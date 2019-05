Football Talk België. Vanheusden mist EK beloften door operatie - Diatta out voor Genk? De voetbalredactie

06 mei 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Geen EK U21 voor Zinho Vanheusden

Het verdict voor Standardverdediger Zinho Vanheusden is hard na de knieblessure die hij woensdag opliep op training. De 19-jarige huurling van Inter Milan moet onder het mes, waardoor hij 3 à 4 maanden buiten strijd zal zijn.

Hij mist dus het EK voor beloften (16-30 juni) en de resterende competitiewedstrijden. Ook de voorbereiding op het seizoen 2019-20 gaat in rook op voor de Limburger. (FDZ)

Diatta out voor Genk?

Hij was in bloedvorm, Krépin Diatta, die halverwege de match noodgewongen binnen moest blijven. De Senegalees incasseerde een pijnlijke trap op de enkel van Bezus. Deels uit voorzorg bleef hij in de kleedkamer, op het eerste gezicht is niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de vleugelspits is. Of hij volgende week tegen Genk aan de slag kan, moet de komende dagen duidelijk worden. (TTV)

Leko geeft spelers extra dag rust

Nieuwe zege, opnieuw twee dagen rust voor Club Brugge. Net als na de eerste drukke week van de play-offs en de zege van vorige zondag tegen Anderlecht beloonde Ivan Leko ook gisteren zijn spelers met een extra dag rust. Woensdag hervat blauw-zwart de trainingen met het oog op de kraker tegen Racing Genk. (TTV)

Kara: “Ik wil mijn contract honoreren”

Geruchten maakten de voorbije week gewag van een mogelijk vertrek van Kara Mbodj op het einde van het seizoen. “Dat is niet aan de orde”, gaf de Senegalees zelf aan. “Ik heb nog een jaar contract. Ik wil dat contract honoreren. Ik ben teruggekeerd nadat men te kennen had gegeven dat ik hier geen plaats meer had. Anderlecht is voor mij als een familie. Ik zal mijn contract zeker respecteren.” (MJR)

Laatste zege in Jan Breydel al 6 jaar geleden

Zondag de titel al pakken, het wordt allesbehalve een gemakkelijke opdracht. De laatste Genkse zege in Brugge dateert al van het seizoen 2013-2014. Op 27 oktober 2013 werd het 0-2, Vossen en Hyland scoorden. In 34 confrontaties kon Genk in totaal maar zeve keer winnen in Jan Breydel.

Al drie Genkse jeugdploegen kampioen

De Genkse jeugdploegen geven het goede voorbeeld. Nadat de U16 van Racing Genk enkele weken geleden al kampioen werden, kwamen daar afgelopen weekend nog twee kampioenen bij. De U18 pakten de titel na een derbyzege tegen STVV, 2-1. De kloof van vijf punten is voor dichtste achtervolger Club Brugge niet meer te overbruggen. Ook de U15 pakten de titel, dankzij een 1-3-overwinning op het veld van Sint-Truiden. Zij zijn kampioen met vijf punten voorsprong op Anderlecht. (KDZ)