe tot de staf. “We gaan op de kleinste details werken”, klinkt het. Thorup zal zich ook opnieuw laten bijstaan door inworpcoach Grønnemark en een andere traptechniektrainer Bartek. En da’s nog niet alles. Gent gaat ook een spitsentrainer aantrekken. Nadrukkelijk in beeld voor die job is... ex-Buffalo Elimane Coulibaly. (NP)

Alle matchen 1ste Amateur live te streamen?

De Nationale VoetbalLiga heeft plannen om alle wedstrijden uit de eerste amateurklasse weldra te livestreamen. Volgens Belga zouden alle matchen vanaf september live en integraal te bekijken zijn, iets wat VoetbalLiga en de KBVB gisteren niet konden bevestigen. Het Duitse bedrijf Sporttotal wil naar verluidt bij alle 16 clubs in eerste amateur volautomatische camera’s hangen die de bal volgen. Supporters zullen de matchen live kunnen bekijken, terwijl na de wedstrijd ook samenvattingen beschikbaar zullen zijn. Noch de VoetbalLiga, noch de clubs dienen hiervoor te betalen. Van de opbrengst, afkomstig van advertenties, zou 20% terugvloeien naar de amateurclubs.