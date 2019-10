Football Talk. Ciman wipt afscheidnemende Rooney in play-offs MLS - Carrasco scoort maar verliest Voetbalredactie

20 oktober 2019

16u01 0

Dalian Yifang gaat ondanks goal van Carrasco onderuit

Dalian Yifang heeft zondag op de 26e speeldag in de Chinese Super League met 2-1 verloren van Shanghai Shenhua. Yannick Carrasco opende na amper een minuut met een gekruist schot de score. Hij maakte zo zijn 15e treffer in 22 matchen. Daarna nam de thuisploeg het commando over met doelpunten van Moreno (25.) en Ighalo (38.).

Duitse ref Daniel Siebert leidt Club Brugge/PSG

Daniel Siebert is door de UEFA aangeduid als spelleider voor de Champions Leaguewedstrijd van dinsdag (21u) in Jan Breydel tussen Club Brugge en PSG. De 35-jarige Siebert is een oude bekende voor blauw-zwart. Vorig seizoen floot hij het duel van Club in en tegen Salzburg in de zestiende finale van de Europa League. De Bruggelingen gingen daarin met 4-0 onderuit. Hij was ook ref bij Standard/Sevilla (1-0) in de groepsfase van de EL. Club telt na twee speeldagen (0-0 tegen Galatasaray en 2-2 bij Real Madrid) 2 op 6 in groep A. PSG leidt met 6 op 6 (3-0 tegen Real, 0-1 in Turkije).

Ciman stoot met Toronto FC door in play-offs na zege tegen DC United

Toronto FC, met onze landgenoot Laurent Ciman in de basis, heeft zich gekwalificeerd voor de halve finale van de play-offs van de Eastern Conference in de Major League Soccer (MLS). Het Canadese team won met 5-1 na verlengingen van DC United, waar Wayne Rooney zijn laatste match speelde.

Marky Delgado opende in de 32ste minuut de score voor de Canadezen. De keeper van DC kon een schot van gewezen Genk-vedette Alejandro Pozuelo nog weren, maar Delgado was bij de pinken om af te werken. Pas drie minuten in de toegevoegde tijd kon DC United, vijfde in de competitie, gelijkmaken. De Fransman Frédéric Brillant (ex-Beerschot en KV Oostende) kopte een hoekschop van Rooney door en Lucas Rodriguez werkte het leer in doel.

In de verleningen kwam Toronto snel weer op voorsprong en daar had DC geen antwoord meer op. Laryea (93.), Osorio (95. en 103.) en DeLeon (105.+1) zorgden voor de duidelijke 5-1 eindstand. In de volgende fase neemt Toronto het op tegen New York City FC, dat eerste eindigde in de Eastern Conference.

Voor Wayne Rooney betekent de nederlaag het einde van zijn Amerikaans avontuur. De Engelse aanvaller, die binnenkort 34 wordt, scoorde sinds zijn aankomst in Washington in juli 2018 in 52 wedstrijden voor DC United 25 doelpunten en leverde 14 assists af. In januari gaat Rooney aan de slag als speler-trainer bij de Engelse tweedeklasser Derby County.

Bayern lang zonder Süle

Niklas Süle staat lang aan de kant. De verdediger van Bayern München heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens het uitduel met FC Augsburg (2-2). Bayern München laat weten dat het om een kruisband in de linkerknie van Süle gaat. De blessure is ook slecht nieuws voor bondscoach Joachim Löw van de Duitse nationale ploeg. Aanvaller Leroy Sané van Manchester City is ook nog lang niet hersteld van een zware knieblessure. De 24-jarige Süle wordt vandaag al geopereerd.

Engels bekerduel stopgezet na racisme

Het duel tussen de Engelse zevendeklasser Haringey Borough en vijfdeklasser Yeovil Town in de voorrondes van de FA Cup is stopgezet nadat de Kameroense doelman Douglas Valery Pajetat van Haringey slachtoffer werd van racisme.

De doelman kreeg racistische geluiden over zich en toen hij verhaal ging halen bij de betrokken bezoekende supporters, werden er vanuit de tribunes ook voorwerpen naar hem gegooid. De incidenten deden zich voor toen Yeovil, dat een 0-1 voorsprong had, zich opmaakte om een strafschop om te zetten. Spelers van beide teams probeerden nog de gemoederen te bedaren, maar de coach van Haringey haalde zijn spelers van het terrein. Even later volgde ook Yeovil dat voorbeeld en werd de wedstrijd definitief stopgezet.

“De wedstrijd werd stopgezet als gevolg van de racistische beledigingen. We willen benadrukken dat 99,9 procent van de Yeovil-fans even gedegouteerd is door het voorval als wij”, schreef Haringey Borough op Twitter.

Het voorval vond plaats vijf dagen na de racistische incidenten in de EK-kwalificatiewedstrijd Bulgarije-Engeland. Tijdens de wedstrijd van maandag in Sofia gingen de thuissupporters zwaar over de schreef door apengeluiden te maken richting de gekleurde Engelse spelers en de nazigroet te brengen. Twee keer werd de partij stilgelegd, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6.

Invaller Lukebakio bezorgt Hertha Berlijn een punt tegen Werder Bremen

In Bundesliga staat dit weekend de achtste speeldag op het programma. Middenmoters Werder Bremen en Hertha Berlijn kwamen tegen elkaar uit en deelden de punten. Invaller Dodi Lukebakio wiste een 1-0-achterstand uit en bezorgde zijn team zo een punt. Dedryck Boyata speelde de hele wedstrijd.

