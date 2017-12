Football Talk België: Van Damme weer écht voetballer na twee jaar schorsing De voetbalredactie

14u10 0 Michaël Vergauwen Van Damme weer écht voetballer nu

De kop is eraf voor Joachim Van Damme. De 26-jarige centrale middenvelder mocht vanmorgen een allereerste keer meetrainen met de A-kern van Waasland-Beveren. Dit nadat hij 2 jaar geschorst moest toekijken. Onder leiding van assistenten Jonas Ivens en Johan Van Rumst trainde Van Damme -rugnummer 6- mee met de jongens die gisteravond tegen Kortrijk niet in actie kwamen. Achteraf poseerde een fiere Van Damme -zij het op Adidas-badsloefkes - voor onze lens. Eind januari is Van Damme ook tijdens competitiewedstrijden weer speelgerechtigd.