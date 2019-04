Football Talk België. Stijn De Smet stopt met voetbal - Lamkel Zé komt weg met één speeldag schorsing De voetbalredactie

30 april 2019



De Smet zet punt achter profcarrière en trekt naar Zwevezele

t Zit erop voor Stijn De Smet. De ex-middenvelder van onder meer Cercle Brugge en KV Kortrijk zet definitief een punt achter zijn loopbaan als professionele voetballer. De 34-jarige Jabbekenaar verlaat KSV Roeselare en gaat aan de slag bij het ambitieuze KSK Zwevezele, dat straks via de eindronde een ticket voor tweede amateur probeert te versieren.

De Smet begon zijn carrière bij de jeugd van KSV Jabbeke, waar hij al vroeg door Cercle Brugge opgemerkt werd. Daar brak hij kort na de eeuwwisseling door in de A-ploeg, waar hij uiteindelijk uitgroeide tot een icoon van ‘De Vereniging’. De offensieve middenvelder verhuisde naar AA Gent, maar kon zich bij de Buffalo’s onder Francky Dury maar moeilijk doorzetten. Na uitleenbeurten aan Westerlo en Waasland-Beveren vond hij opnieuw zijn draai bij KV Kortrijk, waar sportief manager Leterme eind vorig seizoen na vijf mooie jaren geen plaats meer voor hem zag. Na één seizoen in 1B bij KSV Roeselare houdt de 34-jarige ex-Rode Duivel het betaalde voetbal voor bekeken en gaat hij aan de slag in de lagere reeksen. Het West-Vlaamse Zwevezele is de club waar ook Hans Cornelis voetbalt en eerder Tim Smolders op de loonlijst stond.

Lamkel Zé dreigt enkel match tegen Genk te missen

De schorsing van Antwerp-middenvelder Lamkel Zé is door de Geschillencommissie Hoger Beroep teruggebracht naar één speeldag effectief, één speeldag voorwaardelijk en een boete van 1.500 euro. Het bondsparket had vier speeldagen en een boete van 4.000 euro gevorderd, terwijl Antwerp voor de vrijspraak pleitte.

De Kameroener pakte in de slotminuten van de thuiswedstrijd tegen Standard (2-1) een rode kaart na een duw aan het adres van Paul-José Mpoku. Ref Verboomen maakte in zijn verslag melding van agressief gedrag en een duw in het gezicht. “Paul-José Mpoku maakt er een show van en misleidt scheidsrechter Nathan Verboomen”, klonk het bij advocaat Jorgen Van Laer op de zitting van de Geschillencommissie. “Het rapport van de scheidsrechter en ook de vordering van het Bondsparket zijn namelijk feitelijk onjuist. De duw was namelijk niet op de keel of in het aangezicht, maar op de arm. Dat blijkt uit de beelden.”

Ook Lamkel Zé nam zelf even het woord. “Mpoku schold me uit. Volgens de ref wilde hij me helpen, maar dat is niet juist. Ik wil hem afweren en vervolgens gaat Mpoku theatraal neer. Hij veinst een zware blessure. Ik wil me excuseren voor mijn gedrag, maar ik hoop dat dit niet de manier is waarop mijn seizoen ten einde komt. Ik wilde me nog laten zien in deze play-offs.”

De Geschillencommissie volgde de mening van de advocaat en schroefde de straf terug naar één speeldag effectief en één voorwaardelijk. “De beelden bevestigen het rapport van Verboomen helemaal niet. Lamkel Zé duwt tegen de schouder en niet in het aangezicht”, luidde het vonnis. “Ook al was de intensiteit van de duw niet overdreven, de reactie van Lamkel Zé is niet toelaatbaar. Van een profvoetballer wordt verwacht dat hij zich in alle omstandigheden kan beheersen.”

De kans dat Antwerp nog in beroep gaat, is nihil. Zo zou Lamkel Zé enkel de wedstrijd tegen Racing Genk van komende vrijdag missen. Gaat de Great Old toch in beroep, dan werkt de straf wellicht opschortend en kan de Kameroense middenvelder alsnog aantreden in de Luminis Arena.

Erik Lambrechts leidt finale Croky Cup

Erik Lambrechts is aangeduid als scheidsrechter voor de finale van de Croky Cup tussen AA Gent en KV Mechelen.

Voor de 34-jarige Lambrechts wordt het de eerste bekerfinale. Zondag was hij nog spelleider in de play-off 1 wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht (1-0). Lambrechts stond ook op het veld in de inmiddels beruchte gestaakte Clasico op Sclessin tussen Standard en Anderlecht. Hij legde de match toen definitief stil na een half uur. De bekerfinale wordt woensdagnamiddag om 14u30 afgetrapt in het Koning Boudewijnstadion.

Bekerwinst levert winnaar zo’n 200.000 euro extra op

De winnaar van de Beker van België krijgt geen prijzengeld van de voetbalbond. Wel krijgen beide clubs hun deel van de totale recette - een bedrag dat in het verleden geschat werd op zo’n 400.000 euro. Toch is er een klein extraatje voor de ploeg die aan het langste eind trekt. De bekerwinnaar krijgt een bonus van ruwweg 200.000 euro - een bedrag dat berekend wordt op basis van de commerciële inkomsten rond de finale. Goed om te weten: als KV Mechelen de beker wint maar schuldig zou bevonden worden van wedstrijdvervalsing, zou het toch erkend blijven als bekerwinnaar. Ook de extra 200.000 euro blijft dan in het bezit van Malinwa. Met die bedenking dat de winstpremies voor spelers en staf zowat het hele bedrag zullen afromen.

