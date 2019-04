Football Talk België. Watford lonkt naar Verstraete - Kritiek op trainingen en aanpak van Broos De voetbalredactie

23 april 2019

07u00 0

Watford lonkt naar Birger Verstraete

Er is flink wat belangstelling voor Birger Verstraete. De pas 25 geworden middenvelder heeft nog een contract voor één seizoen bij AA Gent. Blijven is een optie, maar vooral Watford lonkt naar de middenvelder van AA Gent. De Engelse club staat momenteel achtste in de Premier League en lijkt een aantrekkelijke keuze, maar Verstraete kan ook rekenen op interesse uit de Bundesliga en de Franse Ligue 1. Hij kreeg ook een bijzonder lucratieve aanbieding uit het Midden-Oosten. (RN)

Kritiek op trainingen en aanpak van Broos

‘t Gaat van kwaad naar erger met KV Oostende, dat eigenlijk met zware cijfers had moeten verliezen van een gretig en charmerend Westerlo. De spelers zakten zonder goesting of drive af naar ‘t Kuipje, waar hun vertoning navenant was. Quasi niemand haalde zijn niveau, de gelatenheid was groot: “Het enige positieve is dat we de nul hielden”, merkte Broos op, dit terwijl de kustploeg ongeveer tien kansen had weggegeven. Na een dramatisch seizoen zakt KVO steeds verder weg. Spelers willen een nieuwe coach en duidelijkheid - de trainingen en de aanpak van Broos zijn van een bedroevend niveau, zo klinkt het binnenskamers. En terwijl de groep aftelt naar het einde van de play-offs, wordt er in de bestuurskamer hevig gekibbeld over wie straks Oostende uit dit moeras moet trekken. Broos wil Vandenbroeck, Orlans opteert voor Caen en voorzitter Dierckens ziet naar verluidt in geen van beiden de nieuwe trainer van Oostende. Geen wonder dat enkele niveau’s lager de goesting in de kleedkamer ver te zoeken is - daar verwacht men dat de teloorgang na de zomeronderbreking zich ongetwijfeld zal voortzetten. Glen De Boeck werd na enkele gesprekken van de shortlist geschrapt, maar misschien is een type De Boeck net wat de kustploeg nodig heeft. Iemand die zowel in de kleedkamer op de Schorre als in de burelen in de Versluys Arena op tafel slaat en zegt waar het op staat. Iemand die realisme predikt, want dat is momenteel bij KVO ver te zoeken. (TTV/RVD)

Knie Chakvetadze intensief behandeld

Giorgi Chakvetadze ging na een duel weer even door zijn knie. De Georgiër speelde daarna probleemloos verder, maar hij werd ook na de match nog intensief behandeld door de medische staf. Het valt ook op dat hij na een revalidatie van drie maanden nog steeds met een beschermend verband rond de knie speelt. “Hij zal voor de rest van het seizoen met dat verband spelen, omdat hij het gevoel heeft dat zijn knie daardoor stabieler is”, zegt Jess Thorup. “Hij overstrekte zijn knie even in dat duel, maar de dokters zeggen me dat het eerder een contact van been tegen been was. We hebben hem achteraf behandeld met ijs, maar het belangrijkste is dat hij langer dan één helft heeft kunnen spelen. Het lijkt allemaal goed mee te vallen.” (RN)