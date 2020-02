Football Talk. Bornauw en Keulen kansloos onderuit tegen Bayern - Jean-Pierre Janssens (ex-Anderlecht) overleden Redactie

16 februari 2020

18u01

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 28

Bornauw en Keulen kansloos onderuit tegen leider Bayern München

Bayern München heeft zondag op de 22e speeldag in de Bundesliga op bezoek bij FC Keulen eenvoudig gewonnen met 1-4. Sebastiaan Bornauw speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg. Birger Verstraete is nog steeds out met een knieblessure.

De Rekordmeister kende een indrukwekkende start. Na 12 minuten stond het al 0-3 na doelpunten van Lewandowski (3.), Coman (5.) en Gnabry (12.). In de tweede helft deed die laatste er nog eentje bij. Na een korte solo plaatste Gnabry (66.) het leer netjes in de hoek. Uth (70.) zorgde nog voor de eerredder.

Dankzij deze overwinning komt Bayern München weer alleen aan de leiding in Duitsland met 46 punten. Ze tellen één puntje meer dan Leipzig (2e) en vier meer dan Dortmund (3e) en Monchengladbach (4e). FC Keulen is als veertiende nog niet gered.

Eibar - Sociedad uitgesteld omwille van de slechte luchtkwaliteit

De wedstrijd tussen Eibar en Real Sociedad op de 24 speeldag van de Spaanse competitie, op het programma voor zondag 16u00, is uitgesteld wegens de slechte luchtkwaliteit in Zaldibar (Biskaje). Dat is het gevolg van een aardverschuiving op een stortplaats in Zaldibar.

“Real Sociedad en Eibar hebben de beslissing genomen om de wedstrijd morgen (zondag) in Ipurua niet te spelen”, verklaarde de ploeg van Adnan Januzaj, in akkoord met La Liga en de Spaanse voetbalfederatie (RFEF), op zijn website.

“Het comité van de competitie heeft in akkoord met de clubs en ingevolge de aanbevelingen van de Baskische autoriteiten beslist om de wedstrijd Eibar-Real Sociedad die normaal zondag zou plaatsvinden in Ipurua, op te schorten”, reageerde de RFEF zelf op zaterdag.

Het departement van gezondheid in de Baskische provincie heeft aangeraden om geen sport te beoefenen in de getroffen zone, nadat op 6 februari een aardverschuiving plaatsvond op de stortplaats van Zaldibar, op zo een acht kilometer van het stadion van Eibar.

Twee werknemers van het bedrijf Verter Recycling, die het terrein beheren, zijn nog spoorloos sinds het incident. Een datum voor de inhaalwedstrijd is nog niet bepaald.

Union geeft 3-0-voorsprong uit handen tegen Roeselare

Roeselare heeft een 3-0-achterstand kunnen ombuigen in een 3-3-gelijkspel op het veld van Union. De West-Vlamingen behouden op die manier vier punten voorsprong op rode lantaarn Lokeren, dat nog een wedstrijd te goed heeft. Union springt terug over Beerschot naar de vierde plaats. In de tweedeperiodestand is Union vijfde, op vier punten van leider Beerschot.

De thuisploeg leek aan de rust zijn schaapjes al op het droge te hebben na doelpunten van Serge Tabekou (24.), Casper Nielsen (27.) en Aron Sigurdarson (45.). Toch gaf het de zege nog uit handenn. Yhoan Andzouana bracht Roeselare op 3-1 met een penalty (53.) en in de laatste tien minuten sloegen Gregory Kuisch (81.) en Godwin Saviour (83.) nog toe om in extremis een punt te redden.

Supporters van Lokeren zitten maandag toch samen met bestuur

Vorige week hadden enkele supporters van Sporting Lokeren een onderhoud met het bestuur van voorzitter Louis de Vries nog afgeblazen, maar komende maandag (19u) vindt er dan toch een vergadering plaats. “We willen duidelijkheid over de toekomst van onze club”, klinkt het in een mededeling.

