Football Talk België: 'Zwembadblessure' kost Simon interland tegen Messi - Eerste tests op nieuwe tribune Antwerp - RC Genk lang zonder Samatta?

Samatta lang buiten strijd bij RC Genk?

Hoelang moet RC Genk Aly Samatta missen? De Tanzaniaan ging tegen Lokeren zonder enig contact door zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. De exacte aard van de blessure was gisteren nog niet gekend, maar de Limburgers houden wel rekening met een lange afwezigheid van de Tanzaniaan. Vandaag volgt uitsluitsel. "Het zag er wel minder erg uit dan mijn knieblessure van vorig seizoen", zei Niko Karelis, de vervanger van Samatta.

Eerste tests op nieuwe tribune Antwerp

De nieuwe tribune van de Bosuil krijgt steeds meer vorm. Het dak is intussen nagenoeg helemaal afgewerkt, de zitjes zijn allemaal geïnstalleerd en de buitenkant lijkt voor 95 procent klaar. Aan de inrichting van de binnenkant van de tribune is nog werk, maar gisteren tijdens de match tegen Charleroi werden al enkele nutsvoorzieningen getest, zoals elektriciteit en water. In principe wordt het nieuwste juweeltje van Ghelamco op 25 november in gebruik genomen voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Er resten dus nog drie weken om alles af te hebben. (SJH)

Simon loopt voetblessure op in zwembad

Het was niet óp de laatste training, wel erna in het zwembad dat Moses Simon zich donderdag blesseerde. De Nigeriaanse flankaanvaller van AA Gent liep al spelend een diepe snijwonde in zijn voet op en kon daardoor niet meedoen tegen Standard. Simon staat door zijn fratsen zo'n twee weken aan de kant en mist dus de oefeninterlands tegen Algerije en het Argentinië van Lionel Messi. Wedden dat hij in het vervolg twee keer zal nadenken als hij na de training naar het wellnessgedeelte op het oefencomplex trekt? (NP)