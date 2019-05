Football talk België. Verlaat clubicoon Overmeire Lokeren voor Cercle? - Twee youngsters tekenen profcontract bij KV Mechelen



De voetbalredactie

02 mei 2019

18u15

Bron: Eigen berichtgeving 0

Twee youngsters tekenen profcontract bij KV Mechelen

Lars Coveliers en Arno Van Keilegom hebben hun eerste profcontract getekend bij KV Mechelen. De respectievelijk verdedigende middenvelder en flankaanvaller zetten hun handtekening onder een contract van twee seizoenen met optie op een extra jaar. De twee zullen volgend seizoen de voorbereiding mee starten met de A-kern. (ABD)

Pro League lanceert wedstrijd voor clubs in strijd tegen pyrotechnische middelen

De Pro League wil komend seizoen een prijs uitreiken aan de club die het meest innoverende initiatief lanceert in de strijd tegen pyrotechnische middelen in voetbalstadions, zo maakte Pierre François, CEO van de Pro League, vanmiddag bekend op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

“De club die het meest innoverend werkt, zal daarvoor beloond worden met een prijs. We hebben hier een constructief en veelbelovend overleg gehad. Nu moeten clubs, Pro League, fans en media samenwerken in de strijd tegen pyrotechnische middelen en racistische gezangen. Voetbal moet een feest blijven”, aldus François.

KBVB-CEO Peter Bossaert wil pyrotechnische middelen weren uit alle stadions

Peter Bossaert, CEO bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), wil alle pyrotechnische middelen weren uit de Belgische voetbalstadions. “Pyrotechnische middelen zorgen voor slachtoffers en dat moet uit onze stadions verdwijnen”, vertelde Bossaert donderdagmiddag op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

In de Wetstraat had kort voordien overleg plaatsgevonden naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de Play-off I-wedstrijd Standard-Anderlecht op 12 april. Die Clasico moest toen vervroegd stilgelegd worden nadat de supporters van Anderlecht vuurpijlen en rookbommen op het veld hadden gegooid. Vandaag werden er een reeks extra maatregelen aangekondigd en voor Bossaert is de maat vol. “Ik ben tevreden met dit initiatief, want we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat voetbal een feest blijft. Pyrotechnische middelen en biergooiers horen daar niet bij. Het gaat hierbij misschien om 2 procent van de fans, de overige 98 procent is slachtoffer. Met de nieuwe maatregelen kunnen we dergelijke zaken in de toekomst hopelijk strenger bestraffen, door de daders bijvoorbeeld de toegang tot het stadion te ontzeggen. Daarnaast moeten ook wij beter communiceren omtrent de gevaren van pyrotechnische middelen.”

In sommige stadions in onze hoogste voetbalklasse wordt er door de thuisclub zelf voor de aftrap voor het nodige vuurwerk gezorgd - in een poging voor wat extra sfeer te zorgen. Ook dat wil Bossaert een halt toeroepen. “Wij zijn er absoluut voorstander van om ook dat af te schaffen. Pyrotechnische middelen horen nooit thuis in een stadion, het risico op schade is gewoon te groot. Je hebt geen vuurwerk nodig om een goede sfeer te creëren. Wie denkt aan sfeervolle wedstrijden, denkt meteen aan de Premier League en daar is dat Bengaals vuur gewoon verdwenen. Het voetbal waar we naartoe moeten, is een voetbal zonder dat Bengaals vuur. Voetbal moet een feest zijn, het is entertainment.”

“Om dat te bewerkstelligen kunnen we onze stadions beter uitrusten met uitgebreide camerabewaking en mechanische poorten. Daarnaast hebben stewards een heel belangrijke rol in het stadion. Het is vaak een kat-en-muisspel tussen mensen die Bengaals vuurwerk gebruiken en de ordediensten en in dat kat-en-muisspel moeten wij onze mensen zo goed mogelijke kansen geven om hun taak uit te oefenen. Daarvoor ontwikkelen wij een programma om hen te ondersteunen. Veiligheid kost geld, maar brengt ook op als je goed beveiligt”, aldus Bossaert. LEK/

De Keersmaecker tekent profcontract bij Beerschot-Wilrijk

Bij Beerschot-Wilrijk ondertekende belofte Brian De Keersmaecker vandaag zijn allereerste profcontract. De 18-jarige De Keersmaecker maakte in play-off 2 zijn debuut in de eerste ploeg en wist meteen te charmeren. De middenvelder scoorde in zijn maidenmatch tegen Eupen trouwens twee minuten nadat hij mocht invallen. De Keersmaecker – die vorig seizoen nog bij de U19 van Club Brugge zat – tekende voor twee seizoenen op het Kiel.

Cercle denkt aan Overmeire

Zoekt een van de laatste clubspelers van onze competitie andere oorden op? Goed mogelijk, want Lokeren-boegbeeld en -kapitein Killian Overmeire (33 jaar, 438 competitiematchen) is in beeld bij Cercle Brugge. Overmeires manager Mark Volders bevestigt dat er verschillende clubs interesse tonen, maar wil niet zeggen of het om Cercle gaat. Teams die de middenvelder willen inlijven, moeten sowieso op Daknam passeren, want Overmeire ligt er nog twee jaar onder contract. (MVS/TTV)