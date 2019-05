Football talk België. Verlaat clubicoon Overmeire Lokeren voor Cercle? De voetbalredactie

02 mei 2019

09u31

Bron: Eigen berichtgeving 0

Zoekt een van de laatste clubspelers van onze competitie andere oorden op? Goed mogelijk, want Lokeren-boegbeeld en -kapitein Killian Overmeire (33 jaar, 438 competitiematchen) is in beeld bij Cercle Brugge. Overmeires manager Mark Volders bevestigt dat er verschillende clubs interesse tonen, maar wil niet zeggen of het om Cercle gaat. Teams die de middenvelder willen inlijven, moeten sowieso op Daknam passeren, want Overmeire ligt er nog twee jaar onder contract. (MVS/TTV)