Een eerste uitnodiging van het Lokerse bestuur werd door de supporters genegeerd, omdat er een gebrek aan vertrouwen heerste. Maar nu schuiven vertegenwoordigers van verschillende fanclubs en het actiecomité #wijzijnlokeren toch aan voor een onderhoud.

“Wij gaan naar het gesprek met enkele duidelijke en gerichte vragen. We willen vooral weten hoe het bestuur het vertrouwen gaat herwinnen”, aldus de supporters. “De verwachtingen zijn hoog. We zullen niet snel tevreden zijn met eender welke uitleg. In een open, maar kritische dialoog hopen wij eindelijk eens duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van onze club. Indien de verwachtingen niet worden ingelost, gaan wij gewoon verder met nog meer en daadkrachtigere acties.”

Het stamnummer 282 zit niet alleen sportief, maar ook financieel in slechte papieren. Play-downs in 1B lijken onvermijdelijk, en intussen blijft het wachten op de bekrachtiging van een aangekondigde deal met Chinese investeerders. De tijd dringt, want maandag moet Lokeren zijn licentiedossier indienen. Daarin worden financiële garanties gevraagd. Intussen is het in december opgelegde transferverbod door de Belgische voetbalbond nog steeds niet opgeheven.

Overbodige spelers mogen vertrekken bij Essevee

In België is de wintermercato reeds twee weken verstreken, maar in andere competities wordt er nog volop gehandeld. Daar wil Zulte Waregem graag van profiteren. Het is geen geheim dat Essevee in januari flink investeerde in de spelersgroep, waardoor er nog enkele overbodige spelers mogen vertrekken.

Fredrik Oldrup Jensen (26) werd van augustus tot december 2019 uitgeleend aan het Noorse Odds BK. Deze deal bevatte geen aankoopoptie waardoor de middenvelder in januari dit jaar terugkeerde naar Waregem. Aan de Gaverbeek werd niet meer gerekend op hem en Jensen sloot niet aan bij de winterstage in Marbella.

Dat deed hij vrijdag wél bij Valerenga, eveneens uit Noorwegen. Valerenga kondigde de transfer van Jensen reeds aan op haar officiële kanalen, op de bevestiging van Essevee is het nog wachten. Het betreft een definitieve transfer, Jensen tekende een contract voor twee seizoenen bij Valerenga.

Daarnaast lopen er onderhandelingen met Arka Gdynia over Luka Zarandia (23). De Georgiër kon de verwachtingen niet inlossen bij Essevee, en werd helemaal overbodig na de komst van Jean-Luc Dompé en Bassem Srarfi. Na een halfjaar lijkt zijn verhaal bij Zulte Waregem er dus al op te zitten, ondanks een langdurig contract tot en met 2022. De Poolse ex-club van Zarandia kan nu dus een oplossing bieden.

Idrissa Sylla - dit seizoen uitgeleend door Zulte Waregem aan KV Oostende mét aankoopoptie - heeft opties in China. Welke club(s) het precies betreft, is echter niet geweten. Sylla (29) heeft nog een contract tot en met 2021 bij Essevee, maar heeft er geen toekomst meer. (OPl)

Jean-Pierre Janssens, ex-spits van Anderlecht, op 82-jarige leeftijd overleden

Jean-Pierre Janssens, ex-spits van Anderlecht, is op 82-jarige leeftijd na een slepende ziekte overleden. Dat meldt Union Sint-Gillis, de club waar Anderlecht hem in 1961 wegplukte.

Van 1961 tot 1964 scoorde Janssens in 58 wedstrijden 25 doelpunten voor RSC Anderlecht, waar de legendarische trainer Pierre Sinibaldi destijds de plak zwaaide. In 1962 en 1964 werd hij kampioen met paars-wit. Nadien zou hij op lager niveau nog de kleuren van Crossing Molenbeek, SCUP Jette, Ukkel Sport, La Forestoise, Léopold en Union Namen verdedigen.

