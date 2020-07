Football Talk. Blatter vindt dat FIFA Infantino moet schorsen - KV Oostende speelt komend seizoen z’n thuismatchen in de Diaz Arena Redactie

31 juli 2020

11u58 1

Blatter vindt dat FIFA Infantino moet schorsen

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter, zelf jarenlang omstreden, heeft opgeroepen om zijn opvolger Gianni Infantino te schorsen. Tegen Infantino werd donderdag in Zwitserland een strafrechtelijke procedure gestart. Het gaat over geheime ontmoetingen tussen Infantino en voormalig hoofdaanklager Michael Lauber, maakte het OM bekend.

“Voor mij is duidelijk dat de ethische commissie van de FIFA een zaak tegen de heer Infantino moet openen en hem dus moet schorsen”, zei Blatter in een verklaring tegenover persbureau Reuters.

De afspraken tussen Infantino en Lauber zijn niet verboden, maar als ze plaatsvinden, dan moet dat echter gebeuren bij justitie. De verzwegen ontmoeting tussen Infantino en Lauber zou echter hebben plaatsgevonden in een hotel in Bern. Volgens de Süddeutsche Zeitung zou er tijdens de geheime afspraak zijn gesproken over een televisiecontract met een Argentijnse partij die Infantino in zijn vorige baan, als secretaris-generaal van de UEFA, zou hebben ondertekend.

“Ik ontken stellig dat ik heb gelogen. Maar als u mij als federale aanklager niet gelooft, dan schaadt dat het OM. Daarom bied ik mijn ontslag aan”, zei Lauber vorige week, toen hij opstapte. Infantino gaf al te kennen dat er niets illegaals is aan zijn ontmoetingen met Lauber.

KV Oostende speelt komend seizoen z’n thuismatchen in de Diaz Arena

Noem de thuishaven van KV Oostende niet langer de Versluys Arena, wel de Diaz Arena. Voor komend seizoen heeft de kustploeg daarvoor een akkoord bereikt met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. “Na de turbulente tijden die we kenden vóór de overname is dit gegeven niet louter commercieel, maar evenzeer symbolisch van waarde”, zegt COO Thorsten Theys van KVO. “Frank zorgde ervoor dat KVO in 2019 de licentie behaalde en een jaar later raakte onder meer dankzij hem de overname door PMG in orde. Dat hij nu via zijn firma Diaz nog meer verbonden blijft aan de club is dan ook erg mooi.”

KVO speelt morgen zijn eerste (oefen)wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen @cercleofficial in de ... Diaz Arena ! KVO bereikte hierover een overeenkomst van één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens. 💚❤️💛

👉 https://t.co/SLsRcZieHc pic.twitter.com/yyU1chzo7U KV Oostende(@ kvoostende) link