Football Talk. Chili begint met vlotte zege tegen Japan aan Copa América - Coulibaly spitsentrainer bij AA Gent? Voetbalredactie

18 juni 2019

07u50 0

Chili begint met vlotte zege tegen Japan aan Copa América

Chili heeft zijn start op de Copa America in Brazilië niet gemist. De tweevoudige titelverdediger haalde het in Sao Paulo met 4-0 van Japan. Erick Pulgar (41.), Eduardo Vargas (54., 83.) en Alexis Sanchez (82.) zorgden voor de doelpunten in het Estadio do Morumbi.

Bij Japan speelden verdedigers Takehiro Tomiyasu (STVV) en Naomichi Ueda (Cercle Brugge) de volledige wedstrijd. Doelman Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard) zat op de bank. In dezelfde groep won Uruguay eerder ook al met 4-0 van Ecuador. Op de tweede speeldag staan Uruguay-Japan (20 juni) en Ecuador-Chili (21 juni) op het programma.

Chili won de laatste twee edities van de Copa America, in 2015 en 2016, telkens na winst met strafschoppen in de finale tegen Argentinië.

Extra rust voor Vanaken en Mechele

Eerste werkdag vandaag voor Club Brugge, dat verzamelen blaast voor de medische en fysieke tests. De komende dagen wordt de hele kern gescreend, al zullen een pak afwezigen pas later aan een onderzoek onderworpen worden. Zo werd beslist dat Rode Duivels Hans Vanaken en Brandon Mechele pas begin juli op stage in Garderen zullen aansluiten. De sterkhouders krijgen extra rust. Internationals Cools, Schrijvers, Nakamba en Diatta worden eveneens, afhankelijk van de timing van hun uitschakeling, later terug verwacht. Nog afwezig vrijdag op de eerste training in Westkapelle is Jordi Vanlerberghe, die een ernstige knieblessure opliep in de aanloop van het EK voor beloften. Traditiegetrouw krijgen een handvol beloften hun kans in de voorbereiding. Dit jaar starten Schoonbaert, De Ketelaere, Voet, De Wolf, Van der Brempt, Apiah en De Cuyper aan de oefencampagne. Afwachten wie van hen straks ook mee op stage vertrekt. Nieuw in de A-kern zijn doelman Shinton, de vorig jaar overgehevelde Fadiga en Ngonge en nieuwkomer Kossounou. (TTV)

Coulibaly spitsentrainer bij AA Gent?

Jess Thorup krijgt komend seizoen bij AA Gent de hulp van een zo goed als nieuwe, verjongde staf. Alleen T2 Balette en keeperscoach Vandendriessche blijven aan boord. “Mijn twee T3's worden Frédéric Dupré en Gino Caen, die ook het fysieke aspect op zich zal nemen”, aldus de Deen. Daarnaast treden ook Gertjan De Mets (o.a ex-Club en KV Kortrijk) als videoanalist en Thomas Matton als traptechniektrainer - “zo’n drie keer per week” - toe tot de staf. “We gaan op de kleinste details werken”, klinkt het. Thorup zal zich ook opnieuw laten bijstaan door inworpcoach Grønnemark en een andere traptechniektrainer Bartek. En da’s nog niet alles. Gent gaat ook een spitsentrainer aantrekken. Nadrukkelijk in beeld voor die job is... ex-Buffalo Elimane Coulibaly. (NP)

Alle matchen 1ste Amateur live te streamen?

De Nationale VoetbalLiga heeft plannen om alle wedstrijden uit de eerste amateurklasse weldra te livestreamen. Volgens Belga zouden alle matchen vanaf september live en integraal te bekijken zijn, iets wat VoetbalLiga en de KBVB gisteren niet konden bevestigen. Het Duitse bedrijf Sporttotal wil naar verluidt bij alle 16 clubs in eerste amateur volautomatische camera’s hangen die de bal volgen. Supporters zullen de matchen live kunnen bekijken, terwijl na de wedstrijd ook samenvattingen beschikbaar zullen zijn. Noch de VoetbalLiga, noch de clubs dienen hiervoor te betalen. Van de opbrengst, afkomstig van advertenties, zou 20% terugvloeien naar de amateurclubs.