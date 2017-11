Football Talk België: Wouter Vrancken wordt assistent van De Boeck bij KV Kortrijk De voetbalredactie

Wouter Vrancken versterkt trainersstaf van KV Kortrijk

Wouter Vrancken heeft al een nieuwe job te pakken. De voormalige middenvelder, die eind oktober vertrok als hoofdcoach bij Lommel United, wordt assistent van Glen De Boeck bij KV Kortrijk. Dat melden de 'Kerels' op de clubwebsite. KV Kortrijk is geen onbekend terrein voor Wouter Vrancken. Het was de laatste club in zijn carrière als speler in de Belgische eerste klasse.

Bölöni haalt Limbombe weer bij A-kern

Bölöni vist Stallone Limbombe weer op bij de A-kern. De flankaanvaller werd eventjes naar de B-kern verbannen wegens onprofessioneel gedrag. N'Diaye (hamstrings), Sall (hamstrings), Arslanagic (adductoren), Oulare (quadriceps) en Owusu (kuit) kregen verzorging. De overige spelers genoten van een vrij weekend. (SJH)

Photo News Limbombe zit Bjelica op de hielen.

STVV morgen in Japanse handen?

Het Japanse DMM.com lijkt op het punt te staan om STVV helemaal over te nemen van Roland Duchâtelet (70). Eind vorige week streek een delegatie van het Japanse onlinebedrijf neer in Sint-Truiden met als opzet: de onderhandelingen verder afhandelen.

Digital Media Market deed in juni al zijn intrede op Stayen. Het kocht toen 20 procent van de aandelen van STVV over van Duchâtelet. In augustus lekte vervolgens dat DMM de club graag helemaal zou overnemen. STVV, en meer bepaald Duchâtelet, deed die berichten toen af als 'voorbarig', maar ontkende evenmin. Op dat moment was het al vrij duidelijk dat het nog maar een kwestie van tijd zou zijn vooraleer de verkoop zou worden afgerond. Dat moment lijkt nu aangebroken.

Eind vorige week verwelkomde STVV een delegatie van DMM. Het is niet geweten of grote baas Keishi Kameyama zelf overvloog, maar het doel van die trip is om verder over de verkoop van de club te praten. Kameyama stuurde eerder al een van zijn assistenten, Andrei Pinto, als een soort van verkenner naar Sint-Truiden. De Braziliaanse Japanner kreeg de opdracht om de club helemaal te screenen. Dat deed hij de voorbije maanden. Hij woonde wedstrijden bij, werd op trainingen gespot en bracht een bezoek aan alle installaties. Hij plaveide de weg voor de overname en zijn werk lijkt er nu stilaan op te zitten. Al is het niet uitgesloten dat hij straks een functie krijgt binnen de club.

Een van de redenen voor het afhandelen van de overname zou de oefeninterland van morgenavond tussen België en Japan zijn. De aandacht van de Japanse pers is al op ons land gericht en heel wat lokale media zijn ter plaatse. Daarom zou het een uitgelezen moment zijn om de overname naar buiten te brengen. Als de onderhandelingen afgerond raken, kan er morgen al een persconferentie op Stayen zijn om de deal bekend te maken.

Wat met stadion?

Duchâtelet geeft in dat geval de fakkel weer door. Hij was eerder al van 2004 tot 2011 de eigenaar van de club. Daarna kocht hij Standard op. In 2015 deed hij de Luikse club weer van de hand om in mei van vorig jaar opnieuw de grote baas van STVV te worden. Goed anderhalf jaar later laat hij de Kanaries over aan het kapitaalkrachtige DMM. Wat er met de NV Stayen - de vennootschap waarin Duchâtelet het stadion en alle accommodaties in onderbracht - gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. (SJH)