Dat bewijst de flinke bonus die de spelers van AA Gent krijgen als ze de beker mee naar huis nemen. Voor het seizoen werd al vastgelegd dat de premie voor bekerwinst zou berekend worden op basis van de inkomsten die de club uit de Beker van België genereert. Verwacht wordt dat dit zal neerkomen op een 17.000 euro per speler. (NVK/RN)

VAR ijveriger dan ooit

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft zijn handen vol met de evaluatie van de VAR-fases op de zesde speeldag van de play-offs. De videoref kwam dit weekend in de negen matchen tien keer tussen: een record dit seizoen. Alleen al in Oostende-Charleroi en Zulte Waregem-Kortrijk waren er twee interventies nodig. Met dat gemiddelde van 1,1 interventies per match zat de arbitrage ver boven het doel dat bij de introductie van de videoref werd vooropgesteld: 1 interventie per drie matchen. Zo zei ex-topref Massimo Busacca tijdens een conferentie in Brussel in mei 2018: “Een ref die veel fouten maakt, moet zich in vraag stellen. Hoe beter je voorbereid bent, hoe minder je een beroep moet doen op de VAR. Al de rest is blablabla.” Tijdens de groepsfase op het WK werd dat doel gehaald: 17 reviews in 48 matchen. Ook de Spaanse Liga haalde dat percentage toen het in januari zijn cijfers bekendmaakte: 58 tussenkomsten op 190 wedstrijden. Op de eerste en de vijfde speeldag bleef het aantal reviews in de play-offs van de Jupiler Pro League ook beperkt tot drie interventies. Op de vierde waren dat er vier, op de tweede en derde speeldag telkens zes. Afwachten hoe Verbist vandaag de tien fases van deze speeldag beoordeelt. (VH)

Anderlecht duimt voor... KV Mechelen

De laatste strohalm. Anderlecht supportert voor KV Mechelen in de bekerfinale tegen AA Gent. Als Malinwa wint en finaal door operatie Propere Handen uitgesloten wordt voor Europees voetbal, dan maakt het nummer vijf uit het klassement in principe alsnog kans op een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Vandaar dus dat RSCA - op dit moment vijfde, met... AA Gent als belangrijkste concurrent - straks KV Mechelen zal steunen. (PJC/NVK)

Wéér besparingen bij Anderlecht: medische staf afgeslankt

Marc Coucke blijft de broekriem aanhalen bij Anderlecht. Nu gaat paars-wit besparen in zijn medische staf. Frank Arnesen heeft gisteren onder meer Jens Tummeleer, Rudger Van Snick, Frederik Bracke, Mathias Roelands en Gino Devriendt in zijn bureau geroepen, om hen te melden dat RSCA volgend seizoen zonder hen doorgaat. Dat heeft niks te maken met hun capaciteiten - zij zijn allen toppers in hun vakgebied, zo erkende ook Arnesen in de gesprekken -, wel met de financiën. Anderlecht oordeelt dat het in een jaar zonder Europees voetbal minder mensen nodig heeft. Bovendien, zo klinkt het intern, vindt de bestuurstop de medische kosten overdreven: “Op Lokeren of Oostende doen ze het ook met minder.” Dokter Kristof Sas blijft wel aan boord. Hij liep hoog op met zijn team, maar moet nu beknibbelen. Anderlecht rekent op de jonge overblijvers om niet aan kwaliteit in te boeten. Geen evidentie, gezien de ervaren vertrekkers. Sinds de komst van Coucke zijn de personeelswijzigingen niet meer op twee handen te tellen. De club bevestigt de reorganisatie, zonder meer. (PJC)

Chakvetadze wellicht voor lang out

AA Gent zal het in de bekerfinale moeten doen zonder Giorgi Chakvetadze. De 19-jarige Georgiër raakte in december op het veld van Sint-Truiden geblesseerd aan de knie en kende daarna een lange revalidatie. Chakvetadze leek stilaan weer klaar voor de dienst, maar vorige week blesseerde hij zich op het veld van Anderlecht opnieuw, aan dezelfde knie. Aanvankelijk werd gedacht dat die blessure wel zou meevallen, maar bijkomend onderzoek bracht aan het licht dat Chakvetadze moet geopereerd worden aan de kruisbanden. Hoogstwaarschijnlijk vindt die ingreep eind deze week al plaats.

AA Gent moet er rekening mee houden dat het zijn Georgische goudklompje niet voor december zal terugzien op het veld. Een flinke opdoffer voor de Buffalo’s, zo kort voor de bekerfinale. (RN)

Operatie voor Bakkali

Dan toch. Aanvankelijk was het niet gepland, maar nu zal Zakaria Bakkali wellicht toch een operatie ondergaan. De voormalige Rode Duivel sukkelt al maanden met de knie, eerder communiceerde Anderlecht dat zijn seizoen erop zit. Bakkali mikt op de voorbereiding om opnieuw fit te zijn. Het is evenwel niet zeker dat hij dan al inzetbaar zal zijn. Gedurende deze play-offs ging ook Nany Dimata (knie) al onder het mes. Hij mist zo het EK voor beloften. (PJC)