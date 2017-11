Football Talk België: Tubeke (laatste in 1B) zet coach Sadio Demba op straat - Drie verdachten opgepakt na rellen Club Brugge-Antwerp De voetbalredactie

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 11 BELGA Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Rode lantaarn Tubeke zet coach Sadio Demba op straat

Sadio Demba is niet langer trainer van AFC Tubize. De rode lantaarn in eerste klasse B zette hem vandaag aan de deur, zo staat te lezen op de clubwebsite.

"Gezien de sportieve situatie van de club (10 punten uit 15 matchen) was een verandering van leiderschap noodzakelijk", klinkt het. "Sadio Demba, sinds mei 2017 in functie, zal dus geen trainer meer zijn van AFC Tubize. De club bedankt hem voor zijn immer aanwezige engagement en betrokkenheid waarvan hij de laatste maanden blijk heeft gegeven."

De club vond een opvolger intern. Philippe Thys wordt gepromoveerd tot T1 en krijgt Christian Bracconi als rechterhand naast zich. "Deze reorganisatie heeft tot doel een nieuw elan aan de groep te geven, dit steeds steunend op de intrinsieke kwaliteiten die aanwezig zijn."

Tubeke verloor zaterdag met 1-2 van Lierse op de eerste speeldag van de tweede periode. In de eerste periode eindigde Tubeke als achtste en laatste met 10 punten uit 14 duels.

BELGA

Drie hooligans opgepakt na rellen na Club Brugge - Antwerp

In de zaak rond de rellen na de competitiewedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp heeft de Brugse politie vanmorgen drie verdachten opgepakt. Tijdens de schermutselingen werd er veel schade aangericht aan verschillende eigendommen en ook zo'n twaalf agenten raakten gewond. "De betrokkenheid van de drie verdachten kon met 100% zekerheid aangetoond worden na een grondige analyse van camerabeelden en filmpjes", vertelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche aan focus WTV.

Photo News

Thaise gerecht opent onderzoek naar King Power, eigenaar van Leicester en OH Leuven

Het Thaise gerecht heeft maandag bekendgemaakt een corruptieonderzoek te willen openen naar King Power Group. De groep van CEO Vichai Srivaddhanaprabha zou veertien miljard baht (363 miljoen euro) voor de staat hebben achtergehouden. King Power Group is eigenaar van Premier League-club Leicester en tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven.

Centraal in het onderzoek staat het akkoord dat King Power Group gesloten heeft met Suvarnabhumi, de belangrijkste luchthaven van Bangkok. Volgens de overeenkomst moet King Power 15 procent van zijn duty-free-inkomsten afstaan, maar in werkelijkheid zou het slechts om 3 procent gaan.

King Power is de eigenaar van Leicester, dat in 2016 verrassend de Premier League-titel veroverde. Afgelopen zomer nam het bedrijf uit Thailand ook Oud-Heverlee Leuven over. OHL komt dit seizoen uit in de Proximus League.

Photo News Vichai Srivaddhanaprabha en zoon Aiyawatt.

Wouter Vrancken versterkt trainersstaf van KV Kortrijk

Wouter Vrancken (38), die op 28 oktober Lommel SK verliet ‘om persoonlijke redenen’, wordt naast Lorenzo Staelens de tweede assistent van Glen De Boeck bij KV Kortrijk.

De Limburger stond met Lommel SK aan de leiding in de 1ste Amateurliga, aan de deur van het profvoetbal in 1B, toen hij er op een ongewone manier afscheid nam, na een nieuwe zege. “Niet om hoofdtrainer te worden van KV Mechelen of KV Kortrijk”, gaf hij mee toen daar insinuaties over werden gedaan.

Vrancken wou geen stappen overslaan en ging het liefst voor een job als assistent van een hoofdcoach in de hoogste reeks, zo liet hij ook aan KV Kortrijk weten. Met de komst van Glen De Boeck opende de mogelijkheid zich. De Boeck wou er naast Lorenzo Staelens nog twee stafleden bij: een tweede assistent en een fysical coach.

