Football Talk België. Vadis moet drie speeldagen brommen - Anderlecht voor historisch (bijna) onmogelijke opdracht

02 april 2019

Vadis Odjidja moet drie speeldagen brommen

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro opgelegd aan Vadis Odjidja. De kapitein van AA Gent pakte afgelopen weekend rood op de eerste speeldag van play-off 1.

In de Slag om Vlaanderen op bezoek bij Club Brugge (3-0) werd Odjijdja halverwege de eerste helft rechtstreeks uitgesloten na een trap op het bovenbeen van Wesley Moraes. Na tussenkomst van de videoref kwam de fase hem op rood te staan.

Ter zitting van de Geschillencommissie hield de bondsprocureur vast aan zijn vordering van vier speeldagen schorsing. Odjidja en AA Gent-raadsman Sébastien Ronse hielden een pleidooi voor twee duels schorsing. De voormalige Rode Duivel schrok naar eigen zeggen zelf van zijn beweging, die hij verklaart als een reflex om zich af te zetten. “Wesley kwam in volle vaart op me af en daar reageerde ik op. Ik wilde hem geen pijn doen”, getuigde Odjidja. De Geschillencommissie koos voor de middenweg en hield het op een schorsing van drie matchen. “De Geschillencommissie hield rekening met het feit dat de rode kaart in de 25ste minuut viel en Odjidja hierdoor het grootste deel van de match miste.”

De schorsing treedt pas vanaf donderdag in werking, waardoor AA Gent in de thuismatch van vanavond tegen Standard nog wel op de middenvelder kan rekenen. Vadis is wel geschorst voor de wedstrijden tegen Genk (6 april), Antwerp (13 april) en RSC Anderlecht (21 april), al kunnen de Buffalo’s nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

Tien punten goedmaken? RSCA deed het in 2014

Hoop doet leven. Tien punten meer dan Racing Genk moet Anderlecht pakken in de negen resterende speeldagen om alsnog een kans te maken op de titel. Onmogelijk, zo lijkt het, maar het is in de geschiedenis toch al gebeurd. In het seizoen 2013-2014 stond RSCA na één match in de play-offs vierde, met toen acht punten achterstand op leider Standard. Na een fameuze inhaalrace werd Anderlecht toen alsnog eerste, met twee punten voorsprong op Standard. Het maakte dus tien punten goed. Wellicht zou Anderlecht voor een gelijkaardig scenario wel 27 punten moeten sprokkelen. Dat deed niemand in de historie van de play-offs, al kwam Standard in 2011 met 26 punten wel in de buurt. Zou er überhaupt iemand zijn die gelooft dat dít paars-wit daarin in staat is? (JSe/PJC)

AA Gent weigert schikkingsvoorstel voor Odjidja

AA Gent gaat niet akkoord met de vier speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren vorderde tegen Vadis Odjidja. Dat bevestigde de club gisteravond. Odjidja moest halverwege de eerste helft van de Slag om Vlaanderen op bezoek bij Club Brugge met rood afdruipen, wegens een trap op het bovenbeen van Wesley Moraes.

Het Bondsparket vorderde vier matchen schorsing en een boete van 4.000 euro, maar de Buffalo’s gaan niet akkoord en verschijnen vandaag voor de Geschillencommissie. Daardoor is Odjidja morgen wel speelgerechtigd in de thuismatch tegen Standard. Vanavond wordt het vonnis uitgesproken.

Dimata vandaag met de groep

Goed nieuws in woelige tijden. Normaal gezien hervat vandaag Nany Dimata deels met de groep. In principe zou de belofte-international dat gisteren al doen, maar toen had de A-kern vrij en trainde Dimata nog individueel. De spits sukkelt al weken met de knie. Even dacht men zelfs aan een operatie, maar uiteindelijk gaven speler en medische staf de voorkeur aan een revalidatieschema. Met succes dus: behoudens een terugval zal Dimata nog in actie komen in de play-offs. (PJC)

Awoniyi vreest voor het einde van Liverpool-droom

Taiwo Awoniyi is met zeven doelpunten in tien wedstrijden sinds Nieuwjaar de sensatie bij Moeskroen. Na dit seizoen moet de 21-jarige Nigeriaan in principe terug naar zijn moederclub Liverpool, maar aanslepende problemen met zijn werkvergunning in het Verenigd Koninkrijk dreigen ervoor te zorgen dat de spits mogelijk nooit voor The Reds zal aantreden. “Aan het einde van het seizoen keer ik terug naar Liverpool om de zaken te bespreken”, vertelt hij aan BBC. “Iedereen weet hoe belangrijk een werkvergunning is en hoe het werkt, dat je namelijk voor je nationale team moet spelen om er één te krijgen. Als je geen kans krijgt bij de nationale ploeg, wordt het moeilijk om een werkvergunning te bemachtigen.” Om de toestroom aan buitenlandse spelers in te perken, moet een niet-EU-speler in de voorbije twee jaar minstens 75% van de interlands voor een land uit de top vijftig van de FIFA-ranking gespeeld hebben, vooraleer hij in het Verenigd Koninkrijk een werkvergunning kan aanvragen. (ESK)

Deco op bezoek in Ghelamco Arena

De Ghelamco Arena kreeg gisteren hoog bezoek. Deco (41) liep namelijk langs bij AA Gent. De tot Portugees genaturaliseerde Braziliaan is na zijn voetbalcarrière in het makelaarsvak gestapt. Deco maakte als speler niet alleen furore bij de Portugese nationale ploeg, hij werd ook kampioen in Portugal (Porto), Spanje (Barcelona), Engeland (Chelsea) en Brazilië (Fluminense). (RN)

Nakamba hervat training

Nog geen Poulain of Mitrovic op het oefenveld van Club Brugge, daar waar Marvelous Nakamba de individuele veldtraining wel heeft hervat. De Zimbabwaan stond enkele weken aan de kant met een scheurtje in de dij. Club hoopte de middenvelder na de eerste week van de play-offs te recupereren en het ziet ernaar uit dat dit ook zal lukken. De matchen tegen Anderlecht en Standard zal Nakamba nog aan zich moeten laten voorbijgaan, maar op 14 april zou hij opnieuw fit moeten zijn voor de topper in Genk. (TTV)

Ndongala out met verzwikte enkel

Racing Genk kan vanavond geen beroep doen op Dieumerci Ndongala, hij sukkelt met een enkelblessure. Ndongala verzwikte zijn enkel tijdens een interland met de Democratische Republiek Congo en is daarvan onvoldoende hersteld. (KDZ)