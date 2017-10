Football Talk België: Teo niet geschorst voor topper tegen Club Brugge - Berge out voor onbepaalde duur De voetbalredactie

06u47 0 Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Teodorczyk riskeert 3 speeldagen schorsing, maar kan topper spelen tegen Club Brugge

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt een schorsing van drie speeldagen en een boete van 800 euro voor Anderlecht-aanvaller Lukasz Teodorczyk, die vervolgd wordt omdat hij natrapte op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League. Dat bevestigde bondsprocureur Chris Vandenbossche dinsdag aan Belga. Het disciplinair dossier van de Pool moest in principe dinsdag behandeld worden, maar de Geschillencommissie van de KBVB verleende een week uitstel. De topper tegen Club Brugge in het Constant Vanden Stockstadion van komend weekend komt daardoor niet in het gedrang.

Teodorczyk werd op slag van rust van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Racing Genk van de bal gezet door Joseph Aidoo. De Poolse spits wilde het leer heroveren, maar de stevige Ghanese verdediger hield stand. Tot groot ongenoegen van Teodorczyk, die natrapte richting Aidoo. Bart Vertenten hield het op een gele kaart, maar de Reviewcommissie stemde unaniem voor de disciplinaire vervolging van de 26-jarige "Teo".

Omdat Teodorczyk, die zich liet vertegenwoordigen door huisadvocaat Luc Deleu, in Parijs vertoeft voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG, vroeg paars-wit om uitstel. De Geschillencommissie willigde dat verzoek in. Het dossier wordt daardoor pas ten gronde behandeld op dinsdag 7 november (14u30). Aanvankelijk werd vrijdag 3 november voorgesteld, maar Bart Vertenten is donderdagavond Europees actief en kon de zitting van vrijdag niet halen. Dat komt Anderlecht goed uit, want daardoor gaat een eventuele schorsing pas in vanaf de vijftiende speeldag. De Gouden Stier van vorig seizoen is zo speelgerechtigd voor de topper tegen de leider van komend weekend. In de stand bedraagt de kloof tussen Club en paars-wit liefst negen punten.

Als de Geschillencommissie Profvoetbal volgende week dinsdag het schikkingsvoorstel van het Bondsparket bevestigt, is Teodorczyk geschorst voor de verplaatsing naar Moeskroen (18/11), de thuismatch tegen KV Kortrijk (26/11) en de bekerwedstrijd in het Astridpark tegen Standard (29/11).

Christophe Virant bergt scheidsrechtersfluitje op

Christophe Virant zet een punt achter zijn scheidsrechterscarrière, zo bevestigde scheidsrechtersbaas Johan Verbist dinsdag. De 38-jarige Virant floot in de Proximus League, maar kwam dit seizoen nog niet in actie omdat hij gebuisd was voor zijn fysieke testen. In september moest Virant tijdens de herkansing van de fysieke proeven opgeven met een blessure. Daardoor kon de Limburger niet fluiten tot de volgende examenronde in februari. "Wellicht voelde Christophe dat hij het gevraagde niveau niet meer kon halen. Maandagavond heeft hij me opgebeld om zijn afscheid te melden", verklaart Verbist aan Belga.



Virant promoveerde eind 2007 naar de hoogste voetbalklasse in België en floot tussen 2009 en 2011 ook internationale matchen. De Limburger kampt met inspanningsastma en had in zijn loopbaan vaker problemen met de fysieke testen.

Reviewcommissie laat niemand vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandagavond de tv-beelden van negen fases uit de twaalfde en dertiende speeldag van de Jupiler Pro League herbekeken, maar besliste opnieuw niemand te laten vervolgen. Van de midweekspeeldag werden de acties van drie spelers van KV Mechelen, dat Lokeren ontving, onder de loep genomen. Seth De Witte en Ahmed El Messaoudi (twee fases) hoeven echter geen schorsing te vrezen. Ook Gent-speler Samuel Kalu wordt niet disciplinair geschorst voor zijn schaartackle op Abdelkarim Hassan tegen Eupen. Sandy Walsh (Zulte Waregem), Dennis Appiah (RSC Anderlecht) en Stefano Denwsil (Club Brugge) stonden ook op het lijstje van de Reviewcommissie.



Na de dertiende speeldag had de Reviewcommissie minder werk, al had de gevaarlijke tackle van Wesley Moraes op Kotysch, die geblesseerd raakte, misschien ook wel aan analyse onderwerpen moeten worden. Omdat er tijdens Club Brugge-STVV (4-1) een videoref aanwezig was, mag de Reviewcommissie echter niet tussenkomen. Op basis van de tv-beelden werden Sebastien Pocognoli (Standard) en Joher Khadim Rassoul (Lokeren) wel nog vrijgepleit.



Van de dertiende speeldag in de Proximus League (1B) ging Frédéric Frans (Lierse) vrijuit.

Slechts 250 Anderlecht-supporters in Parijs

De boycot is slechts deels gelukt. Uiteindelijk maken toch ongeveer 250 Anderlecht-fans vandaag de verplaatsing naar Parijs. Die enkelingen zien, in tegenstelling tot de meeste fanclubs, geen graten in de strenge voorwaarden waarin ze de reis moeten afwerken. Zo is er verplichte politiebegeleiding vanaf de grens en moeten de bussen rechtstreeks naar het stadion, waardoor een citytrip onmogelijk is. Om de thuisblijvers tegemoet te komen, laat Anderlecht de confrontatie live uitzenden in de Kinepolis van Brussel. Een toegangsticket kost 7,50 euro. (PJC/FEL)

Photonews De strenge voorwaarden zorgden voor een boycot bij de Anderlecht-supporters.

Berge out met spierscheur

Racing Genk moet het een poosje zonder sterkhouder Sander Berge stellen. De middenvelder viel vorige woensdag al vroeg uit in het duel met Club Brugge. Een echo wees uit dat de Noor voor onbepaalde tijd aan de kant staat met een spierscheur in de hamstring. (SJH)

Photonews Sander Berge.

Ouali naar B-kern in Kortrijk

Hoewel de kern door de vele blessures smal is, werd Ouali naar de B-kern verwezen. Stojanovic traint weer voluit mee, De Smet nog altijd individueel, Kagelmacher blijft out tot na de break. (ESK)

Dagje vrijaf bij Antwerp

De 18 spelers die in de wedstrijdselectie zaten tegen Moeskroen genoten gisteren van een vrije dag. Arslanagic, Ofosuhene en Touré hebben de looptraining hervat. Sall deed oefeningen op de fiets. Oulare kreeg verzorging. Debaty, Achter, Mañas, Limbombe en Randriambololona deden ritme op met de beloften tegen Club Brugge.(RVD)

BELGA Antwerp speelde afgelopen weekend 2-2 gelijk tegen Moeskroen.

"Beric komt aan het eind van het seizoen terug naar Saint-Etienne

Zestien minuten verdeeld over twee invalbeurten: dat is de balans van Robert Beric (26) tot dusver. Anderlecht huurde de spits bij Saint-Étienne (zonder aankoopoptie) om de concurrentie met Teodorczyk aan te scherpen, maar voorlopig slaagt de Sloveen daar niet in. Toch gelooft Saint-Étienne sterk in Beric' kwaliteiten. "Daarom zal hij op het einde van het seizoen sowieso naar ons terugkeren", aldus sterke man Roland Romeyer. "Een verlengd verblijf in België is uitgesloten." (PJC)

Photo News Robert Beric.