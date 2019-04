Football Talk België. Titel bijna binnen voor Genk (zeggen de cijfers) De voetbalredactie

15 april 2019

07u57 0

Titel bijna binnen voor RC Genk (zeggen de cijfers)

Sinds de invoering van de play-offs gaf de leider na vier matchen nooit nog een bonus van vier of meer punten prijs. (Drie punten werden wel al eens ingehaald in de laatste zes matchen: door Anderlecht in het seizoen 2013-2014 op koploper Standard.)

Sinds de invoering van de play-offs kroonde de koploper na vier speeldagen zich in zeven op de negen gevallen tot kampioen.

Haroun geschorst tegen Club

Eén klein dompertje bij Antwerp. Haroun liep tegen zijn derde gele kaart aan. Hij beging in het slot nog een overtreding op David. Daardoor moet hij het vijfde duel van PO 1 missen, op paasmaandag thuis tegen Club. (SJH)