Op 5 september 1962 schreef Janssens met Anderlecht geschiedenis door in de zestiende finales van de Europacup I 3-3 gelijk te spelen op het veld van Real Madrid, dat van 1956 tot 1960 de eerste vijf edities van de Europese beker voor landskampioenen gewonnen had en in 1962 verliezend finalist was. Janssens scoorde daarbij de 2-2. Anderlecht won de terugwedstrijd met 1-0, dankzij een doelpunt van Jef Jurion, 5 minuten voor tijd.

Ook voor zijn jeugdclub Union, waar hij een ploeggenoot was van zijn oudere broer en Rode Duivel Augustin ‘Tintin’ Janssens, had hij al Europees gescoord. In de heenwedstrijd van een kwartfinale van de Beker voor Jaarbeurssteden smeerde hij AS Roma zo op 22 april 1959 een 2-0 nederlaag aan.

Proximus League - Zes clubs uit eerste amateurklasse vragen 1B-licentie aan

Zes clubs uit de eerste nationale amateurklasse vragen een licentie aan voor deelname aan de Proximus League (1B). Het gaat om leider KMSK Deinze, Patro Eisden Maasmechelen, Seraing, RWDM, La Louvière Centre en Lierse Kempenzonen.

Enkel clubs die een aanvraag doen voor een 1B-licentie, komen in aanmerking voor de promotie naar de tweede klasse. Al lijkt er bij de concurrenten van KMSK Deinze geen twijfel over te bestaan wie volgend seizoen de plek in de Proximus League inneemt. De Oost-Vlamingen razen door de competitie en hebben na 21 speeldagen al elf punten voorsprong op eerste achtervolger Thes Sport. Zelfs na de puntenhalvering vlak voor de eindronde met vier, blijft de voorsprong van KMSK Deinze riant.

De voornaamste concurrent voor de titel hoeft de Oost-Vlaamse competitieleider zelfs niet te vrezen, want Thes zal bij de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) enkel een licentiedossier voor eerste amateur indienen. De club uit Tessenderlo past net als vorig jaar voor 1B bij gebrek aan adequate infrastructuur. Dat doet ook KSK Heist, voorlopig als derde geklasseerd. De Zuiderkempenaars hebben niet de ambitie om in een profcompetitie te stappen.

De huidige nummers vier tot en met zes - Patro Eisden, Seraing en RWDM - dienen wel een dossier in om de 1B-licentie te machten. Al laten de ambitieuze Limburgers er meteen bij optekenen dat dit slechts “pro forma” is. Enkel wanneer Deinze plots immens instort en er nog een kans op de titel is, zal Patro Eisden helemaal tot het uiterste gaan. De kloof bedraagt echter al 18 punten. Seraing en RWDM verkregen ook vorig seizoen (net als Deinze) de 1B-licentie. Let wel: het aanvragen van een 1B-licentie is geen vereiste om deel te mogen nemen aan de finaleronde. Beide clubs moeten dus nog knokken om in de top vier te eindigen.

Om uiteenlopende redenen (gebrek aan infrastructuur, sportieve situatie of geen ambitie om te stijgen) zullen Dessel, Rupel Boom, RFC Luik, Olympic Charleroi, Dender, Visé, AFC Tubeke en rode lantaarn Winkel Sport zich beperken tot het aanvragen van de licentie van eerste en tweede amateur.

Opvallend is dat Lierse Kempenzonen, ondanks de voorlaatste plek en de haast onvermijdbare degradatiestrijd, wel een 1B-licentie aanvraagt. Ook La Louvière Centre, pas twaalfde en dus nog lang niet uit de gevarenzone, dient uiterlijk maandag een aanvraag in voor een proflicentie. Beide clubs moeten dit seizoen weliswaar knokken om in de hoogste amateurdivisie blijven, maar ambiëren ooit wel op te gaan naar 1B. “En dus willen we weten hoe ver we staan in onze professionele uitbouw”, klinkt het unisono in Lier en La Louvière.

De deadline om de licentiedossiers voor 1B in te dienen ligt op maandag 17 februari. Na een eerste evaluatie door de licentiemanagers kunnen clubs nadien nog gevraagd worden om bijkomende stukken of extra toelichting te geven. In april worden de licenties al dan niet definitief toegekend.