Vrancken ging na zijn spelerscarrière als trainer van start bij Gravelo in vierde provinciale. Twee seizoenen later speelden ze in tweede provinciale. Hij deed de stunt over bij Tessenderlo waarmee hij van eerste provinciale naar de tweede amateurliga klom. Vorige zomer ging hij bij Lommel aan de slag in de hoogste amateurreeks en zette ook daar meteen sterke resultaten neer.

Na zeven seizoenen bij STVV, twee bij Gent, twee bij Genk en twee bij Mechelen trok hij in januari 2010 naar KV Kortrijk waar Georges Leekens toen trainer was. Hij kwam er door aanhoudende blessures nog maar zelden tot spelen en zette uiteindelijk ook een punt achter zijn spelerscarrière.

Deze namiddag staat hij meteen als assistent van Glen De Boeck op het Kortrijkse oefenveld. Zaterdag speelt zijn nieuwe team uitgerekend tegen STVV waarbij hij het grootste deel van zijn carrière voetbalde. (ESK)

Dick Demey

Bölöni haalt Limbombe weer bij A-kern

Bölöni vist Stallone Limbombe weer op bij de A-kern. De flankaanvaller werd eventjes naar de B-kern verbannen wegens onprofessioneel gedrag. N'Diaye (hamstrings), Sall (hamstrings), Arslanagic (adductoren), Oulare (quadriceps) en Owusu (kuit) kregen verzorging. De overige spelers genoten van een vrij weekend. (SJH)

Photo News Limbombe zit Bjelica op de hielen.

STVV morgen in Japanse handen?

Het Japanse DMM.com lijkt op het punt te staan om STVV helemaal over te nemen van Roland Duchâtelet (70). Eind vorige week streek een delegatie van het Japanse onlinebedrijf neer in Sint-Truiden met als opzet: de onderhandelingen verder afhandelen.

Digital Media Market deed in juni al zijn intrede op Stayen. Het kocht toen 20 procent van de aandelen van STVV over van Duchâtelet. In augustus lekte vervolgens dat DMM de club graag helemaal zou overnemen. STVV, en meer bepaald Duchâtelet, deed die berichten toen af als 'voorbarig', maar ontkende evenmin. Op dat moment was het al vrij duidelijk dat het nog maar een kwestie van tijd zou zijn vooraleer de verkoop zou worden afgerond. Dat moment lijkt nu aangebroken.

Eind vorige week verwelkomde STVV een delegatie van DMM. Het is niet geweten of grote baas Keishi Kameyama zelf overvloog, maar het doel van die trip is om verder over de verkoop van de club te praten. Kameyama stuurde eerder al een van zijn assistenten, Andrei Pinto, als een soort van verkenner naar Sint-Truiden. De Braziliaanse Japanner kreeg de opdracht om de club helemaal te screenen. Dat deed hij de voorbije maanden. Hij woonde wedstrijden bij, werd op trainingen gespot en bracht een bezoek aan alle installaties. Hij plaveide de weg voor de overname en zijn werk lijkt er nu stilaan op te zitten. Al is het niet uitgesloten dat hij straks een functie krijgt binnen de club.

Een van de redenen voor het afhandelen van de overname zou de oefeninterland van morgenavond tussen België en Japan zijn. De aandacht van de Japanse pers is al op ons land gericht en heel wat lokale media zijn ter plaatse. Daarom zou het een uitgelezen moment zijn om de overname naar buiten te brengen. Als de onderhandelingen afgerond raken, kan er morgen al een persconferentie op Stayen zijn om de deal bekend te maken.

Wat met stadion?

Duchâtelet geeft in dat geval de fakkel weer door. Hij was eerder al van 2004 tot 2011 de eigenaar van de club. Daarna kocht hij Standard op. In 2015 deed hij de Luikse club weer van de hand om in mei van vorig jaar opnieuw de grote baas van STVV te worden. Goed anderhalf jaar later laat hij de Kanaries over aan het kapitaalkrachtige DMM. Wat er met de NV Stayen - de vennootschap waarin Duchâtelet het stadion en alle accommodaties in onderbracht - gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. (SJH)

BELGA