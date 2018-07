Football Talk België. Vanhaezebrouck niet helemaal tevreden over voorbereiding - Neto en Bronn nog in de lappenmand Redactie

23 juli 2018

07u03 0 Belgisch Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waar maken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Spierblessure Pocognoli valt mee

De Supercup eindigde al vroeg in mineur voor Standardaanvoerder Sébastien Pocognoli. De linksachter moest na een halfuur naar de kant met een spierblessure. Pech voor de Luikenaar, die door de afwezigheid van de geblesseerde Miangue als basis-speler aan het seizoen leek te beginnen. Al bleek de blessure na de wedstrijd nog mee te vallen. (TTV)

Thaise eigenaar nu ook voorzitter van OHL

Vichai Srivaddhanaprabha versterkt zijn greep op OHL. De Thaise eigenaar van de club wordt nu ook voorzitter in plaats van Chris Vandebroeck, die wel lid blijft van de raad van bestuur. Ook CEO Paul Van Der Schueren zet een stap terug, maar blijft tot het eind van dit seizoen in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond zetelen als vertegenwoordiger van de clubs van 1B. (HML)

Vanhaezebrouck na laatste oefenpartij: "Scoren veel, maar krijgen ook te veel doelpunten binnen"

Anderlecht sloot zaterdag zijn voorbereiding met weinig glans af. Coach Hein Vanhaezebrouck beseft dat paars-wit nog werk voor de boeg heeft als het op alle fronten wil meedoen. Na de 2-2 vrijdag in Westerlo wilde Anderlecht zaterdag in eigen huis winnen tegen Rennes. Dat lukte (3-2), dankzij goals van nieuwkomer Milic, Gerkens en Dimata, maar er waren ook valse noten. Zo misten zowel Dimata als Trebel een penalty, terwijl aanwinst Vranjes zich met een drieste tackle deed opmerken. De Bosniër moest terecht gaan douchen. Bij Anderlecht wordt het vooral hopen dat de verdediger zijn reputatie als kaartenpakker niet waarmaakt.

"We scoren veel, maar krijgen ook te veel doelpunten binnen", constateerde trainer Hein Vanhaezebrouck. "Dat moet beter. We sluiten de voorbereiding zonder nederlaag af, maar dat wil niet zeggen dat we iedereen gaan opeten in de competitie. Het is zelfs gevaarlijk om met die gedachte aan het seizoen te beginnen. We hebben nog werk voor de boeg." Het belet niet dat Anderlecht met veel ambities aan het seizoen zal beginnen, zei HVH nog aan Sporza. "Daar moeten we niet klein over doen, Anderlecht blijft Anderlecht. Wij moeten vol onze kans gaan, voor álles. We moeten proberen op alle vlakken strijdbaar te zijn en prijzen te pakken."

Eén dag na de nieuwe uitleenbeurt van Silvère Ganvoula aan de Duitse tweedeklasser Bochum gaf sportief directeur Luc Devroe ook nog een stand van zaken over mogelijke transfers. Zo ontkende hij alvast dat Najar bij Besiktas medische testen was gaan afleggen en zei hij dat er voor Trebel nog geen enkel bod binnen was. Voor Dendoncker ligt dat anders. "Dendoncker zal misschien vertrokken zijn nog voor hij terugkeert uit vakantie. Er zijn concrete aanbiedingen voor hem." (DCO)

Terugkeer nog niet aan de orde voor Bronn en Neto

Geen Brecht Dejaegere vanavond in de galamatch tegen Strasbourg. De middenvelder heeft een contractuur in de dij. Verstraete (rug) en Simon (dij) hervatten de groepstraining. Voor Neto en Bronn (beiden knie) is een comeback nog niet voor meteen. "Renato heeft nog wat reactie aan de knie. En Dylan is zo lang immobiel geweest, dat de spiermassa in zijn kuit bijna volledig verdwenen is. Ik vermoed dat we hem nog een zestal weken kwijt zijn." Kalinic sluit over 2 weken aan. (VDVJ/HML)