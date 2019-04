Football Talk België. Titel bijna binnen voor Genk (zeggen de cijfers) - Seizoen Bakkali voorbij De voetbalredactie

15 april 2019

16u45 0

Eerste kennismaking met gloednieuw camerasysteem in Tubeke

Technisch directeurs en data-analisten in het Belgisch voetbal hebben maandag in Tubeke voor het eerst kunnen kennismaken met het gloednieuwe Hudl-camerasysteem dat vanaf volgend seizoen de tactische voorbereidingen moet verbeteren. In het oefencomplex van de Rode Duivels werd daarvoor op het Belgium Analyst Community Conference het startschot gegeven.

Roberto Martinez, die als technisch directeur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan de wieg staat van het ambitieuze video- en analyseproject, trapte de informatiedag maandagochtend op gang. Ook Pierre François (CEO Pro League) en Peter Bossaert (KBVB) heetten de clubdirecteurs en -analisten welkom.

Ervaringsdeskundigen van Southampton en St. Pauli, maar ook Midtjylland-coach Soren Bjerg deelden in gastgesprekken hun mening over het systeem van videoanalyse, nadien werd uitgebreid ingegaan op de details van de overeenkomst met Hudl en de toekomstplannen rond data en innovatie. Zo volgde na de middag bijvoorbeeld een overzicht van de infrastructurele ingrepen die uitgevoerd moeten worden.

Er werd een overeenkomst afgesloten met Hudl, een gespecialiseerd bedrijf in videoanalyse. De Amerikaanse onderneming, die ook technologie levert voor onder andere de NBA, zal tactische 4K-camera’s leveren en installeren in alle stadions van de clubs uit 1A en 1B.

Hudl staat ook in voor het gebruik van software voor live wedstrijdanalyse en het videoplatform. De hoogtechnologische camera’s worden gekoppeld aan analysesoftware waarmee analisten tijdens de wedstrijd van op de bank al aan de slag kunnen en zo onmiddellijk en tijdens de rust kunnen helpen om bij te sturen. Alle stadions zullen uitgerust worden met directe internetlijnen voor de sportieve staf, op de bank en in de kleedkamers.

Ten slotte worden alle beelden samengebracht op een centraal platform, om zo de uitwisseling tussen de clubs te vereenvoudigen. Niet alleen tactisch zijn er mogelijkheden. Zo kunnen deze camera’s aangewend worden voor de captatie van live tracking data, die een grote sportieve waarde hebben en ook aangewend kunnen worden voor media en fanengagement.

Even was er onvrede over de financiering van het ambitieuze plan van bondscoach Martinez. De Pro League drukte opborrelende commotie over de financiering meteen de kop in, want neemt de kostprijs van zo’n 2 miljoen euro volledig voor eigen rekening. De bijdrage van de 24 profclubs zal gehaald worden uit het commerciële budget en uitbetaald worden over drie seizoenen.

Seizoen Bakkali voorbij

Het seizoen van Anderlecht-aanvaller Zakaria Bakkali zit erop, zo heeft de club zopas meegedeeld. “Omwille van een blessure aan de knie en na overleg tussen de speler en de medische en sportieve staf is beslist dat Zakaria Bakkali dit seizoen niet meer zal spelen. Hij heeft geen heelkundige ingreep nodig”, klinkt het in een mededeling.

Titel bijna binnen voor RC Genk (zeggen de cijfers)

Sinds de invoering van de play-offs gaf de leider na vier matchen nooit nog een bonus van vier of meer punten prijs. (Drie punten werden wel al eens ingehaald in de laatste zes matchen: door Anderlecht in het seizoen 2013-2014 op koploper Standard.)

Sinds de invoering van de play-offs kroonde de koploper na vier speeldagen zich in zeven op de negen gevallen tot kampioen.

Haroun geschorst tegen Club

Eén klein dompertje bij Antwerp. Haroun liep tegen zijn derde gele kaart aan. Hij beging in het slot nog een overtreding op David. Daardoor moet hij het vijfde duel van PO 1 missen, op paasmaandag thuis tegen Club. (SJH)