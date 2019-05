Football talk België. Verlaat clubicoon Overmeire Lokeren voor Cercle? - Beerschot-Wilrijk legt belofte vast De voetbalredactie

02 mei 2019

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 0

De Keersmaecker tekent profcontract bij Beerschot-Wilrijk

Bij Beerschot-Wilrijk ondertekende belofte Brian De Keersmaecker vandaag zijn allereerste profcontract. De 18-jarige De Keersmaecker maakte in play-off 2 zijn debuut in de eerste ploeg en wist meteen te charmeren. De middenvelder scoorde in zijn maidenmatch tegen Eupen trouwens twee minuten nadat hij mocht invallen. De Keersmaecker – die vorig seizoen nog bij de U19 van Club Brugge zat – tekende voor twee seizoenen op het Kiel.

🎥 ‘He’s one of our own.’

🆕 Brian de Keersmaecker (18) ✍️ 2+2 🤩#signing #jeugd #visie #weare13

Lees het uitgebreide interview op de website: https://t.co/Oysqnn7JIT pic.twitter.com/lSV4AoPlnG Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

Cercle denkt aan Overmeire

Zoekt een van de laatste clubspelers van onze competitie andere oorden op? Goed mogelijk, want Lokeren-boegbeeld en -kapitein Killian Overmeire (33 jaar, 438 competitiematchen) is in beeld bij Cercle Brugge. Overmeires manager Mark Volders bevestigt dat er verschillende clubs interesse tonen, maar wil niet zeggen of het om Cercle gaat. Teams die de middenvelder willen inlijven, moeten sowieso op Daknam passeren, want Overmeire ligt er nog twee jaar onder contract. (MVS/TTV)