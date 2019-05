Football Talk België. “Storck verlaat Moeskroen en gaat Hertha Berlijn coachen” Redactie

05 mei 2019

“Storck verlaat Moeskroen en gaat Hertha Berlijn coachen”

Bernd Storck verlaat Moeskroen en wordt de nieuwe coach van Hertha Berlijn. Dat meldt Le Soir. De 56-jarige Duitser keer zo terug naar de club waar hij tussen 1996 en 2002 assistent was.

Storck arriveerde in september in Moeskroen, op dat moment de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De Duitser moest de Henegouwers van de degradatie redden én deed dat met verve. Een swingend Moeskroen werd uiteindelijk nog tiende in de reguliere competitie. In play-off 2 loopt het momenteel een stuk minder vlot: amper één op achttien.