Na zeven minuten stonden de bezoekers al een doelpunt in het krijt door een treffer van Joshua Sargent. De bal week op zijn weg naar de goal nog af en zette zo de doelman op het verkeerde been. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar de invalbeurt van Lukebakio in de 56e minuut bracht extra vuur in het Berlijnse spel. Een klein kwartier later schakelde hij zijn man uit op de rand van de zestien en besloot met een grondscherend schot in de verste hoek: 1-1. Dat was ook de eindstand. Beide ploegen blijven met een tiende en elfde plaats veilig in de buik van het klassement.

Wolfsburg, nog steeds zonder de geblesseerde Koen Casteels, heeft een mooi punt gepakt op verplaatsing tegen RB Leipzig. Wout Weghorst wiste een goal van Timo Werner uit. Wolfsburg staat op een tweede plaats in de Bundesliga na leider Mönchengladbach, maar kan die zondag wel kwijt zijn indien Schalke wint op het veld van Hoffenheim.

Op de achtste speeldag in de Serie A hebben subtoppers Lazio en Atalanta 3-3 gelijkgespeeld. Jordan Lukaku bleef op de bank bij de thuisploeg, bij de bezoekers kwam Timothy Castagne evenmin van de bank af. Aan de rust stond Atalanta 0-3 voor, maar in een zinderende tweede helft kwam Lazio terug tot 3-3, onder meer dankzij twee strafschopdoelpunten van Ciro Immobile. Atalanta blijft standhouden op de derde plaats in het klassement na Juventus en Inter, Lazio staat op een voorlopige zesde plaats.

Roeselare geeft rode lantaarn door aan Lommel na vlotte zege tegen Union

Roeselare heeft op de elfde speeldag in de Proximus League zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Op Schiervelde werd er met 3-0 gewonnen van Union en met acht punten op de teller geeft Roeselare de rode lantaarn voorlopig aan Lommel, dat het met zijn nieuwe coach Peter Maes zondagnamiddag opneemt tegen Oud-Heverlee Leuven. Union blijft vierde met negentien punten.

Bij de rust stond er nog 0-0 op het bord op Schiervelde, maar de tweede helft was nog maar vijf minuten op gang getrapt toen Rodrigo Bassani er na een voorzet van Amir Nouri met zijn eerste voor Roeselare 1-0 van maakte. Diezelfde Nouri maakte er tien minuten later 2-0 van, in de slotfase van de wedstrijd zette Saviour Godwin de 3-0 eindstand op het bord.

Westerlo opende vrijdag de elfde speeldag met een 2-0 thuiszege tegen Lokeren, waarmee de Kempenaars de leidersplaats overnamen van Virton. De verrassende Luxemburgers gaan zaterdagavond nog op bezoek bij Beerschot.

Fellaini scoort in 1-3-zege tegen Dembélé en Guangzhou

Op de 26ste speeldag in de Chinese Super League stonden Marouane Fellaini en Mousa Dembélé oog in oog met elkaar tijdens de wedstrijd Guangzhou R&F - Shandong Luneng. Beide landgenoten speelden de hele wedstrijd. De bezoekers trokken aan het langste eind, Fellaini had een belangrijk aandeel met een goal en een assist.

Na twintig minuten stonden de bezoekers op voorsprong door een ongelukkige owngoal van de doelman. Nadat het leer de paal had geraakt, botste hij op de rug van de keeper en rolde over de lijn. Op slag van rust gaf Fellaini in de zestien van de tegenstander de bal naar achter, waarna de Braziliaan Roger Krug Guedes de 0-2 staalhard tegen de netten joeg.

Iets na het uur diepte Fellaini de kloof uit tot drie doelpunten. De ex-Rode Duivel kreeg de bal voor de voeten in de kleine rechthoek en twijfelde niet. Het is zijn zevende competitietreffer voor Shandong Luneng in 19 wedstrijden. In blessuretijd milderde Eran Zahavi nog tot 1-3, maar het kalf was al lang verdronken voor Guangzhou R&F.

In de stand blijft Shandong Luneng vierde, op veertien punten van de derde. Guangzhou R&F blijft met een elfde plaats aanmodderen in de middenmoot.

Blessure Limbombe lijkt mee te vallen

Michel Preud’homme gaf een update over de blessure die Anthony Limbombe vorige week opliep in een oefenduel tegen STVV. “We waren even bang dat het erg zou zijn, maar het lijkt erop dat hij snel opnieuw gaat kunnen spelen. Die blessure is wel jammer, want hij leverde forse inspanningen de laatste weken.” Hoelang hij effectief out is, weten ze niet in Luik. Elke week wordt zijn blessure geëvalueerd.

Over de wedstrijd van vanavond, dan. MPH hoopt om straks tegen Genk beter te doen dan vorig seizoen. “We wonnen toen geen enkele keer tegen hen. Het is en blijft een moeilijk te bespelen ploeg, ook al krijgen ze misschien wat minder publiciteit. Ik houd zeker rekening met Genk. Na een titeljaar is het altijd moeilijk om in het juiste ritme te geraken. Ze haalden een nieuwe coach, moesten andere spelers inpassen... Maar ze zijn aan het groeien.” (FDZ)